Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Куба и оператор"

Опубликовано 17.12.2017 автором в разделе комментариев 0

кино куба фидель
"Куба и оператор"

В Москве прошли два  (увы, всего два)  кинопоказа великолепного документального фильма  Джона Элперта "Куба и оператор".  

Джон Элперт - выдающийся американский документалист, с первых дней влюбившийся в кубинскую революцию, приехавший её снимать и в итоге снимавший Фиделя Кастро и простых кубинцев в течение 45 лет (!!!). Он был единственным, кто взял интервью у Фиделя Кастро во время его пребывания в США. Фидель почему-то проникся к любознательному американскому парню с камерой и брал его с собой во все поездки, а также позволял снимать себя везде, на работе, с людьми, в домашней обстановке.

В 1972 г. Джон Элперт основал "Городской общественный телевизионный центр" - за 5 долларов купил подержанный грузовик, установил по его сторонам телевизоры и начал демонстрировать свои видеоматериалы на улицах нью-йоркского Чайна-тауна.

Когда Фидель Кастро приезжал на заседание ООН, Элперт стал единственным некубинским репортером, допущенным до команданте. Он был единственным некубинцем, которому было разрешено снимать "лодочную переправу" в бухте Мариель в 1980 году, после того, как Фидель Кастро ненадолго разрешил свободный выезд из страны для тех, кто хочет уехать (посмотрев репортажи Элперта, Президент США Картер закрыл въезд кубинским эмигрантам - "к нам плывут одни уголовники, антисоциальные элементы, душевнобольные и просто придурки").

Съемки Фиделя, конечно, фееричны, но главное достоинство фильма - показ жизни простых кубинцев: Элперт выбрал несколько семей из Гаваны и пригородов, и приезжал к ним регулярно с интервалом в несколько лет, начиная с 1972 г. и до 2016 г. Энтузиазм послереволюционного строительства, перемены в жизни простого кубинца, кубинские магазины и бытовые подробности жизни, уровень благосостояния, социальное самочувствие жителей острова Свободы - ничто не ускользнуло от пристального взгляда дотошного репортера.

Самые грустные кадры - это кубинские 90-е, когда кубинцы оказались преданы бандитами, развалившими Советский Союз и вставшими у руля новой России. Элперт откровенно показывает все трудности, с которыми пришлось столкнуться весёлым и неунывающим кубинцам - тот случай, когда выражение "есть лебеду" употребляется не в переносном, а в прямом смысле. Начало нулевых - уже гораздо легче, кубинцы вышли из кризиса гораздо быстрее, чем мы, причем с куда более низкой точки падения. 2016 год - красавица Гавана, кубинцы с айфонами и планшетами, улицы оживились, всё работает, стучит, ремонтируется, торгует, танцует, музицирует....

Самые душераздирающие кадры - похороны Фиделя: миллионы плачущих людей на улицах и простой памятник - камень-валун с буквами Fidel. Некоторые приятели и собеседники Элперта - в похоронных процессиях, а некоторые уже в сырой земле, 45 лет снимался этот фильм-летопись кубинской революции.

Пожалуй, это единственное, ради чего стоило идти на "Артдокфест". Выступавший перед кинопоказом режиссёр - уже седой, но глаза такие же молодые, как и в 1972 г., - сказал, махнув рукой в сторону директора фестиваля Виталия Манского: "К сожалению, я не смотрел фильм Виталия о Кубе....."

Какое счастье, что не смотрел, - подумалось. А то хрен бы ты своё кино сюда привёз, а самому Манскому бы люлей навешал...


Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Знаете ли вы Конституцию РФ?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2
Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2
17.12.2017
О съезде НПСР 21 декабря и едином кандидате
О съезде НПСР 21 декабря и едином кандидате
17.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Куба и оператор" (0)
Мировое общественное мнение все чаще задумывается о Третьей мировой (3)
А я так даже и не против 8 лет "каторги" г-ну Улюкаеву (5)
Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2 (2)
Не переплавить ли "стену скорби" у СОГАЗа в котёл для обогрева жителей гулаговских Пиндушей? (5)
А вот в далёком Перу глава государства подсуден за коррупцию... (5)
Национальный Лидер "прислонился" к Щедрину и Союзмультфильму, который выселила РПЦ (3)
Губернаторы из путинской вертикали радостно внимали в бундестаге Коле Новоуренгойскому (5)
Анатолий Баранов: Кое- где посол США вообще руководит государством (1)
Собянин уволил и.о.начальника МАДИ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Куба и оператор"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кажется, американцы начали готовиться к ядерной войне
Дарья Митина Дарья Митина: Граждане выступили, и ужасное решение отменено!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Владимир Боглаев крепит союз с Белой Русью делами!
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и М.Калашников. О съезде НПСР 21 декабря и едином кандидате
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss