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Московский листок

Падение промышленности в РФ достигло рекордных с 2009 года темпов

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 1

Падение промышленности в РФ достигло рекордных с 2009 года темпов

В российской промышленности возобновился спад, темпы которого достигли максимума с октября 2009 года, следует из материалов Росстата. В ноябре 2017 года индекс промышленного производства упал в годовом исчислении сразу на 3,6% после нулевой динамики в октябре.

Как отмечает Интерфакс, показатель оказался значительно ниже ожиданий экономистов - консенсус-прогноз, подготовленный агентством, предполагал увеличение промпроизводства в ноябре на 0,3%.

Последний раз падение промпроизводства наблюдалось в феврале 2017 года - тогда было зафиксировано снижение на 2,7%, но это было вызвано високосностью 2016 года. В "обычный" месяц промышленность последний раз снижалась в январе 2016 года, но тогда падение составило лишь 0,8%.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года годовой рост промышленности равнялся 0,9%, в августе - 1,5%, в июле - 1,1%, в июне - 3,5%, в мае - 5,6%, в апреле рост составил 2,3%, в марте - 0,8%, в январе - 2,3%.

По данным Росстата объем добычи полезных ископаемых в ноябре третий месяц подряд находится в минусе в годовом выражении (снижение на 1% после 0,1% в октябре и сентябре), что во многом объясняется падением добычи нефти на 1,9% в годовом выражении.

В обрабатывающих производствах в ноябре падение составило 4,7% после роста на 0,1% в октябре и 1,1% в сентябре. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, сильно подверженной сезонности, зафиксировано падение на 6,4% после 2,1% в октябре. В сфере водоснабжения и утилизации отходов - снижение на 5,7% после 1% в октябре.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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может путин не в курсе этих цифр росстата, может челядь ему другие подсовывает?!
kerg написал 15.12.2017 18:02
Вчерась на пресс конференции - Путин: рост ВВП и промышленного производства &#8212; 1,6%, это хорошо.
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