Американские военные, несущие службу на территории Японии, в пятницу, 15 декабря, вновь обрели право употреблять алкоголь. "Сухой закон" для морпехов был введен почти месяц назад после ДТП со смертельным исходом с участием пьяного американского военного, однако после мощной разъяснительной работы ограничения решили снять.

ТелеканалNHK отмечает, что 30 ноября командование подразделениями армии США в Японии отменило запрет на употребление спиртного на территории военных баз, однако на японской территории военным по-прежнему запрещено появляться "с запахом" и употреблять спиртное. "Сухой закон" отменили после того, как солдатам прочли лекцию о вреде алкоголя.

Разрешение будет действовать с одной оговоркой - американцам нежелательно распивать спирт ное, когда они находятся за пределами базы с полуночи и до пяти утра.

Смертельное ДТП с участием американского морпеха произошло в ноябре в городе Наха на Окинаве. Управлявший грузовиком военнослужащий нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный свет, столкнувшись с небольшим грузовым фургоном. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице. Тестирование показало, что концентрация паров алкоголя в дыхании морпеха была превышена в три раза.

На острове Окинава сосредоточено около 75% всех американских военных объектов в Японии. Там размещено примерно 25 тыс. военнослужащих США, в том числе дивизия морской пехоты. В 2012 году на острове после изнасилования местной жительницы уже вводился комендантский час для американских военных и запрет на употребление алкоголя за пределами баз. Впоследствии эти меры отменили.

В мае прошлого года на Окинаве разгорелся новый скандал. Бывший американский морпех, а на тот момент вольнонаемный сотрудник базы ВВС "Кадена" был арестован по подозрению в убийстве 20-летней девушки, тело которой было найдено в лесу. Позднее арестованный признался в содеянном. После этого 4 июня на острове произошло ДТП с участием 21-летней американской военнослужащей. В состоянии алкогольного опьянения она выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя автомобилями, в результате чего пострадали два местных жителя. Командование вооруженными силами США в Японии снова было вынуждено ввести комендантский час и сухой закон для всех американских военных и гражданского обслуживающего персонала баз США.

Отметим, что аналогичные преступления американский контингент соверает и на территории Южной Кореи. Две школьницы, Син Хе Сун и Сим Ми Сон, которые погибли под гусеницами бронемашины американских войск, и многие другие жертвы «административного соглашения» в Южной Корее до сих пор призывают к отмщению. Но справедливая месть – чуждое для марионеток чувство. Экстерриториальная привилегия, которой пользуются США в Южной Корее более полувека, лежит по ту сторону добра и зла, и нельзя было сразу понять по нему, как в предсказании, все те будущие несчастья и беды, которым подвергся южнокорейский народ со стороны американских оккупантов.

Впрочем, оккупанты редко извиняются - не такова их миссия мирового жандарма...

Бригадный генерал Пол Рок, командующий подразделениями морской пехоты США в Тихоокеанском регионе, в среду, 13 декабря, встретился с властями японской префектуры Окинава, чтобы принести извинения за инцидент с люком вертолета, который упал на прошлой неделе с транспортника CH-53 на территорию школьной спортплощадки и ранил одного из учеников, сообщает CBS News со ссылкой на AP.

Как уточняет издание The Beloit Daily, генерал заверил, что все вертолеты на американской военной базе Футэнма в Окинаве прошли необходимые проверки на безопасность. При этом власти префектуры настаивают на том, что полеты должны быть прекращены до завершения расследования инцидента.

Как сообщал телеканал NHK, накануне вице-губернатор Окинавы обратился к американским властям с просьбой приостановить полеты в связи с возможной угрозой для безопасности гражданского населения.

Напомним, фрагмент вертолета упал на спортплощадку школы, которая расположена рядом с американской военной базой, 7 декабря. В момент инцидента на площадке находились около 30 детей и преподавателей. Один из учеников получил легкую травму руки.

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