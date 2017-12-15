Улюкаев может избежать тюрьмы по состоянию здоровья

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам колонии строгого режима, может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.

"Улюкаев может быть освобожден от отбытия наказания в колонии в случае наличия у него заболеваний, препятствующих нахождению под стражей или отбыванию наказания в виде лишения свободы, в соответствии с действующими постановлениями правительства", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, постановление № 3 правительства РФ позволяет освобождать помещенных под стражу лиц с тяжкими заболеваниями, постановление № 54 - тяжелобольных, приговоренных к лишению свободы. Но под них не подпадают те, кто осужден и помещен под стражу уже после приговора, а сам приговор еще в силу не вступил.

Напомним, в пятницу 15 декабря Заоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в размере 130 млн руб. Экс-министр был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО "Лефортово". Защита Улюкаева уже заявила о намерении обжаловать приговор.