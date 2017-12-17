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Московский листок

Москва пошла на температурный рекорд

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 8

Москва пошла на температурный рекорд

Утром в воскресенье на базовой метеорологической станции Москвы установлен абсолютный рекорд температуры воздуха за 138 лет метеонаблюдений – плюс 7,7 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Никогда, за все 138 лет регулярных метеорологических наблюдений, температура воздуха в столице 17 декабря не поднималась до таких высоких значений.



Рейтинг:   2.33,  Голосов: 6
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Всего комментариев к статье: 8
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Москвабад ставит безумные рекорды по распилу бюджета и отсосу бабла
из регионов написал 18.12.2017 11:05
А также рекорды по идиотскому "благоустройству",развалу экономики,уничтожению современной промышленности,передовой науки,
запрету самого лучшего советского образования и замене его
кошерным либерально-фашистским местечковым.
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неестественно тепло и сероводородом воняет-
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:51
так там что то гниет походу.Что то протухло.Наверное сама Москва?
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Москва ? На рекорд ?
Гаденыш написал 17.12.2017 20:14
Хм... Происки Собянина.
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(без названия)
ничо-ничо написал 17.12.2017 20:04
будут еще и мартовские иды и холодное лето...
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Re: ТФК
скорее бы написал 17.12.2017 16:03
уже
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(без названия)
CHIPOLINO написал 17.12.2017 15:21
Мокрецы.....
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(без названия)
ТФК написал 17.12.2017 13:47
Знамение!
Жарко будет в наступающем году
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(без названия)
Сергей Петров написал 17.12.2017 13:33
Хах, прочитав заголовок я подумал что вы там все замерзаете)
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