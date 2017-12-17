Ровно год, как Следственный комитет РФ встречает рабочих метростроя

16 декабря 2017 года московские строители вновь собрались с коллективным визитом. На это раз - в Следственный Комитет РФ.

Очередную встречу метростроителей можно назвать - юбилейной. Уже год, как рабочие ходят по ведомствам правового государства.

Уже год, как стучатся во все высокие двери, заявляя про украденную у них за 2-6 месяцев работ зарплату. Но уже год, как столичные власти всех мастей скромно молчат - от месяца к месяцу лишь рассматривают дела и направляют рабочих в соседние инстанции. Видимо, защита интересов рабочих РФ - дело для государства практически неподъёмное...

Москвичи активно ездят по МЦК, по новым станциям метро, правительство принимает лавры за новые метрообъекты, которые они дарят столице, а рабочих, создавших эти творения, как бездомных собак, вышвыривают ночью из рабочих общежитий на улицу, где они вынуждены прозябать в долгах, без денег, без трудовых книжек, а на выстроенные объекты им порой приходится смотреть лишь издалека (не имея денег на проезд). Домой некоторые рабочие не могут попасть уже второй Новый Год - здесь денег требуется даже побольше, чем на метровскую карточку.

Первым достижением этого беспокойного для рабочих года стало получение постановлений о признании их потерпевшими.

Районный Следственный комитет ЦАО признал потерпевшими рабочих "Горизонта", Следственный Комитет ЮВАО - до сих пор признаёт рабочих потерпевшими - лишь частично, то через двух, а то и через трёх человек, ссылаясь на отсутствие отчислений в Пенсионный фонд от "Глобатека". Видимо, в СК ЮВАО полагают, что вор-работодатель, использующий рабочих без договоров и не выплачивающий им зарплат, не забывал однако добросовестно перечислять для них пенсионные накопления. Также, видимо, посчитал и Одинцовский городской суд, в который подавали иски рабочие - суд отказал в ноябре 2017-го в исковых требованиях рабочим "Горизонта", так как добросовестность "Горизонта", отказавшегося признавать своих рабочих и долги по зарплате перед ними, в суде сомнений не вызвала.

В Следственном Комитете к рабочим "Горизонта" и "Глобатека" вызвали следователя. Он согласился принять лишь одного представителя на обе компании, поэтому рабочие подготовили коллективное обращение. Заявление было принято, следователь также заверил рабочих (через выбранного рабочими представителя), что работа по их вопросу начнётся в понедельник, 18 декабря.

В этот день он выйдет на связь по телефону с остальными рабочими "Горизонта" и "Глобатека".

Будем надеяться, что Следственный Комитет РФ сможет помочь рабочим, которые уже год не могут добиться справедливости.