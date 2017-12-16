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Московский листок

Воскресный старт с Байконура с живым грузом должен реабилитировать "Союзы" и Рогозина

Опубликовано 16.12.2017 в разделе комментариев 0

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Воскресный старт с Байконура с живым грузом должен реабилитировать "Союзы" и Рогозина

Госкомиссия утвердила команду корабля "Союз МС-07", который в воскресенье утром отправится к Международной космической станции. В составе основного экипажа - российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и представитель японского космического агентства JAXA Норишиге Канаи, передает РИА "Новости". 

Запуск назначен на 17 декабря. "Союз" должен стартовать в 10:21 с "Гагаринского старта" на Байконуре. Полет будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с МКС намечена на 19 декабря в 11:42 по Москве. Дублерами утверждены россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александр Герст и американка Джанетт Эппс. 

Накануне к МКС полетела ракета Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, причем и первая ступень ракеты-носителя, и возвращаемый "грузовик" уже побывали в космосе раньше. Произошло это впервые. В целом же, компания Илона Маска уже в четвертый раз отправляет в космос ранее использованную первую ступень Falcon 9. 

Стыковка Dragon с МКС намечена на воскресенье. Корабль везет предметы первой необходимости, провиант и материалы для научных экспериментов.

Напомним, второй в истории успешный запуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" закончился неудачей на участке полета разгонного блока "Фрегат": гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1 и 18 микроспутников либо упали в океан, либо не выведены на расчетную орбиту. 

"Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" №2-1.В результате работы РН (ракеты-носителя. — Прим. ред.) "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ (разгонного блока. — Прим. ред.) "Фрегат" и КА (космического аппарата. — Прим. ред.) "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь в связи с отсутствием его на целевой орбите", — заявил "Роскосмос".

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки на орбиту были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия). 

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