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Московский листок

Собянин уволил и.о.начальника МАДИ

Опубликовано 16.12.2017 в разделе комментариев 0

москва собянин мади
Собянин уволил и.о.начальника МАДИ

Собянин подписал распоряжение об освобождении "по собственному желанию" от должности первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), следует из документов, опубликованных на официальном сайте мэра столицы. 

«Освободить Константина Середу от замещаемой должности первого заместителя начальника Московской административной дорожной инспекции и уволить с государственной гражданской службы Москвы 8 декабря 2017 года», - говорится в распоряжении.

- Ну нисколечки не жалко, к тому же молодой, всего 35 лет, богатый, наверно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Жалко, что не объясняется, что послужило причиной увольнения - в "собственное желание" не очень-то верится, особенно если не с переходом на другую работу, а просто так, на улицу. Я писал об этой странной конторе, но не в плане личных претензий к чиновнику Середе, которого из общей массы как-то не выделяю, а в принципе - я против средневековой практики откупов, когда функции государства передаются третьим лицам за долю в поборах. Это не только примитивизирует госуправление, но и развращает население. Но эта практика, как я понимаю, после увольнения Середы останется и продолжится?

МАДИ пишет ФОРУМу.мск по существу

Москва - город стукачей



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