Зловоние, накрывшее столицу, исходило и исходит из мега-кучи отходов в Кучино

Основным источником запаха сероводорода в Московском регионе стал прекративший прием мусора в этом году полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино" в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. "Составлены акты, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, по периметру которого проведено бурение 36 скважин, установлена система очистки и утилизации биогаза, работает один газосжигательный сектор", — сказал представитель министерства.

По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами "Мосэкомониторинга" ежедневно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в среднем в три раза, максимальное разовое превышение в 34,8 раза было зафиксировано в час ночи на посту "Балашиха-Речная".

По словам представителя министерства, специалисты пришли к выводу, что основной причиной постороннего запаха стала свалка "Кучино", а также неблагоприятные условия, мешающие его рассеиванию, и обилие выхлопных газов.

Ранее в МЧС сообщили, что за неделю в ведомство поступило более 800 заявлений о запахе сероводорода.

"С 8 декабря от жителей Москвы и Московской области поступают обращения о наличии в воздухе запаха сероводорода. За это время поступило 816 обращений граждан, на каждое из которых было организовано реагирование. Превышений уровней предельно-допустимой концентрации на территории Москвы не выявлено", — сообщили в МЧС.

Информация о неприятном запахе поступала преимущественно от жителей Центрального, Юго-Восточного, Восточного и Северо-Восточного административных округов Москвы, а также из Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи.

В пятницу члены Совета Федерации попросили МЧС проинформировать верхнюю палату о причинах периодически возникающего неприятного запаха.

Как сообщалось, полигон ТБО "Кучино" был закрыт 23 июня после жалоб жителей на "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр экологии Подмосковья Александр Коган сообщал, что поступавший туда поток мусора планируется распределить по другим свалкам региона.

В июле на заседании экспертного совета Минэкологии МО были представлены предложения по рекультивации полигона. Разработчиком проекта была утверждена компания "Спецгеоэкология". Стоимость работ оценивается в 4 млрд рублей, приступить к ним планируется в марте 2018 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявлял, что полигон будет рекультивирован в течение года.

Ранее в Росгидромете называли наиболее вероятной причиной вони в Москве рекультивационные работы на полигоне Некрасовка, где, как известно, находится гигантская гора из мусора. «По Некрасовке специалисты говорят, что вероятность маленькая», — ответили на это в Росприроднадзоре.

Напомним, накануне москвичи завалили «Мосгаз» жалобами на плохой запах, напоминающий тухлую квашенную капусту, а в ответ услышали от МЧС, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму.

«Успокоения» от разных государственных ведомств некоторых жителей столицы разозлили, и они начали делать в своих блогах саркастические замечания по этому поводу.

«Вонь в городе стоит какая-то необыкновенная. Давно такого не было. Иногда кажется, что ещё бы чуть сильнее и начнёшь терять сознание. Виновных, конечно, нет», — с негодованием пишут, например, в сообществе «Синие ведерки».

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