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Московский листок

А я так даже и не против 8 лет "каторги" г-ну Улюкаеву

Опубликовано 17.12.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

суд улюкаев
А я так даже и не против 8 лет "каторги" г-ну Улюкаеву

И не потому, что я совсем такой уж зловредный или кровожадный. У них там свои игры, в которые даже не хочу вникать.

Доморощенный олигарх Сечин был на побегушках у вице-мэра В.Путина еще в воровской мэрии Собчака. А Улюкаев - «демшиза» московского розлива. А это, значит, априори виноват.

Думаю, как посадили – так и отпустят. Потому что знает слишком много. Секретоноситель, как-никак. Хотя, может, потому и влепили «строгача», чтобы через «колючку» наружу ничего не просочилось.

Был такой в Туле гл. инженер завода Дудка, которого тогдашний «серый кардинал» Сурков посадил в губернаторское кресло вместо прославленного хлебороба Василия Стародубцева.

Вскоре фаворит чем-то не угодил Кремлю, и в 2013-м ему влепили 9,5 лет «строгача». За что? Да тоже вроде за «вымогательство» каких-то жалких 40 млн. руб.

В последние годы я критиковал ультралиберала Улюкаева за нынешний рукотворный кризис и истеричные призывы повысить пенсионный возраст.

А тут просто еще раз убеждаешься в правоте исторической истины: «Всякая революция пожирает своих детей». Контрреволюция тоже.

А г-н осужденный был одним из трубадуров и творцов ельцинской буржуазной контрреволюции в Августе 91-го.

На рубеже 90-х незабвенный Егорушка Гайдар трудился главным редактором... журнала ЦК КПСС «Коммунист». Да-с! А Алексей Валентинович, как мастер яркого пера, служил у него завотделом. Тем и запомнился.

Чем они там занимались? Громили централизованную плановую экономику и ратовали за переход к «рынку», в котором ровным счетом ни черта не соображали.

Начитались задов «чикагской школы», состряпанных для развивающихся стран – и стали навязывать их Союзу. Недаром потом спикер Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов называл и.о.премьера Гайдара и его министров «мальчиками в розовых штанишках».

Таких и сейчас в правительстве Димона процентов 80. Назвать или сами знаете? Берите хоть Дворковича, хоть миллиардеров Абызова с Кузнецовым.

В 1990-м правая рука Горбачева и «агент влияния» Яковлев протолкнул Гайдара к нам в «Правду» редактором отдела экономики.

Мы живьем насмотрелись на это диво-дивное и наслушались его басен про «регулируемый рынок». Но Улюкаева с собой не привел – видать, шибко одиозен для нас был. 

Тогда трезвые экономисты предупреждали Горбачева, куда на самом деле тащит страну «демшиза». То, что навязывают гайдары, улюкаевы, гравриилы поповы, собчаки, афанасьевы – это не экономика, где всем управляет «невидимая рука рынка». Такой не существует. Это «бандитский капитализм».

Так и вышло после развала СССР в Беловежской Пуще тремя негодяями при полном равнодушии населения к своей судьбе. И неудивительно, что все народное достояние быстро попало в руки особо успешных проходимцев.

При спившемся Ельцине Россией фактически стала управлять пресловутая «Семибанкирщина». Не забыли эти славные имена? Ну как же-с. Господа Березовский, Гусинский, Смоленский, Фридман, Ходорковский…

И если выходец из «комсомолят» Михал Борисыч в одночасье стал долларовым миллиардером и самым богатым олигархом России,-то что? Должен был понимать, что кто-то его миллиардам зело завидует.

Как там у классика? История повторяется дважды: один раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.

Тот, кто был никем, стал всем. А тот, кто был всем, запросто опять может стать никем.

Владимир Владимирович правит с помощью компромата. Он есть на всех. И на его правую руку Пескова, и даже на генпрокурора Чайку…

Одно движение бровей, и любой из них может в мгновение ока очутиться в обитой «шубой» камере «Матросской тишины». Или, даже, скорее «Лефортова».

Чего мы им от души и пожелаем…



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