Песков закрыл президентские выборы, которые еще не начались

Главе Администрации президента РФ

А.Э.Вайно

Уважаемый Антон Эдуардович!

Вы, конечно, в курсе жаркой полемики в СМИ, соцсетях, кулуарах Госдумы, Общественной палаты после скандального заявления Вашего заместителя Д.Пескова о «несозревших конкурентах Путину».

Напомним его: «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Видимо, излишне объяснить, что это барское самомнение, нанесло по имиджу Владимира Владимировича мощный удар под дых.

Отсюда и шквал вопросов: «Кто это «мы», от имени которых столь вещает Дмитрий Сергеевич? Он всего лишь пресс-секретарь. Кто его уполномочил? Насколько корректно вообще говорить о «конкурентах Путина», когда выборы официально не были объявлены, и дата их не назначена? Никто из потенциальных кандидатов на пост главы государства еще не зарегистрирован, как и сам Вл.Путин.

Вы смолчали, а потому по просьбам коллег-журналистов позвольте Вас спросить: это тоже и Ваше мнение, Антон Эдуардович?

В любом случае, еще не начавшийся президентский марафон можно считать победоносно завершившимся.

А как же иначе, если Центризбирком, генпрокуратура, МВД, губернаторы, другие органы власти получили недвусмысленные указания насчет «главного кандидата» и его «несозревших конкурентов».

Неконституционный ЦИК, как известно, является по сути департаментом Вашей администрации. А его глава Элла Памфилова очень умная и сообразительная женщина, чтобы не уразуметь смысл публичного указания из Кремля.

Стало быть, «несозревших конкурентов», что называется, будут гнобить всеми способами. «Зачем же я пойду на выборы, если у них все решено?» – вот главный лейтмотив высказываний читателей, блогеров, интернет-газет, соцсетей других «откликантов» на барское заявление г-на Пескова.

Не надо обманываться тем, что на него прозвучал пока один официальный протест - из думской фракции ЛДПР. Ее пресс-служба направила Открытое письмо Вашему заместителю, в котором говорится:

«Вы – пресс-секретарь Президента России и, пожалуйста, решайте его вопросы. Но не надо давать оценки другим кандидатам. Вам никто такого права не давал.

Что значит «конкурент Путину не созрел»? Вы зачистили всё политическое поле и говорите о каком-то созревании. Чтобы что-то созрело надо не ядохимикатами удобрять это поле, а создавать одинаковые условия для роста.

Во-вторых, такими заявлениями Вы унижаете 150 миллионов наших граждан. В конце концов, почитайте интернет и Вы поймете, что на самом деле думают люди о нынешней власти» (https://ldpr.ru/events/LDPR_is_outraged_by_the_statement_of_Dmitry_Peskov ).

Здесь сказано все. Как говорят французы, «умному достаточно». Можно было бы предложить г-ну Пескову извиниться перед всеми и в этом случае инцидент, возможно, был бы исчерпан. Если бы не одно но. Даже два…

А оно заключается в том, что Администрация президента РФ почему-то занимается руководством президентскими, парламентскими и даже губернаторскими выборами.

На каком основании, спрашивают люди? Ни в Конституции РФ, ни в одном законе не прописаны ее полномочия, функции, ответственность и обязанности вообще и выборные, в частности.

Значит, речь можно вести об узурпации власти со стороны АП, подмене им Центризбиркома. Хотя его полномочия и ответственность тоже не прописаны в Основном законе страны, но есть хоть какой-то плохонький закон, где на него возлагается проведение выборов.

А в отношении полномочий и прав Администрации президента в нашем законодательстве ни одной буквы. Если это не так, опровергните нас, Антон Эдуардович.

Тем не менее, согласно публикации РБК, еще весной на совещании с вице-губернаторами другой ваш заместитель С.Кириенко дал им конкретную установку.

А именно: «главный кандидат Кремля» должен победить с результатом 70х70. То есть ему нужно «нарисовать» победу с результатом 70% процентов при такой же явке.

Что это, как не административный диктат и произвол со стороны этого клерка, злостное нарушение законодательства о выборах, превышение полномочий и явный призыв к фальсификациям?!

Или все было не так, Антон Эдуардович? Тогда поясните, как? В любом случае руководство нынешними выборами главы государства Администрацией президента заведомо сделает их нелегитимными. Как и руководство ими со стороны ЦИКа, которого Конституция таким правом тоже не наделила.

И последнее. Фонд борьбы с коррупцией публично обвинил г-на Пескова в «незаконном обогащении». Он считает, в частности, что только на взятки и подношения тот мог купить двухэтажный особняк на Рублёвке ценой 1 млрд. 200 млн. руб. На чиновничий оклад он себе такой подарок к третьей женитьбе сделать не мог. Безработная и находившаяся в декрете невеста Т.Навка - тем более.

В его декларации за прошлый год значатся, кроме этого теремка, еще один дом, 7 квартир на двоих с супругой, несколько иномарок и земельных участков.

Он «нарисовал» себе оклад в 12,8 млн. руб., (у президента 8,8 млн.), зато своей нигде не работающей супруге – целых 120 млн. руб.

«Откуда это все у чиновника спрашивают очень многие? - Что это, если не легализации доходов, нажитых заведомо преступным путем?»

Сам главный кремлевский богач не удостоил общество ответом о происхождении неожиданно свалившихся на него миллиардов.

Так что пока г-н Песков был и остается в общественном сознании прожженным коррупционером, только позорящим своего президента.

Надеемся, наши вопросы не доставят для Вас затруднений.

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»