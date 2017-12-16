Анатолий Баранов: Кое- где посол США вообще руководит государством

Дал совсем маленький комментарий "Свободной прессе" по совсем немаленькому вопросу.

США постоянно вмешиваются в российские выборы. Об этом 15 декабря, как сообщает РИА «Новости», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — сказал Лавров.

Ранее Лавров говорил, что сотрудников посольства США не раз замечали на антиправительственных и несанкционированных акциях в России. По его словам, дипломаты участвовали в них «в том числе и в переодетом виде».

— Вмешательство в выборы в РФ со стороны американских дипломатов и других специалистов норма с эпохи Ельцина, — напоминает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. - Раньше надо было возмущаться. Сейчас выглядит глупо. Раньше об этом не говорили потому, что каждый чих согласовывали с Вашингтоном, а теперь делают вид, что не согласовывают. Или Лавров сам не согласованная фигура?

— Практика вмешательства американцев в выборы в других странах повсеместна?

— Нет, эта практика показывает степень зависимости. Кое- где посол США вообще руководит государством.

— Лавров упомянул некие несистемные партии, с которыми может сотрудничать американское посольство. О каких партиях может идти речь?

— Откуда нам знать, что имел в виду Лавров? Он опытный дипломат, раз не назвал прямо, значит опасается. Зачем же нам бежать впереди прокуратуры? Хотя вообще у нас пока общаться с иностранцами не запрещено…

— Насколько американское «вмешательство» способно повлиять на итог выборов в России?

— Сегодня на итог выборов никто повлиять не способен, кроме избиркома. Даже избиратели.