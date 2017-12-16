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Московский листок

ФСБ пресекла майнинг криптовалюты в аэропорту "Внуково"

Опубликовано 16.12.2017 в разделе комментариев 1

ФСБ пресекла майнинг криптовалюты в аэропорту "Внуково"

Сотрудники ФСБ в ходе обысков в аэропорту "Внуково" обнаружили майнинговую ферму, ставшую причиной скачков напряжения, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, майнинг криптовалютя организовал на рабочем месте системный администратор центра управления воздушным движением.

Сообщается, что сотрудник аэропорта был задержан оперативниками, решается вопрос об открытии в отношении него уголовного дела. Отмечается, также, что оперативники изъяли компьютерную технику центра управления воздушным движением и личный ноутбук сисадмина.

Напомним. накануне о попытках майнинга криптовалюты в «Транснефти» заявил экс-министр внутренних дел, вице-президент этой компании Владимир Рушайло. «Выявляются попытки несанкционированного использования корпоративной информационной инфраструктуры для генерации криптовалюты, что может негативно повлиять на производительность вычислительных мощностей», — сказал Владимир Рушайло, выступая на экспертном совете компании по кибербезопасности.

В сентябре два сотрудника аппарата крымского правительства были уволены за незаконную установку на рабочих местах программного обеспечения для майнинга криптовалют.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Крипту можно майнить только Грефу
Юрй67 написал 16.12.2017 12:48
Крипту можно майнить только Грефу, неужели не ясно? У него своя частная лавочка, "Сбербанк" называется - ставь на любом рабочем месте майнинг-ферму и вперед!
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