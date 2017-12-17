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Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 0

Чернобыль. Припять. Лучевая болезнь. Все эти слова будет нам напоминать о том роковом дне 26 апреля 1986 года. Когда взорвался 4 энергоблок и радиация вырвалась на ружу. Но возможно, это ещё не худшее, что ждало Припять!



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