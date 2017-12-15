"Братская" Белоруссия осудила члена вооружённых формирований в ЛНР

Гомельский областной суд отправил на два года в колонию белоруса, принимавшего участие в военном формировании на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Это первый в Белоруссии приговор с реальным сроком за наемничество и участие в военном конфликте на востоке Украины.

О приговоре 29-летнему гомельчанину говорится на сайте суда. Молодого человека признали виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства без уполномочия государства-родины. Судебное заседание прошло 11 декабря. Русская служба BBC со ссылкой на пресс-службу суда и правозащитников сообщает имя обвиняемого - Виталий Котлобай. По предположению правозащитников, гомельчанина "вычислили" белорусские спецслужбы, а доказательства собрал Следственный комитет республики.

Сторона обвинения настаивала, что белорус, зачисленный в казачий полк рядовым, имел служебное удостоверение, боевое оружие, форменное обмундирование и почти год участвовал в стрельбах, военных учениях и прочих военизированных мероприятиях.

Котлобай в свою очередь заявил, что оружия не имел, в военных действиях не участвовал, не является военнослужащим.

По его словам, летом 2015 года его в качестве члена одного из российских общественных объединений отправили с гуманитарной миссией на украинскую территорию, которая контролируется силами ЛНР. Там он собирал и распределял гуманитарную помощь, "сведения для казачества", создавал информационные ролики и принимал участие в создании базы данных военнослужащих двух других вооруженных подразделений ЛНР.

По словам гомельчанина, казаки полка принимали участие в боевых действия на стороне ЛНР, однако сам казачий полк, как военное подразделение, в боевых действиях не участвовал, уточняет "Гомельская правда".

Обвиняемый рассказал суду, что форму и служебное удостоверение ему выдали в российской Ростовской области для беспрепятственного проезда через блок-посты на территории ЛНР при доставке гуманитарной помощи. Домой в Гомель он решил вернуться в начале 2017 года.

При этом пресс-служба суда сообщает, что обвиняемый не смог внятно объяснить, почему в его якобы казачьих документах указана принадлежность к подразделению иного военного гарнизона, а также наличие у него огнестрельного оружия.

По словам отца Виталия, имеются подтверждающие документы о том, что он возил в Донбасс гуманитарную помощь, но суд этим бумаги не рассматривал, отмечает "Наша нива".

Хотя судебное заседание было открытым, журналистов и "посторонних" в зале суда фактически не было. "Мне жаль, что столь примечательное для нашего города и страны разбирательство оказалось вне внимания правозащитников и журналистов: родственники обвиненного не сочли нужным обращаться за помощью и привлекать внимание к ситуации", - посетовал правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко.

Приговор может быть обжалован в установленный законом 10-дневный срок.

Отметим, в июне 2016 года белорусское КГБ сообщало, что в стране фигурантами по уголовным делам о наемничестве стали 138 человек. Речь шла именно об участниках боевых действий на востоке Украины. При этом в ведомстве подчеркивали, они нарушители будут нести ответственность и неважно, на какой стороне они участвовали в конфликте.

Позже главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии отчиталось о том, что в отношении граждан Белоруссии, участвовавших в военных действиях на территории Украины, заведено 135 уголовных дел. В мае 2016 года в Белоруссии приговорили к пяти годам лишения свободы предполагаемого бойца "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) 29-летнего уроженца Новополоцка Тараса Аватарова. Его признали виновным в контрабанде (ч. 2 ст. 228) и незаконных действиях в отношении оружия (ч. 2 ст. 295).

Тем временем в самой ЛНР в ноябре исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что считает возможным отказаться от названия республики. По его словам, ЛНР может именоваться ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области), как того требует Украина. Об этом он рассказал в интервью ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube.

«Название не всегда является ключевым. Украина называет нас так, как им нравится, и так, как им нарисовали европейские партнеры. Бог с ними! Давайте пока в международных документах будем соглашаться с тем наименованием, которое для нас придумали европейцы», — заявил Дейнего.

Он выразил мнение, что такой шаг может усилить переговорные позиции Луганска. Ранее Владислав Дейнего объявил, что ЛНР готова вернуться в состав Украины. По его словам, именно этого требует мировое сообщество, а противостоять ему у Луганска нет возможности.

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