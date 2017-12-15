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Московский листок

Москвичам пообещали на выходные тропические ливни и аномальное тепло

Опубликовано 15.12.2017 в разделе комментариев 0

Москвичам пообещали на выходные тропические ливни и аномальное тепло

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Москве может выпасть до 45% месячной нормы осадков, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"Предстоящие выходные в столичном регионе ознаменуются погодной сенсацией. В субботу Москва окажется в сфере влияния балканского циклона, несущего с собой "тропические» ливни (13-18 мм - 1,5 ведра воды на 1 кв. м) и субтропическое тепло с превышением климатической нормы на 8-10 градусов", - рассказали синоптики.

По данным центра, в субботу днем в столице температура воздуха может прогреться до рекордных семи градусов тепла. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году и составлял плюс 6,3 градуса.

"В ночь с субботы на воскресенье ситуация не изменится и дожди продолжатся, и не ниже плюс 5-7 днем. С приближением холодного фронта ливни вечером станут переходить в мокрый снег, и начнется обратный суточный ход, плюс 3-5, вечером 0-2", - отметили в "Фобос".

 



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