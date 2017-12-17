"Куба и оператор" кино куба фидель В Москве прошли два (увы, всего два) кинопоказа великолепного документального фильма Джона Элперта "Куба и оператор".



Джон Элперт - выдающийся американский документалист, с первых дней влюбившийся в кубинскую революцию, приехавший её снимать и в итоге снимавший Фиделя Кастро и простых кубинцев в течение 45 лет (!!!). Он был единственным, кто взял интервью у Фиделя Кастро во время его пребывания в США. Фидель почему-то проникся к любознательному американскому парню с камерой и брал его с собой во все поездки, а также позволял снимать себя везде, на работе, с людьми, в домашней обстановке.



В 1972 г. Джон Элперт основал "Городской общественный телевизионный центр" - за 5 долларов купил подержанный грузовик, установил по его сторонам телевизоры и начал демонстрировать свои видеоматериалы на улицах нью-йоркского Чайна-тауна.



Когда Фидель Кастро приезжал на заседание ООН, Элперт стал единственным некубинским репортером, допущенным до команданте. Он был единственным некубинцем, которому было разрешено снимать "лодочную переправу" в бухте Мариель в 1980 году, после того, как Фидель Кастро ненадолго разрешил свободный выезд из страны для тех, кто хочет уехать (посмотрев репортажи Элперта, Президент США Картер закрыл въезд кубинским эмигрантам - "к нам плывут одни уголовники, антисоциальные элементы, душевнобольные и просто придурки").



Съемки Фиделя, конечно, фееричны, но главное достоинство фильма - показ жизни простых кубинцев: Элперт выбрал несколько семей из Гаваны и пригородов, и приезжал к ним регулярно с интервалом в несколько лет, начиная с 1972 г. и до 2016 г. Энтузиазм послереволюционного строительства, перемены в жизни простого кубинца, кубинские магазины и бытовые подробности жизни, уровень благосостояния, социальное самочувствие жителей острова Свободы - ничто не ускользнуло от пристального взгляда дотошного репортера.



Самые грустные кадры - это кубинские 90-е, когда кубинцы оказались преданы бандитами, развалившими Советский Союз и вставшими у руля новой России. Элперт откровенно показывает все трудности, с которыми пришлось столкнуться весёлым и неунывающим кубинцам - тот случай, когда выражение "есть лебеду" употребляется не в переносном, а в прямом смысле. Начало нулевых - уже гораздо легче, кубинцы вышли из кризиса гораздо быстрее, чем мы, причем с куда более низкой точки падения. 2016 год - красавица Гавана, кубинцы с айфонами и планшетами, улицы оживились, всё работает, стучит, ремонтируется, торгует, танцует, музицирует....



Самые душераздирающие кадры - похороны Фиделя: миллионы плачущих людей на улицах и простой памятник - камень-валун с буквами Fidel. Некоторые приятели и собеседники Элперта - в похоронных процессиях, а некоторые уже в сырой земле, 45 лет снимался этот фильм-летопись кубинской революции.



Пожалуй, это единственное, ради чего стоило идти на "Артдокфест". Выступавший перед кинопоказом режиссёр - уже седой, но глаза такие же молодые, как и в 1972 г., - сказал, махнув рукой в сторону директора фестиваля Виталия Манского: "К сожалению, я не смотрел фильм Виталия о Кубе....."



Какое счастье, что не смотрел, - подумалось. А то хрен бы ты своё кино сюда привёз, а самому Манскому бы люлей навешал...



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