Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле

Мировая лаборатория неравенства (World Inequality Lab) провела глобальное исследование, посвященное разрыву между богатыми и бедными. Согласно докладу World Inequality Report, неравенство в доходах растет практически во всем мире, а одним из лидеров по этому показателю в последние годы стала Россия. В 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода.

Для сравнения, в Китае десятая часть населения получает 41% национального дохода, в Европе этот показатель составляет 37%, в США и Канаде — 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки — 55%.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 19,8 млн россиян, что составляет порядка 13,5% населения. Это показатель стал максимальным с 2006 года, когда на доходы ниже прожиточного минимума приходилось жить 15,2% россиян (21,6 млн человек).

- Я бы напомнил, что прожиточный минимум у нас установлен на уровне, на котором прожить вообще-то невозможно, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тут хитрость в чем - один месяц вы на 4 тысячи 900 рублей проживете и не помрете. Есть люди, что вообще по 40 дней голодают, и ничего. А вот если вы попробуете прожить на эти деньги не месяц, а год, то уверяю вас - окажетесь инвалидом. Это не говоря уже о непредвиденных ситуациях, когда у вас, например, сломался кран в ванной, а даже самый дешевый на замену - это половина вашего месячного рациона. В Африке или Бразилии вы можете жить в картонной коробке, а в России - только летом. В Африке вы можете круглый год щеголять в одних трусах, а в России вам нужны валенки. И так далее. В России очень многие являются собственниками жилья, но больше у них ничего нет. Однако за счет собственности на жилье перераспределение национального богатства кажется не столь уж вопиющим - формальные цены на жилье высокие, и каждый безработный, живущий в своей "хрущевке", является собственником. А в остальном все 100 процентов национального богатства принадлежат так называемой "элите". А 90 процентов населения не бедные - они нищие.