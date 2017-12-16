Национальный Лидер "прислонился" к Щедрину и Союзмультфильму, который выселила РПЦ

Президент РФ Владимир Путин встретился с композитором, Народным артистом СССР Родионом Щедриным, чтобы лично поздравить его с 85-летием. В ходе встречи президент напомнил композитору о том, что он написал "Кармен-сюиту". Отчет опубликовала пресс-служба Кремля. На заднем плане - картина "Монтажник-высотник", напоминающая о знаменитой песне из фильма "Высота".

"Вам все подвластно: и музыка для балета, и для оперы, и для отдельных инструментов - для фортепиано, для альта, для виолончели, я знаю. Вы замечательную на весь мир "Кармен-сюиту", посвященную Майе Михайловне Плисецкой, написали", - сообщил Путин юбиляру. Он заявил, что хочет поздравить его "от всего сердца, от всей души, от сотен тысяч, а может быть, и от миллионов поклонников во всем мире", цитирует "Интерфакс".

Президент РФ напомнил, что, хотя мало кто об этом знает, Щедрин написал замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов.

Щедрин поблагодарил президента за напоминание о музыке к фильмам, назвав это "грехами молодости". Президент снова подчеркнул: "Мало кто знает, что это ваша музыка". Те, кто не смотрел "Высоту" 1957 года, помнят "Марш монтажников" по десятой серии мультфильма "Ну, погоди".

От редакции: "Мало, кто знает" - неплохое поздравление, верно? С чувством такта у силовигарха номер один - всё в порядке. Однако поражает другое - потрясающие познания в области мультипликации у нашего православного президента. Правда, не Щедрину и не сейчас спрашивать поклонника советских достижений в мультипликации и "саундтрэках", что стало со зданием, специально для Союзмультфильма выстроенным Советской властью на улице Долгоруковской (тогда - Каляевской). Нет, "она утонула" как определение тут не подходит - Союзмультфильм влачит ещё какое-то существование (кпируя голивудчину), однако студию из родного здания уже год как выселило Росимущество, и здание отходит... к РПЦ!

Вот так удивительно симметрично, в духе "исторической справедливсти", конечно же не без одобрямса Путина, ответила буржуазно-православная власть на тот факт, что прежде Союзмультфильм использовал пустующую церковь рядом - более того он прямо к ней и пристроился, а в её помещениях с хорошей акустикой и записывались те самые саундтрэки, которые так умиляют православного президента поныне... А вообще пиар-политика у президента всех россиянъ не менялась с нулевых: в шахматном прядке "прислоняться" то к советскому, то к антисоветскому (Плисецкая была злобная, кровная антисоветчица, дочь репрессированного потому что) - то к Алексеевой, то к Щедрину. Чтобы потом голосовал обворованный народ щедро...

Д.Ч.