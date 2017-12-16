Не переплавить ли "стену скорби" у СОГАЗа в котёл для обогрева жителей гулаговских Пиндушей?

Карельский поселок Пиндуши готовят к холодной зиме с веерными отключениями после взрыва одного из двух котлов для отопления. Авария произошла 23 ноября. Быстро выяснилось, что отремонтировать котел в замерзающем поселке не удастся. "Столица на Онего" и другие региональные СМИ тогда сообщали, что местная администрация собирается привезти замерзающим жителям новый второй котел. До этого времени оставшемуся должна была помогать паровая горелка, которую заказали в Петербурге. Доставка нового котла должна была занять около трех недель.

Однако накануне в ходе заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике в Заксобрании Карелии врио гендиректора "Прионежской сетевой компании" Михаил Заворовский описал совсем иную перспективу. Как сообщает сайт "Петрозаводск говорит", Заворовский прогнозировал веерные отключения в Пиндушах - иначе зиму не пройти.

"Мы будем в течение зимы разгружать свое оборудование. Будет веерное отключение для того, чтобы у нас ничего не сгорело. Мы будем населению разъяснять, но это единственный способ, чтобы пройти зиму", - заявил он. Средние температуры в декабре, январе и феврале - около минус 8 градусов, но бывают заморозки до минус 25.

В заметке не говорится, что стало с котлом. В конце ноября власти рапортовали, что уже заказали его на заводе в Бийске.

На сайте "Прионежской сетевой компании" новостей о Пиндушах нет. Зато там сообщается, как начальник центральной диспетчерской службы спас от неминуемой смерти "симпатичного котика".

- Самое время, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вспомнить о ГУЛАГе, ведь Пиндуши были на территории "Архипелага" в 1930-х, многое что там работало и работает до сих пор, создано стараниями исправляющихся заключённых. И посмотрите, как всё невыгодно для путинской идеологии "покаяния за грехи НКВД" складывается: пользоваться-то плодами ГУЛАГа (а это ведь и оргработа самих чекистов, как ни крути - свезти в лагеря всю эту контру, направить в мирное русло её знания и силы) нынешние дорогие россияне - пользуются, но ничего нового не создают, и работают, в итоге, на "проклятом сталинском горючем", даже котла сделать не могут поблизости - аж из Бийска везти (спасибо путинской деиндустриализации! кстати, на ББК, что там рядом строился, на Беломорканале ОГПУ принципиально поставило работу так, что все технические элементы канала делались на месте, ничего не привозили, всё изобретали сами заключённые и из местных материалов делали, включая даже литьё). А уж какой был там же поблизости прогрессивный, инженерно-новаторский Пудожстрой в 1935-м в системе ГУЛАГ - но об этом явно не нынешнему лохторату рассказывать, который даже самообогреться не может, не то что экспериментальные плавильные печи запускать... Пусть едут греться из Пиндушей к СОГАЗу, к "стене скорби", открытой Путиным в Москве, и громче там проклинают чекистов, создавших разветвлённую сеть советской цивилизации там, где до них были деревни-развалюхи. Кстати, зэки-гулаговцы с инженерным мышлением (либо их потомки в Пинушах) тотчас бы эту самую железную бесполезную стену в котёл и переплавили - вот это была бы правильная оптимизация ти буквальная перековка-переплавка.

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