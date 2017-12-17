Москва пошла на температурный рекорд

Утром в воскресенье на базовой метеорологической станции Москвы установлен абсолютный рекорд температуры воздуха за 138 лет метеонаблюдений – плюс 7,7 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».
Никогда, за все 138 лет регулярных метеорологических наблюдений, температура воздуха в столице 17 декабря не поднималась до таких высоких значений.
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из регионов написал 18.12.2017 11:05
запрету самого лучшего советского образования и замене его
кошерным либерально-фашистским местечковым.
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:51
Гаденыш написал 17.12.2017 20:14
ничо-ничо написал 17.12.2017 20:04
скорее бы написал 17.12.2017 16:03
CHIPOLINO написал 17.12.2017 15:21
ТФК написал 17.12.2017 13:47
Жарко будет в наступающем году
Сергей Петров написал 17.12.2017 13:33