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Московский листок

Американская "Королева Лир": трагедия разгосударствления домов престарелых

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 1

сша кризис либералы классоваяненависть старость
Американская "Королева Лир": трагедия разгосударствления домов престарелых

Полиция города Юстис во Флориде арестовала 93-летнюю Хуаниту Фицджеральд за то, что та отказалась покинуть частный дом для пожилых, где последние три месяца не оплачивала аренду. Женщина была помещена в тюрьму Лейк-Каунти во вторник, но выпущена в четверг под обещание явиться на судебное заседание, назначенное на 27 декабря, сообщает WKMG ClickOrlando. 

По словам Карен Твинем, представительницы сетевого интерната National Church Residences, где Фицджеральд проживала с апреля 2011 года, постоялица заявляла сотрудникам, что не будет платить, так как думает, что скоро умрет. Кроме того, она жаловалась на плесень в своей комнате, однако в ходе проверки наличие плесени не подтвердилось, отметили в интернате. 

Твинем также рассказала, что интернат неоднократно пытался связаться с родственниками Фицджеральд, а также благотворительными организациями и госструктурами, чтобы те оказали женщине какую-то помощь - деньгами или новым жильем. Однако Хуанита, по словам Твинем, все предложения отвергла. 

Безуспешно испробовав все мирные способы выселить должницу, интернат обратился в полицию. В полицейских документах отмечается, что Хуанита оказала сопротивление офицерам, поэтому на нее надели наручники и отвезли в тюрьму. 

Одетая в тюремную форму старушка записала интернет-обращение, где опровергла заявления интерната о том, что она отказалась платить, потому что собралась умирать. По ее словам, она пыталась заплатить в октябре, но в интернете не захотели брать деньги. При этом она подтвердила, что отказалась от какой-либо помощи, в том числе со стороны родственников. 

"Я не хочу, чтобы они мне помогали. У меня есть вся необходимая помощь", - заявила Хуанита, указав на небо. 

Между тем в пятницу, 15 декабря, женщине исполняется 94 года. Отмечается, что этот день она проведет c другом, а где остановится после - неизвестно.

От редакции: "Королева Лир по-американски", трагедия индивида в мире воплощённых свобод личности... Только на чьё-то личное же милосердие уповать тут. Вот так заканчивается жизнь в том самом государстве, которое уже десятилетиями было для расеянских реформаторов образцом, под которым родимую инфраструктуру чистили и чистили. Наглядный урок тем, кто сейчас оптимизирует советское здравоохранение и пропагандирует пользу частных клиник (Валентина Матвиенко, например), а уж что касается домов престарелых - то тут в РФ аллес капут. Они, частные дома, выросшие из православненькой благотворительности и прочих продуктов насильственного разложения социализма - тут горят частенько, как вот в Иркутске недавно, например... Впрочем, такие отдельные случаи не мешают либералам далее мечтать, "как всё тут эффективненько заработает, когда выйдет из-под ответственности государства и переключится на горючее частной инициативы". Ведь направления-то этого "государственного развития" не менялись - приватизация!

Думаете, в РФ получится как-то иначе? Да вот же и ваше будущее, идиоты! Ваше будущее - это далёкое прошлое США (свёрнутые "симметричные" советским опции welfare state), в которое вы гоните сверхдержаву, указывая путь своими узкими лбами и жадными широкими ладонями! В СССР были прекрасные ведомственные дома престарелых, не то что тут понаустроили всякие частные "Жилсоцгарантии", добровольные умиральники за право наследовать квартиры, данные старикам Советской властью. Где они, эти ведомственные дома престарелых, в которых прекрасно жили коллективы нестареющих советских оптимистов (сестра моей бабушки, например, актриса немого дореволюционного кино и советского театра Лидия Васильевна Былеева? Фильм "Крест и маузер" с её участием наиболее известен)?! Государство нефтегазовых миллиардеров украло у народа опять? Не пора ли как-то уже хотя бы явно морально и коллективно осудить то государство, чтобы не вышло, как в США? Впрочем не недавно же награждённой Алексеевой тут поднимать волну? Её-то счастливая старость в сырьевой империи не только обеспечена, но и гарантирована лично Путиным, эта бабуля ни в частном домике престарелых под православным крестиком не сгорит, ни как Хуанита не окажется на улице...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лжгилжоиложилжои написал 15.12.2017 16:01
"...этот день она проведет с другом"!, - аааааааААА!!!
В 93 года!!!
Воистину, Хуанита жжот!
...
(мотю не читал, но скажу)
Развитость социума характеризуется правом на достойную смерть для его членов.
Ибо, еврейский племенной человекам разумным не указ.
тчк
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