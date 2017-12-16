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Московский листок

Правительство обязало водителей носить катафоты. А пешеходов?

Опубликовано 16.12.2017 в разделе комментариев 2

Правительство обязало водителей носить катафоты. А пешеходов?

Правительство дополнило правила дорожного движения пунктом, обязывающим водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля надевать светоотражающие куртку или жилет. 

"Подписанным постановлением правила дополнены новым пунктом, в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала", — говорится в документе.

Отмечается, что по статистическим данным за шесть месяцев 2017 года на российских дорогах в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В этих ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения. 

- Редкий случай, когда я полностью согласен с правительством, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но как всегда постановление половинчатое. А в городе, где-нибудь на окраине, на темной улице - можно? Каждый, кто сидел за рулем, понимает, что ты чувствуешь, когда в метре от переднего бампера из темноты возникает фигура в темном, направляющаяся в винный магазин за добавкой. У нас почему-то не носят ярких тонов, и никогда не нашивают на одежду катафотных наклеек, хотя продается их множество. Конечно, заставить всех ходить вечером в специальных курточках зеленого цвета со светящимися  наклейками невозможно. Но можно установить, что если тебя сбили вне пешеходного перехода в темное время суток, и на тебе не было катафотных нашивок - ты виноват сам. 7 тысяч наездов на пешеходов по причине плохой видимости - это очень много, и часть этой ответственности пора переложить на самих пешеходов. Когда ночью перед тобой на дорогу вываливается человек в темном, ты уже ничего не успеешь сделать. Никак. А ему надо всего-то обозначить себя на дороге светящейся нашивкой. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
злой ватник написал 16.12.2017 12:44
так баранов не прочь и людишек давить во дворах , отжав полный газ . хе хе . только вот одна
мелочь - ежели у нас на зебре лихо давят средь бела
дня , на тротуарах , то жилетка кого то остановит ?
богатый бедного никогда не поймет . так и баранов
в ботинках алтонен жизни остальной страны .
для него медвед всегда свой .
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 16.12.2017 12:39
Город для людей, а не для машин. Опасность для пешеходов создают автомобилисты. Так что во всяком случае приобретение наклеек для пешеходов должны оплачивать владельцы автотранспортных средств.
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