Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2

Чернобыль. Припять. Лучевая болезнь. Все эти слова будет нам напоминать о том роковом дне 26 апреля 1986 года. Когда взорвался 4 энергоблок и радиация вырвалась на ружу. Но возможно, это ещё не худшее, что ждало Припять!
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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Чернобыль. Припять. Лучевая болезнь. Все эти слова будет нам напоминать о том роковом дне 26 апреля 1986 года. Когда взорвался 4 энергоблок и радиация вырвалась на ружу. Но возможно, это ещё не худшее, что ждало Припять!
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