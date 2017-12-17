Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ровно год, как Следственный комитет РФ встречает рабочих метростроя

Опубликовано 17.12.2017 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 2

протест рабочие зарплата прокуратура
Ровно год, как Следственный комитет РФ встречает рабочих метростроя

16 декабря 2017 года московские строители вновь собрались с коллективным визитом. На это раз - в Следственный Комитет РФ.

Очередную встречу метростроителей можно назвать - юбилейной. Уже год, как рабочие ходят по ведомствам правового государства.

Уже год, как стучатся во все высокие двери, заявляя про украденную у них за 2-6 месяцев работ зарплату. Но уже год, как столичные власти всех мастей скромно молчат - от месяца к месяцу лишь рассматривают дела и направляют рабочих в соседние инстанции. Видимо, защита интересов рабочих РФ - дело для государства практически неподъёмное...

 

Москвичи активно ездят по МЦК, по новым станциям метро, правительство принимает лавры за новые метрообъекты, которые они дарят столице, а рабочих, создавших эти творения, как бездомных собак, вышвыривают ночью из рабочих общежитий на улицу, где они вынуждены прозябать в долгах, без денег, без трудовых книжек, а на выстроенные объекты им порой приходится смотреть лишь издалека (не имея денег на проезд). Домой некоторые рабочие не могут попасть уже второй Новый Год - здесь денег требуется даже побольше, чем на метровскую карточку.

 

Первым достижением этого беспокойного для рабочих года стало получение постановлений о признании их потерпевшими.

Районный Следственный комитет ЦАО признал потерпевшими рабочих "Горизонта", Следственный Комитет ЮВАО - до сих пор признаёт рабочих потерпевшими - лишь частично, то через двух, а то и через трёх человек, ссылаясь на отсутствие отчислений в Пенсионный фонд от "Глобатека". Видимо, в СК ЮВАО полагают, что вор-работодатель, использующий рабочих без договоров и не выплачивающий им зарплат, не забывал однако добросовестно перечислять для них пенсионные накопления. Также, видимо, посчитал и Одинцовский городской суд, в который подавали иски рабочие - суд отказал в ноябре 2017-го в исковых требованиях рабочим "Горизонта", так как добросовестность "Горизонта", отказавшегося признавать своих рабочих и долги по зарплате перед ними, в суде сомнений не вызвала.

 

В Следственном Комитете к рабочим "Горизонта" и "Глобатека" вызвали следователя. Он согласился принять лишь одного представителя на обе компании, поэтому рабочие подготовили коллективное обращение. Заявление было принято, следователь также заверил рабочих (через выбранного рабочими представителя), что работа по их вопросу начнётся в понедельник, 18 декабря.

В этот день он выйдет на связь по телефону с остальными рабочими "Горизонта" и "Глобатека".

 

Будем надеяться, что Следственный Комитет РФ сможет помочь рабочим, которые уже год не могут добиться справедливости.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!O!QQ!JA--TOT-Q!VSEM!!!& написал 17.12.2017 15:22
-Гы-гы! Таки хорошо бы тупым, вечнопьяным роботам-матаогликам обратиться в партком или - таки в профком, но это пьяное и тупое бы-дло САМО выгнало с предприятий всякие парткомы-профкомы. Им это посоветовал сделать Алкаш Мордатый, с которым тупые, вечнопьяные роботы-матаголики пропили и СССР и Коммунизм. Положение у них таки теперь незавидное! Таки одно им остается - в "Спортлото" написать... То таки да... "Дикобразу - дикобразово!"
"Участь бы-ла - незавидна!
Будет бы-дло х сосать!
Демакратии хатели -
А пришла Е-б-е-н-а М-а-т-ь!"
-То таки да...
Ответить
(без названия)
Лис написал 17.12.2017 12:28
Если Путин и Собянин не платят людям за их труд то пускай сами берут отбойные молотки и вперед.А лучше со всеми прокурорами,которых они назначают и Росгвардией.Бесплатных рабов больше не будет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (12)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (6)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss