Какие Бермуды, такие народные избранники: офшорный едросс Езубов может спать спокойно

Комиссия Госдумы по контролю за декларациями отказалась проверить депутата от "Единой России" Алексея Езубова на участие в управлении коммерческой организацией. Соответствующий запрос депутатам направлял "Дождь".

Телеканал получил ответ главы комиссии Натальи Поклонской, в котором говорится, что в запросе журналистов "Дождя" не были предоставлены документы, подтверждающие нарушения со стороны депутата. Приведенная же в обращении журналистов ссылка на размещенный в другом СМИ материал не является достаточным основанием для проверки.

Поклонская при этом ссылается на статью 10 федерального закона "О статусе депутата" и статью 1.3 положения о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах депутатов. Там говорится, что "основанием для проведения проверки является достаточная информация, предоставленная в письменном виде на имя председателя Госдумы, в том числе общероссийскими средствами массовой информации", отмечает глава комиссии.

"Содержащаяся в запросе ссылка на размещенные в интернете сведения по существу отсылает нас к анонимной информации, которая при отсутствии законных оснований не может быть принята к рассмотрению комиссий", - делает вывод Поклонская.

Напомним, 5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал выдержки из примерно 13,4 млн документов. Подборка включает, в частности, 6,8 млн внутренних бухгалтерских документов международной фирмы Appleby, которая специализируется на предоставлении консалтинговых и юридических услуг по офшорным зонам.

В них рассказывается о финансовой деятельности примерно 120 политиков и общественных деятелей, в том числе из России, США, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Армении и многих других стран. В прессе архив получил название Paradise Papers ("Райское досье"), поскольку речь в нем идет об уходе от налогов при помощи регистрации офшорных компаний именно на "райских" островах - Сейшелах, Бермудах, Британских Виргинских островах и других.

Среди российских фигурантов "Райского досье" - братья Борис и Аркадий Ротенберги, бывшая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина, супруга и сын вице-премьера России Игоря Шувалова, бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, депутаты Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин, бывший депутат Александр Скоробогатько, подрядчик РЖД Юрий Коротченко, бизнесмен Александр Пономаренко, однокурсник Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай Егоров, упоминаются компании ВТБ, "Сибур" и "Газпром".

Езубов в "Райском досье" упоминается в связи с тем, что в период исполнения им депутатских полномочий был директором бермудской компании Air Cloud Services Limited, на которую записан частный самолет его "родственника - алюминиевого магната Олега Дерипаски. Как утверждается в бухгалтерских документах Appleby, Езубов в 2013 году от имени компании Air Cloud Services Limited, конечным собственником которой является мать Олега Дерипаски Валентина, подписал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу на "благоприятных" в плане НДС условиях, то есть не заплатив налог.

"Не слышал я ничего", - ответил Езубов на вопрос РИА "Новости", знаком ли он с этой информацией. На запрос "Новой газеты", которая тоже интересовалась его предполагаемым бизнесом, он ничего не ответил.

Комиссия Госдумы по этике не планирует рассматривать дело депутата Езубова, сказал "Дождю" глава комиссии Отари Аршба.

Между тем на прошлой неделе комиссия Поклонской признала наличие конфликта интересов в деятельности самого богатого депутата Госдумы Андрея Палкина, который направлял запросы в правоохранительные органы Архангельской области в отношении компаний-конкурентов его сыновей. Но лишать его депутатского мандата, как это положено по законодательству, не стали. Члены комиссии проголосовали против проведения дополнительной проверки в отношении депутата.

В начале ноября сообщалось, что прокуратура Архангельской области обратила внимание на несколько депутатских запросов от Палкина. В одном случае он требовал разобраться с компанией, которая не заплатила его фирме за поставленный кирпич. Прокуроры посчитали, что депутат направил запрос "в интересах аффилированного по отношению к нему юридического лица".

Во втором запросе парламентарий просил налоговые органы предоставить ему информацию о наличии на территории инспекции строительных организаций, о том, какие подряды и на какую сумму они выполняют и сколько платят налогов.

От редакции: Иначе, кроме как классовой солидарностью такое последовательное отстаивание интересов мошенников и ворья - не назовёшь политику думаков, а точнее этой "Комиссии миллионеров по надсмотру за миллиардерами". То им единоросс-миллиардер Палкин нисколько не портит облика Госдуры, то вот этот ещё фрукт офшорный - из "лучших людей России" - (с) Мединский, бывший член фракции "ЕдРа" в Госдуре. Сюда же попадает крымский, недавно разбитый джип Поклонской за 7 "лимонов" и её прикидик, едва она вписалась в госдурочки на постоянной основе - "Откутюр" в лучших провинциальных традициях, с едкой синевой и сумкою большой... Это, напомню, уже вторая Госдура, собранная с момента Первой Болотной (2011), которая была всего в одном шаге от разгона этой всей ожиревшей сволочи, которая лезет в Думу исключительно за неприкосновенностью - даже не себя, а своих капиталов. Патриоты единой и неделимой... собственности своей, в которую превратили сцоиалистическую, отобрав и поделив её в 1991-м.

Д.Ч.

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