Мировое общественное мнение все чаще задумывается о Третьей мировой

Американский профессор, специалист по вопросам обороны и безопасности Роберт Фарли в статье, опубликованной на страницах издания The National Interest, перечислил пять регионов, в которых, по его мнению, в 2018 году может разразиться масштабный вооруженный конфликт, сопоставимый с Третьей мировой войной.

Точки в прядке убывания риска:

- КНДР

- Тайвань

- Украина

- Турция

- Саудовская Аравия и Иран

Честно говоря, список составлен "от балды", ни одна из обозначенных зон, кроме КНДР, не может стать полигоном для начала Третьей мировой войны, поскольку кроме Северной Кореи ни одна из указанных стран не обладает ядерным оружием. А Третья мировая, если состоится, будет непременно ядерной.

Так что в этом плане имеет смысл обратить внимание на сам вопрос, поднятые весьма солидным изданием - общественное мнение в США явно готовят к ненулевой вероятности мирового ядерного конфликта, но чтобы не слишком пугать, на ядерном оружии внимания не акцентируют.

Хотя даже ситуация с КНДР совсем не самая угрожающая - все, и особенно руководство Северной Кореи, прекрасно понимают, что ресурсы одной небольшой страны не позволяют даже думать о победе над США и их союзниками. Все атомное оружие и огромная армия КНДР - это средство защиты от многократно более сильного вероятного противника. К тому же у КНДР нет ни к кому никаких территориальных претензий, есть лишь незавершенный военный конфликт продолжительностью 65 лет.

США не готовы к переговорам с КНДР. А к войне готовы?

Правда в этом только одна - ареной ядерной войны скорее всего станет Азиатско-Тихоокеанский регион и примыкающая к нему зона между Китаем, Индией и Пакистаном. Это очевидно, потому что именно в этом регионе сконцентрировано максимальное число ядерных держав, включая сюда и США и РФ, и именно здесь имеются конфликты между ядерными державами:

- Пакистан-Индия;

- КНДР-США (Южная Корея, Япония).

Также именно здесь точка мощного неядерного конфликта между КНР и Вьетнамом, к которому могут подключиться с разных сторон другие державы, в том числе и обладающие ядерным оружием. Не решен территориальный спор между Россией и Японией. Продолжается ухудшение отношений между США и РФ, и единственная граница между этими странами проходит по Берингову проливу.

Второй зоной глобальной опасности является примыкающая к АТР громадная Центральная Азия, тот самый "Хартлэнд", вокруг которого столетиями ведутся войны. Именно на "Хартлэнд" приходятся зоны конфликтов между Индией, Пакистаном и Китаем, но на контроль за ним претендуют и Россия, и США, и даже Великобритания с Ираном и Турцией.

Третьей зоной глобальной нестабильности, конечно, можно считать Ближний Восток, но совсем не из-за неявного конфликта интересов Ирана и Саудовской Аравии, не обладающих ни ядерным оружием, ни достаточно мощными вооруженными силами, ни самостоятельным военно-промышленным комплексом. Но в регионе есть "неофициальная" ядерная держава - Израиль, и у нее-то как раз и ВПК, и сильная армия имеются. За Израилем стоят США, а вокруг арабских и турецких интересов пытается как-то шустрить Россия. Но нет ярко выраженной второй стороны конфликта.

С этой точки зрения "проблемой на вырост" является Халифат, разумеется, не разгромленный ни ВКС России, ни коалицией Трампа. Халифат не государство, это идея, "зеленый коминтерн", в силу чего он относительно неуязвим и для ударов с воздуха, и для войсковых операций. Но чтобы стать "овеществленной идеей", Халифату необходимо получить какую-то территорию - стать "исламским государствм". И рано или поздно эта идея может овеществиться - в Афганистане, в Вазиристане, в Африке. И тогда перед Халифатом встанет вопрос собственного ядерного оружия. И Халифат способен применить его первым. Но это все же вопрос достаточно отдаленного будущего.

Если взглянуть на карту - все та же "дуга нестабильности" от Палестины до Корейского полуострова, что и 20 лет назад, ничего нового. То есть мир как минимум 20 лет стоит перед глобальной угрозой, и ничего не меняется. Только расширяется список ядерных держав и укрепляется военно-технический потенциал неядерных.

В общем, если на стене висит ружье... А оно висит уже минимум 20 лет.

Анатолий Баранов