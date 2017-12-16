А вот в далёком Перу глава государства подсуден за коррупцию...

Оппозиционные депутаты в парламенте Перу представили законопроект об импичменте действующего главы государства Педро Пабло Кучински, которого ранее заподозрили в том, что связанные с ним фирмы с 2004-го по 2012 год получили от бразильской строительной компании Odebrecht около 4,8 миллиона долларов в виде завуалированных взяток, передает Reuters.

Перуанские парламентарии заявили, что Кучински не может более занимать президентский пост по этическим соображениям из-за связей с Odebrecht. Ранее руководство компании призналось в даче взяток чиновникам в Латинской Америке.

Оппозиция открыто обвиняет главу государства в "моральной неспособности" выполнять свои обязанности. По ее мнению, Кучински в своих заявлениях неоднократно говорил неправду. В частности, это касается ситуации с платежами Odebrecht на 4,8 млн долларов в пользу связанных с президентом фирм.

По информации местных СМИ, специальная группа следователей ранее уже начала предварительное расследование по делу о коррупции. Было установлено, что фирмам First Capital Partners и Latin American Enterprise Fund Managers строительный гигант из Бразилии, замешанный в коррупционных преступлениях в разных странах, перевел крупные суммы за некие консультационные услуги.

Эти данные на днях были озвучены представителями специальной комиссии конгресса Перу. Кучински категорически опроверг свою причастность к коррупции. "Я готов встретиться с членами комиссии по расследованию дела, мне нечего скрывать", - заявил глава государства в видеообращении.

До этого Кучински неоднократно отрицал, что когда-либо брал деньги у Оdebrecht или имел какие-либо профессиональные связи с компанией. Однако в минувшие выходные президент признал, что работал в качестве финансового консультанта в проекте компании, когда еще не занимал никаких государственных постов.

Параллельно коррупционный скандал с Odebrecht получил развитие в Мексике, где стало известно, что в 2012 году компания перевела 3,1 млн долларов на счета, связанные с Эмилио Лосойей, который работал в предвыборном штабе на тот момент кандидата в президенты Энрике Пеньи Ньето. Затем политик стал главой нефтяной компании Pemex.

Ранее стало известно, что представители властей нескольких стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. По данным американского суда, с 2001-го по 2016 год Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 млн долларов. Среди получателей взяток от строительного гиганта за выгодные контракты - чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

Odebrecht - один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии в качестве подозреваемого по делу о коррупции в Petrobras.

Отметим, что и в Израиле высокопоставленных коррупционеров ждут суровые наказания. Например, летом текущего года осужденный за коррупцию бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы "Маасиягу" досрочно, отбыв 16 из 27 месяцев заключения, сообщает NEWSru Israel. По условия освобождения, оставшиеся 11 месяцев он будет работать в двух благотворительных организациях, которые занимаются раздачей беднякам еды и лекарств.

Ольмерт был освобожден в соответствии с решением комиссии при службе охраны тюрем, удовлетворившей просьбу экс-премьера об условно-досрочном освобождении. Прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на это решение. Из тюрьмы он вышел рано утром 2 июля. После этого Ольмерт был взят под охрану общей службы безопасности (ШАБАК). Из тюрьмы "Маасиягу" экс-премьер направился в Тель-Авив.

От редакции: Каких-то без малого пять миллионов долларов... Что это для правящего класса в России, где столько за несколько дней зарабатывает друг Путина Сечин? О чём тут вообще говорить? Мелко плавают перуанские президенты, вот что! Посадить на газ и нефть своих друзей - это же не коррупция, это способ "сберегания России". Чтоб не растащили проклятые олигархи по захраницам да фошорам - вон, даже интервьюёр американский, режиссёр-то этот, как его фамилие позабытое... тоже дал Путину слово, и тот осудил олигархат. "За один день обогатиться - так теперь нельзя". Создав при этом силовигархат (а дружбаны не в один день стали миллионерами, получив должностЯ, нет?). Но расеянское правосудие на пушечный выстрел не подойдёт к таким, известным всей стране фактам довольно тенденционзной кадровой политики. Это точно не коррупция - назначать людей, ничего не имеющих общего в своём образовании и специализации в советы директоров газовых и нефтяных компаний. Это кумовство, блат - а они не караются по Уголовному кодексу. Они караются только восставшим против такого кумовства обворованным народом.

Д.Ч.

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