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Московский листок

Губернаторы из путинской вертикали радостно внимали в бундестаге Коле Новоуренгойскому

Опубликовано 16.12.2017 в разделе комментариев 1

германия ссср позор вов вертикаль
Губернаторы из путинской вертикали радостно внимали в бундестаге Коле Новоуренгойскому

Скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге слушали российские губернаторы и мэры, а также представитель Минобороны, у которого претензий к речи Николая Десятниченко не возникло. Новые подробности о набирающем обороты скандале сообщает DW. Новостная служба выяснила, кто финансировал поездку, и утверждает, что благотворительный фонд Эберта в России призывают закрыть по ошибке - инициаторы могли перепутать Фридрихов. 

Десятниченко вызвал скандал, когда с трибуны заявил о невинно погибших солдатах вермахта. Началась травля гимназиста в соцсетях, при этом за него вступился Кремль. Уровень претензий хорошо иллюстрирует запрос депутата Заксобрания ЯНАО Кукушкиной, которая просила узнать, кто направил школьника "в город Бундестаг". 

DW это узнала. Поездку школьников из Нового Уренгоя и их учительницы в Берлин оплатил Народный союз Германии по уходу за воинскими могилами - 2800 евро за билеты и еще 1600 за проживание. Там сообщили, что на церемонии в бундестаге 19 ноября, где выступил Десятниченко, присутствовала весьма представительная делегация официальных лиц из России - губернаторы, их заместители, мэры городов, вблизи которых есть немецкие мемориальные кладбища. Ни одного имени в публикации не названо. На какие деньги они летали в Германию, не уточняется. 

Был в Бундестаге в тот день и представитель российского министерства обороны - начальник управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор запаса Владимир Попов. Председатель Немецкого союза Вольфганг Шнайдерхан заявил в интервью DW, что во время беседы с Поповым на приеме после церемонии не услышал от него ни одного критического слова. 

Ошибка депутата Кукушкиной - не единственная, связанная с выступлением школьника. DW указывает, что в России требуют закрытия близкого к правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Фонда имени Фридриха Эберта. К этому призвал депутат "Единой России" Евгений Федоров. Однако поездку организовал другой фонд. 

А Фридрихов могли и перепутать. Так могло получиться из-за партнерства школы из Нового Уренгоя в Германии с гимназией в Касселе, названной в честь ее основателя, жившего в 18-м веке в Гессене ландграфа Фридриха Второго. Фонд Эберта назван в честь социал-демократа Фридриха Эберта, первого президента Германии в период Веймарской республики.

Напомним, 12 декабря власти подвели итоги проверки в расположенной в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) гимназии N1, где учится десятиклассник Николай Десятниченко, выступивший в германском бундестаге с резонансным докладом о "невинно погибших" солдатах вермахта. Как сообщает Ura.ru, проверка подтвердила, что дети участвовали в немецком проекте по решению педагогов школы, которые не поставили в известность руководство. 

Отчет об итогах проверки, датированный 22 ноября, стал ответом на запрос депутата Законодательного собрания ЯНАО Елены Кукушкиной. Скан документов в Facebook разместил журналист Ростислав Журавлев. 

Из ответа депутату следует, что по итогам проверки выговор объявлен директору школы Екатерине Кашниковой. Ее заместителя Эллу Яворскую также предложили привлечь к дисциплинарной ответственности, сообщает "Медиазона". 

Департамент образования Нового Уренгоя рекомендовал руководству гимназии рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора, учителя немецкого Людмилы Кононенко. В материалах проверки говорится, что предложение об участии в проекте поступило напрямую к Людмиле Кононенко, которая самостоятельно приняла решение об участии в проекте и начала подготовку учеников. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 16.12.2017 14:09
Интересно: а что и где слушал облезлый гопник из питерской подворотни Путин и его криминальный подельник Милер, прикарманивший наш "Газпром" и содержащий в Германии за наш счет любимую Гитлером футбольную команду "Шальке-04"?
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