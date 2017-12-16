В Москве прошли пикеты протеста у здания посольства Казахстана

Активисты Российской Коммунистической Рабочей Партии, Российской Партии Коммунистов и Социалистического Движения Казахстана провели 15 декабря в Москве одиночные пикеты протеста у здания посольства РК.

Активисты держали плакаты: «Слава шахтерам Караганды!», «Нет политическим репрессиям!», «Расстрел рабочих – вечный позор Назарбаева!», «Рабочему Движению Казахстана быть!», «Свободу Максу Бокаеву и Талгату Аяну!». Также прохожим раздавались листовки, в котором рассказывалась история с расстрелом участников забастовки нефтяников Жанаозена 16 декабря 2011 года, о репрессиях в Казахстане и о последней успешной забастовке шахтеров Караганды.

Сотрудники посольства живо интересовались акцией и фотографировали всех участников и сами плакаты. Активно им помогали и работники московской полиции, которые пытались придраться к текстам плакатов и листовок и даже пытались спровоцировать конфликт. Явно было видно, что полицейские прикормлены посольством и настроены на срыв акции протеста.

Надо отметить также, что мэрия Москвы уже три года подряд отказывает разным общественным организациям проводить пикеты протеста у здания посольства Казахстана за исключением одиночных акций. Тем не менее, активисты в течение несколько часов поочередно проводили акцию, а затем передали текст обращения в здание посольства. Ниже мы публикуем сам текст обращения.

16 декабря в Санкт-Петербурге состоится полноценный пикет у здания консульства Казахстана с аналогичными требованиями, в котором примут участие активисты РКСМ(б), РОТ ФРОНТа, ОКП и ряда других организаций. Мы также разместим репортаж об этой акции. От себя хотим поблагодарить участников акций протеста, приуроченных к шестой годовщине расстрела нефтяников Жанаозена.