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Московский листок

Улюкаев может избежать тюрьмы по состоянию здоровья

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 3

Улюкаев может избежать тюрьмы по состоянию здоровья

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

"Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в случае наличия у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, постановление № 3 правительства РФ позволяет освобождать помещенных под стражу лиц с тяжкими заболеваниями, постановление № 54 - тяжелобольных, приговоренных к лишению свободы. Но под них не подпадают те, кто осужден и помещен под стражу уже после приговора, а сам приговор еще в силу не вступил.

Напомним, в пятницу 15 декабря Заоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в размере 130 млн руб. Экс-министр был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО "Лефортово". Защита Улюкаева уже заявила о намерении обжаловать приговор.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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со написал 15.12.2017 19:42
кто бы сомневался! не сдаем!
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Жалко КОГО ?
Антивор написал 15.12.2017 18:36
В будку!!!Но не радуйтесь.Намедни как только КАРЛИК оседлает территорию он его сразу же амнистирует .Только и всего.В бане все уже решено.Правда кашель заработал когда выходил в предбанник....
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деда аж жалко
ему 61 год написал 15.12.2017 18:27
пенсионер , 2 малолетних детей и 8лет строгача ! за шо ? да отнимите у него ВСЕ деньги и пусть живет на свою федеральную пенсию , он через неделю кони бросит .
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