На одном из жилых домов в Салдусе появился декор, который вызвал недоумение среди жителей. "Вот так Салдус готовится к праздникам", - лаконично подписал сделанные снимки Юрий. В местном самоуправлении портал delfi.lv поспешили успокоить - это не свастика, а "огненный крест".

Необычный декор появился на стене жилого дома на улице Калнсетас 12. По словам очевидцев, он создан из LED лампочек. Днем он выключен, а вечером - светится. В Салдусской думе сообщили, что жильцы каждый год украшают свой дом к праздникам. "Каждый год на стене появляется какой-нибудь декор. В прошлом году эта была снежинка, а в этом году решили повесить "огненный крест", - говорит представитель Салдусской думы Дина Неймета.

"Несмотря на то, что кого-то этот декор может смущать, он не нарушает никаких законов и правил общественного порядка", - добавила она.

От редакции: Мы, конечно, не специалисты в еросоюзных нормах, но вроде бы нацистская символика там строго запрещена. Правда, наряду с серпом и молотом - как тоже символами тоталитаризьма, и особенно наряду с красной пятиконечной звездой - символом попрания прав Личности. Однако если ассоциированный член ЕС Украина вполне уже с этим вторым пунктом, с советской символикой "разобралась" и её осталось крайне мало на благословенных землях единой Украины (как и памятников советским партийным работникам, военачальникам, партизанам, революционерам), то вот нацистская символика в ЕС и конкретно в Латвии - "велкам"... Надо полагать, что тут закон строго исторический: где уничтожен советский "антидот", где выкорчеваны памятники тем, кто освобождал всю Европу от нацизма и фашизма (ибо и парни Муссолини у нас постреляли и полетали немало), там обязательно вырастет, оживёт в благоприятной среде "демократии" вскоре свастика. Вполне законно, ничего не нарушая... Закономерно. Детки Латвии, уже считающие недавних советских соседей по лестничной клетке, русскоязычных "неграждан" инопланетянами, - alien написано в их паспортах, - будут воспринимать свастику как нечто родное, новогоднее, милое...

Д.Ч.