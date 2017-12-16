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Московский листок

Мэр любит фашистов, мама тоже, а виноват Юрий Буларга?

Опубликовано 16.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

Мэр любит фашистов, мама тоже, а виноват Юрий Буларга?

Сначала прославился новоуренгойский мальчик, пожалевший о фашистах, безжалостно убитых воинами Красной Армии. Чуть позже прославился мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, поддержавший своего птенца. Следует отметить, что данный мэр славен не только тем, что любит фашистов. Еще он отличился тем, что устроил массовые выселения новоуренгойцев из жилья.

Напоминаем, в СССР выдавалось два вида жилищных ордеров - от государства и от предприятия, на котором человек работал. Ну, так вот, новоуренгойские власти отказываются признавать ордера от предприятий, и людей, проживающих по ордерам предприятий, гонят на улицу. Данная практика абсолютно незаконна, противоречит ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса» и ряду других законодательных актах РФ, но местную администрацию это не волнует.

А чтобы люди соглашались покидать свои дома, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз «вежливо» торопит их, подавая судебные иски о выселении, отключая в домах свет и тепло. Иногда, лишние, с точки зрения городской Администрации дома, просто поджигают. Многие из пострадавших сравнивали мэра с гитлеровскими орлами ещё и до того, как он сам публично высказался на данную тему.

Крайне интересно, что один из адвокатов, помогающих мэру лишать людей жилья – это госпожа Оксана Десятниченко, мамуля нашего «доброго» мальчика. Так что тут и о семейном воспитании, скорее всего, можно говорить. Причем, не в одной семье. На саммите в Германии не одна новоуренгойская вип-детка была представлена. И все примерно одно и то же говорили. Много их таких. Элитой общества они называются.

Впрочем, с Новым Уренгоем скандал вышел. То, что должно было звучать для внутреннего употребления (среди элиты), ну и для внешних хозяев, конечно, как-то просочилось наружу. Надо кого-то наказать. Кого? Ну, естественно, крепостного, в смысле школьного учителя. Фашистов жалеет градоначальник, а наказать надо учителя, логично, да.

А ныне история получила еще одно мерзкое продолжение. 14 декабря новоуренгойские полицаи (извиняюсь полицейские) успели стаскать на допрос Юрия Буларгу, новоуренгойского активиста, успевшего снять много роликов о том, как власти лишают людей жилья.

Дело в том, что кто-то сумел влезть в инет-страничку малыша и отфотошопить его фотографию. Одеть «доброго» мальчика в форму, максимально соответствующую его взглядам. А теперь власти пытаются обвинить в этом Юрия Буларгу. Следует отметить, что Буларге фотошопить юного новоуренгойского мальчика некогда. Он слишком занят видеофиксацией реальных деяний новоуренгойской мамы и новоуренгойского крестного дедушки (Костогриза). Но как подозревает автор материала, данное обстоятельство власти не останавливает, а наоборот дополнительно мотивирует.



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