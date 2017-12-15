Кудрин огорчён улюкаевским приговором, но ещё больше - его невниманием

Бывший министр финансов РФ, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву "ужасным и необоснованным". Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие", - сказано в сообщении.

Ранее Кудрин уже заступался за Улюкаева. В частности, после его ареста и последовавшей отставки в ноябре прошлого года Кудрин назвал произошедшее "большой трагедией" и не исключил ошибку в работе правоохранительных органов. Он также указал на сомнительные моменты в задержании экс-министра.

Вместе с тем Улюкаев перед оглашением вердикта суда 15 декабря не назвал Кудрина в числе тех, кто поддерживал его после ареста.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Это произошло у офиса "Роснефти", где тогдашний министр, по версии следствия, получил взятку в размере 2 млн долларов у главы компании Игоря Сечина.

Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Позднее эпизод о вымогательстве из обвинения был исключен.

После задержания Улюкаев был отправлен под домашний арест. Также суд арестовал имущество Улюкаева - 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей.

От редакции: Мгновенно превращающийся из заурядного чинуши путинской Системы в мученика либерализма, Улюкаев действительно может даже неупоминанием "понизить рейтинг" Кудрина в "рукопожатной" среде. Всё-таки либерал либералу может не то, чтобы глаз, но вот условный рейтинг во всё той же вертикали - легко понизить. Мелочь, а неприятно, завтра с Кудриным набиуллина перестанет здороваться, а послезавтра его не позовут на открытие очередног опамятника Солженицыну! Это ж конец карьеры... Самое смешное тут, это что предельно условное деление однородной массы функционеров капиталистического государства - работает на уровне потребителя информации. Вот и выходит, что не чинуша чинушу пожалел или не пожалел, а что "идейные братья" рассорились, рассорил их "призрак чекистов"... По сути же Кудрин, один из ораторов Болотной-2012, вскоре после её провала принявший "дар" должности (и созданный под него орган бла-бла-метрИи) со стороны Путина - конечно, не друг теперь "уработанному" по линии фэсбов либералишке Улюкаеву. Последний, как-то раз стихоплётствуя в Италии срифмовал вот так: "от империи нельзя отдохнуть, а только - отдОхнуть" (я специально цитирую неточно, не являюсь поклонником), теперь у него появится такая воможность. И поэму там напишет знатную - как они готовили хорошую по духу приватизацию, а Сечин провёл плохую.

Однако заступничество всё тех же либералов по линии правозащиты - нет сомнений, таковое будет, он же не Систему менять собрался, как недавно вышедшие после полных сроков "карбонарии Болотной"! А за доллары долларом наказать можно. Тем более, что и полмиллиарда - сумма внушительная, вот если б было имущество конфисковано, вполне возместил бы ущерб осуждённый. Кстати, тут даже дураку видна странность: как человек, уже перешагнувший черту, за которой виден статус "миллиардер" (хоть и рублёвый, но тоже не рядовой чинуша с окладом и минимальной недвижимостью), мог прельститься какими-то 2 миллионами "зелени"? Нет, эта вся история была состряпана именно для ьвыпускания пара у народа, который что-то начал понимать - и в частичной приватизации иностранцами Роснефти и в выкупе ею у государства контрольного пакета Башнефти... А вот вам - условного врага, кушайте, заодно и мы свои имиджи подчистим - подумали фэсбы и силовигархи, и устроили шоу. Впрочем, соблазн увидеть, как будет худеть при таких же судебных обстоятельствах силовигарх номер два - появился у многих, раздразнили аппетит!

Д.Ч.