Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кудрин огорчён улюкаевским приговором, но ещё больше - его невниманием

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 0

фемида кризис либералы силовигархия
Кудрин огорчён улюкаевским приговором, но ещё больше - его невниманием

Бывший министр финансов РФ, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал приговор бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву "ужасным и необоснованным". Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. 

"Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие", - сказано в сообщении. 

Ранее Кудрин уже заступался за Улюкаева. В частности, после его ареста и последовавшей отставки в ноябре прошлого года Кудрин назвал произошедшее "большой трагедией" и не исключил ошибку в работе правоохранительных органов. Он также указал на сомнительные моменты в задержании экс-министра. 

Вместе с тем Улюкаев перед оглашением вердикта суда 15 декабря не назвал Кудрина в числе тех, кто поддерживал его после ареста.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. Это произошло у офиса "Роснефти", где тогдашний министр, по версии следствия, получил взятку в размере 2 млн долларов у главы компании Игоря Сечина. 

Улюкаеву было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере"). Позднее эпизод о вымогательстве из обвинения был исключен. 

После задержания Улюкаев был отправлен под домашний арест. Также суд арестовал имущество Улюкаева - 15 объектов недвижимости и денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей.

От редакции: Мгновенно превращающийся из заурядного чинуши путинской Системы в мученика либерализма, Улюкаев действительно может даже неупоминанием "понизить рейтинг" Кудрина в "рукопожатной" среде. Всё-таки либерал либералу может не то, чтобы глаз, но вот условный рейтинг во всё той же вертикали - легко понизить. Мелочь, а неприятно, завтра с Кудриным набиуллина перестанет здороваться, а послезавтра его не позовут на открытие очередног опамятника Солженицыну! Это ж конец карьеры... Самое смешное тут, это что предельно условное деление однородной массы функционеров капиталистического государства - работает на уровне потребителя информации. Вот и выходит, что не чинуша чинушу пожалел или не пожалел, а что "идейные братья" рассорились, рассорил их "призрак чекистов"... По сути же Кудрин, один из ораторов Болотной-2012, вскоре после её провала принявший "дар" должности (и созданный под него орган бла-бла-метрИи) со стороны Путина - конечно, не друг теперь "уработанному" по линии фэсбов либералишке Улюкаеву. Последний, как-то раз стихоплётствуя в Италии срифмовал вот так: "от империи нельзя отдохнуть, а только - отдОхнуть" (я специально цитирую неточно, не являюсь поклонником), теперь у него появится такая воможность. И поэму там напишет знатную - как они готовили хорошую по духу приватизацию, а Сечин провёл плохую.

Однако заступничество всё тех же либералов по линии правозащиты - нет сомнений, таковое будет, он же не Систему менять собрался, как недавно вышедшие после полных сроков "карбонарии Болотной"! А за доллары долларом наказать можно. Тем более, что и полмиллиарда - сумма внушительная, вот если б было имущество конфисковано, вполне возместил бы ущерб осуждённый. Кстати, тут даже дураку видна странность: как человек, уже перешагнувший черту, за которой виден статус "миллиардер" (хоть и рублёвый, но тоже не рядовой чинуша с окладом и минимальной недвижимостью), мог прельститься какими-то 2 миллионами "зелени"? Нет, эта вся история была состряпана именно для ьвыпускания пара у народа, который что-то начал понимать - и в частичной приватизации иностранцами Роснефти и в выкупе ею у государства контрольного пакета Башнефти... А вот вам - условного врага, кушайте, заодно и мы свои имиджи подчистим - подумали фэсбы и силовигархи, и устроили шоу. Впрочем, соблазн увидеть, как будет худеть при таких же судебных обстоятельствах силовигарх номер два - появился у многих, раздразнили аппетит!

Д.Ч.   



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц отдыхает...
М. Калашников о пресс-конференции Путина. Штирлиц ...
15.12.2017
"Фитиль" про президента
"Фитиль" про президента
15.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москвичам пообещали на выходные тропические ливни и аномальное тепло (0)
Улюкаев может избежать тюрьмы по состоянию здоровья (2)
Падение промышленности в РФ достигло рекордных с 2009 года темпов (1)
Кудрин огорчён улюкаевским приговором, но ещё больше - его невниманием (0)
"Братская" Белоруссия осудила члена вооружённых формирований в ЛНР (4)
В Латвии новогодняя свастика в Салдусе не нарушает никаких законов ЕС... (6)
Американская "Королева Лир": трагедия разгосударствления домов престарелых (1)
Какие Бермуды, такие народные избранники: офшорный едросс Езубов может спать спокойно (3)
Опция "янки после пьянки" возвращена японскому контингенту после месяца трезвости (0)
Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Экономика попала в ловушку Набиуллиной
Дарья Митина Дарья Митина: Плохо замаскировалась
Дарья Митина Дарья Митина: Обхохочешься
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Воняет на государственном уровне уже...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss