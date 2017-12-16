Улюкаев виновен, а правительство - честное?

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева в получении взятки. Приговора пока нет, но прокуратура просила 10 лет колонии строгого режима, оштрафовать его на 500 миллионов рублей и лишить классного чина и государственных наград.

Тут уже много начали говорить о жалости, о том что старый и больной... Мне, если честно, совсем не жалко. Человек пожил явно выше среднего по уровню потребления, хорошо и долго жил барином - а с какой стати? Что такого полезного сделал этот крупный чиновник для моего народа? Вот итог деятельности Улюкаева:

Нас посчитали менее нищими, чем на самом деле

Там в заметке по ссылке я не коснулся того момента, что в отличие от бедных африканцев и чуть менее бедных европейцев, которые как не имели ничего, так и не имеют, наш народ еще совсем недавно владел всем!

Да, небесспорное было время, но в любом случае все средства производства, вся земля, все недра и полезные ископаемые в них - всё по конституции было общим и находилось во владении всего советского народа. Одно это позволяет сказать - нас ограбили! Нас бессовестно и бесцеременно грабанули.

А кто ж это сделал?

Смотрим биографию Улюкаева:

- В середине 1980-х годов познакомился с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром, принимал участие в их собраниях по обсуждению экономических проблем, участвовал в работе клубов «Перестройка» и «Демократическая перестройка»;

- В 1991—1992 годах — экономический советник правительства России. Член «команды» Егора Гайдара;

- В 1992—1993 годах — руководитель группы советников председателя правительства России;

- В 1993—1994 годах — помощник первого заместителя председателя правительства России Егора Гайдара.

Вот какие должности занимал Улюкаев в те годы, когда нас грабили!

И на таких должностях, включая и последнюю, гражданин Улюкаев счастливо состарился и нажил свои многочисленные болезни, которые медицина однозначно относит к "болезням сытого человека".

Мне его жалеть?

Но я в общем-то не об этом. Я о колективной отвественности.

Вот задумайтесь - один из ключевых министров правительства арестован, посажен и, наконец, осужден за взятку в очень крупном размере. Есть все основания полагать, что это не единичный сулчай, а система. А почему ни разу не прозвучал вопрос о доверии правительству?

Ни из Думы, ни из Совета Федерации, ни от самого президента? Помнится, Лужков утратил доверие президента Медведева за куда меньшее...

Или Улюкаев единственный чиновник правительства, арестованный за мздоимство? Заместитель министра культуры Пирумов получил полтора года за мошенничество; пресс-секретарь Роскомнадзора Амелонский и сейчас под домашним арестом по обвинению в хищениях... Не министры, но всего на ступеньку ниже. Позволяет ли все это говорить о системе?

Так где отставка правительства по мотивам утраты доверия?

Или рано, надо, чтобы еще пара-тройка министров попалась?