Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 4

нищета прожиточный минимум бедность
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле

Мировая лаборатория неравенства (World Inequality Lab) провела глобальное исследование, посвященное разрыву между богатыми и бедными. Согласно докладу World Inequality Report, неравенство в доходах растет практически во всем мире, а одним из лидеров по этому показателю в последние годы стала Россия. В 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода. 

Для сравнения, в Китае десятая часть населения получает 41% национального дохода, в Европе этот показатель составляет 37%, в США и Канаде — 47%, в Бразилии, Индии и странах Африки — 55%. 

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 19,8 млн россиян, что составляет порядка 13,5% населения. Это показатель стал максимальным с 2006 года, когда на доходы ниже прожиточного минимума приходилось жить 15,2% россиян (21,6 млн человек). 

- Я бы напомнил, что прожиточный минимум у нас установлен на уровне, на котором прожить вообще-то невозможно, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тут хитрость в чем - один месяц вы на 4 тысячи 900 рублей проживете и не помрете. Есть люди, что вообще по 40 дней голодают, и ничего. А вот если вы попробуете прожить на эти деньги не месяц, а год, то уверяю вас - окажетесь инвалидом. Это не говоря уже о непредвиденных ситуациях, когда у вас, например, сломался кран в ванной, а даже самый дешевый на замену - это половина вашего месячного рациона. В Африке или Бразилии вы можете жить в картонной коробке, а в России - только летом. В Африке вы можете круглый год щеголять в одних трусах, а в России вам нужны валенки. И так далее. В России очень многие являются собственниками жилья, но больше у них ничего нет. Однако за счет собственности на жилье перераспределение национального богатства кажется не столь уж вопиющим - формальные цены на жилье высокие, и каждый безработный, живущий в своей "хрущевке", является собственником. А в остальном все 100 процентов национального богатства принадлежат так называемой "элите". А 90 процентов населения не бедные - они нищие. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
3авиднов Никодим написал 15.12.2017 12:59
Тута надо еще учесть некоторые нюансы, типа : где живешь, в крупном городе или вонючем городке Мухамизасранске, деревне или забытом правительством поселке, есть ли свое хозяйство, много ли бандитов рядом, пьют ли или наркоманят соседи.
В крупном городишке при нормальных соседях на 10 тысяч можно протянуть если не болеть.
Ответить
Re: все хуже, чем это описывает Баранов
гоблин написал 15.12.2017 12:52
А куда уж хуже?
Ответить
Уверенности нет
Социалист написал 15.12.2017 12:50
"В 2016 году на 10% самых обеспеченных россиян приходилось 46% национального дохода."
.
Не факт. Это официальные данные. Лет 10 назад проводились похожие исследования, и было сделано 2 основных вывода:
1. Доходы 0.1% самых богатых неизвестны.
2. Предположительно, на 0.1% самых богатых приходится до 50% дохода.
Возможно, ситуация за 10 лет изменилась. Появлялась также информация, что ситуация не столь плоха и в этом вопросе поработало ЦРУ.
Тем не менее, неопределенность сохраняется. Наши власти налоги собирать как не умели, так и не умеют. И сохраняется вероятность того, что все хуже, чем это описывает Баранов.
Ответить
Ешь богатых!!!
Лис написал 15.12.2017 12:38
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Да здравствует Социалистическая революция!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости (0)
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле (4)
Рядовым узникам "Матросской тишины" внезапно в области комфорта помогли правозащитники (0)
Улюкаев виновен (2)
Силовигархия завершает "разборку" с либералами при посредничестве Фемиды (3)
Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора (2)
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка (0)
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне (4)
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018 (14)
Апелляция все никак не закончится (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Экономика попала в ловушку Набиуллиной
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss