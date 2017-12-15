Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 0

деградация сша империализм япония алкоголь
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости

Американские военные, несущие службу на территории Японии, в пятницу, 15 декабря, вновь обрели право употреблять алкоголь. "Сухой закон" для морпехов был введен почти месяц назад после ДТП со смертельным исходом с участием пьяного американского военного, однако после мощной разъяснительной работы ограничения решили снять. 

ТелеканалNHK отмечает, что 30 ноября командование подразделениями армии США в Японии отменило запрет на употребление спиртного на территории военных баз, однако на японской территории военным по-прежнему запрещено появляться "с запахом" и употреблять спиртное. "Сухой закон" отменили после того, как солдатам прочли лекцию о вреде алкоголя. 

Разрешение будет действовать с одной оговоркой - американцам нежелательно распивать спирт ное, когда они находятся за пределами базы с полуночи и до пяти утра. 

Смертельное ДТП с участием американского морпеха произошло в ноябре в городе Наха на Окинаве. Управлявший грузовиком военнослужащий нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный свет, столкнувшись с небольшим грузовым фургоном. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице. Тестирование показало, что концентрация паров алкоголя в дыхании морпеха была превышена в три раза. 

На острове Окинава сосредоточено около 75% всех американских военных объектов в Японии. Там размещено примерно 25 тыс. военнослужащих США, в том числе дивизия морской пехоты. В 2012 году на острове после изнасилования местной жительницы уже вводился комендантский час для американских военных и запрет на употребление алкоголя за пределами баз. Впоследствии эти меры отменили. 

В мае прошлого года на Окинаве разгорелся новый скандал. Бывший американский морпех, а на тот момент вольнонаемный сотрудник базы ВВС "Кадена" был арестован по подозрению в убийстве 20-летней девушки, тело которой было найдено в лесу. Позднее арестованный признался в содеянном. После этого 4 июня на острове произошло ДТП с участием 21-летней американской военнослужащей. В состоянии алкогольного опьянения она выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями, в результате чего пострадали два местных жителя. Командование вооруженными силами США в Японии снова было вынуждено ввести комендантский час и сухой закон для всех американских военных и гражданского обслуживающего персонала баз США.

Отметим, что аналогичные преступления американский контингент соверает и на территории Южной Кореи. Две школьницы, Син Хе Сун и Сим Ми Сон, которые погибли под гусеницами бронемашины американских войск, и многие другие жертвы «административного соглашения» в Южной Корее до сих пор призывают к отмщению. Но справедливая месть – чуждое для марионеток чувство. Экстерриториальная привилегия, которой пользуются США в Южной Корее более полувека, лежит по ту сторону добра и зла, и нельзя было сразу понять по нему, как в предсказании, все те будущие несчастья и беды, которым подвергся южнокорейский народ со стороны американских оккупантов.

Впрочем, оккупанты редко извиняются - не такова их миссия мирового жандарма... 

Бригадный генерал Пол Рок, командующий подразделениями морской пехоты США в Тихоокеанском регионе, в среду, 13 декабря, встретился с властями японской префектуры Окинава, чтобы принести извинения за инцидент с люком вертолета, который упал на прошлой неделе с транспортника CH-53 на территорию школьной спортплощадки и ранил одного из учеников, сообщает CBS News со ссылкой на AP. 

Как уточняет издание The Beloit Daily, генерал заверил, что все вертолеты на американской военной базе Футэнма в Окинаве прошли необходимые проверки на безопасность. При этом власти префектуры настаивают на том, что полеты должны быть прекращены до завершения расследования инцидента. 

Как сообщал телеканал NHK, накануне вице-губернатор Окинавы обратился к американским властям с просьбой приостановить полеты в связи с возможной угрозой для безопасности гражданского населения. 

Напомним, фрагмент вертолета упал на спортплощадку школы, которая расположена рядом с американской военной базой, 7 декабря. В момент инцидента на площадке находились около 30 детей и преподавателей. Один из учеников получил легкую травму руки. 

Материал по теме:

Где на карте мира расположена самая позорная современная колония, и кто является её хозяином?



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости (0)
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле (4)
Рядовым узникам "Матросской тишины" внезапно в области комфорта помогли правозащитники (0)
Улюкаев виновен (2)
Силовигархия завершает "разборку" с либералами при посредничестве Фемиды (3)
Поклонская отказались проверять депутата-единоросса на наличие офшора (2)
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка (0)
Морская блокада КНДР - тоже путь США к войне (4)
Осталось запретить поднимать флаг России на ЧМ-2018 (14)
Апелляция все никак не закончится (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Экономика попала в ловушку Набиуллиной
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss