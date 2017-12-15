Рядовым узникам "Матросской тишины" внезапно в области комфорта помогли правозащитники

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приняла меры в ответ на сообщение столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об обнаружении при проверке в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" "VIP-камер". В помещения, оборудованные для избранных, начали сажать обычных подсудимых, рассказала РИА "Новости" заместитель председателя ОНК Ева Меркачева.

Ранее сообщалось, что правозащитники, в частности, нашли в одном из корпусов СИЗО "люксовую" камеру - с дорогостоящим, забитым деликатесами холодильником, современным телевизором, туалетом с подвесным унитазом и включающейся вытяжкой. Как отмечала Меркачева, такой туалет она видела только в отелях не ниже уровня "четырех звезд".

По данным ОНК, в "люксовой" камере N275 содержится обвиняемый в мошенничестве Дионисий Золотов. С правозащитниками общаться он отказался. А между тем, указывала зампред ОНК рядом с "VIP-камерами" заключенные сидят антисанитарии, тесноте и духоте", а спят прямо на бетонном полу.

"Очень радует, что ФСИН оперативно отреагировала на реакцию правозащитников, и уже полным ходом идет проверка. А тем временем по нашей информации в эти камеры руководство "Матросской тишины" начало подселять обычных подсудимых, что, в принципе, является нормой", - сообщила правозащитница.

По данным Меркачевой, после проверки ОНК из "VIP-камер" начали исчезать следы роскошной жизни. "Были убраны всякие коврики и прочие предметы роскоши, которым не место в камере СИЗО. Таким образом, руководство отреагировало на наше сообщение", - отметила правозащитница.

Отметим, что СМИ не в первый раз пишут о том, что некоторым категориям граждан предоставляют особые условия содержания в СИЗО. Так, в 2010 году пресса писала, что члены банды высокопоставленных надзирателей, которые пытали и насиловали заключенных, в СИЗО ведут вольготную жизнь, которая скорее напоминает отдых в санатории. Среди предметов и удобств, скрашивавших пребывание под стражей, назывались душ, телевизор, DVD-плеер.

В 2011 году сообщалось, что шурина бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бизнесмена Виктор Батурин, арестованного по подозрению в покушении на мошенничество, содержат в образцовой камере в столичном СИЗО "Бутырка".

Как тогда выяснилось, всего через пару дней после появления в изоляторе бизнесмен отказался от "тюремной баланды" и начал заказывать себе в камеру еду из ресторана. Заказные комплексные обеды оплачивались деньгами с лицевого счета заключенного. Вместо пайки из хлеба, каши, чая и 5 граммов сахара Батурин мог выбирать из трех салатов, трех первых блюд и трех вторых.

В 2012 году пресса писала со ссылкой на соседей по СИЗО N6 Москвы участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич, что те находятся за решеткой якобы в привилегированном положении. Как утверждали источники, у активисток, получивших по два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя, маломестные камеры, они посещают салон красоты при изоляторе, имеют право заказать еду из тюремной кулинарии и регулярно принимают у себя правозащитников.

Впрочем, в УФСИН по Москве заявили, что девушки сидят в СИЗО в общих для всех условиях. Журналисты "МК", изучив условия содержания, действительно обнаружили, что и другим заключенным там довольно неплохо. Почти в каждой камере были холодильник и телевизор. Те заключенные, у которых на счетах имеются деньги, могли в тюремном салоне красоты делать маникюр, педикюр и массаж. Взятые под стражу женщины могли также заниматься фитнесом в спортзале. За отдельную плату сиделицам предоставлялась возможность заказывать любые блюда из тюремной кулинарии.

- Забавно, конечно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - выступать экспертом по данным вопросам, но уж так совпала у меня личная жизнь, что в 2007-м году подруга дней моих суровых Анастасия Вторая (героиня романа "Верность и ревность"), по профессии журналистка, имела близкие и, как потом выяснилось, не только вербальные отношения с одним из "бывших" Николаев, так вот тот Николай как раз работал в некоей инженерской частной конторке, которая выполняла заказы вип-дизайна, и в частности проектировала ёршик для тюремного унитаза Ходроковского, компьютерно он там его проектировал, этот ёршик... то есть вип-камеры уже тогда, десять лет назад были в системе ФСИН нормой - так, информация к размышлению, не более...