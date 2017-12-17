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Московский листок

Венесуэла расплатится "натурой" за прижимистую помощь силовигархии

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 3

венесуэла силовигархия роснефть
Венесуэла расплатится "натурой" за прижимистую помощь силовигархии

Министерство нефти Венесуэлы объявило о подписании новых соглашений между государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и российской нефтяной корпорацией "Роснефть". Согласно договоренности, "Роснефть" сможет проводить разведку и добывать газ на шельфе страны, передает ТАСС. 

На странице ведомства в Twitter уточняется, что акт о выдаче соответствующей лицензии "Роснефти" был подписан по итогам визита главы российской компании Игоря Сечина в Венесуэлу. Речь идет о месторождениях Патао и Мехильонес. 

Сечин ранее рассказывал, что "Роснефть" в ближайшее время должна достигнуть окончательных договоренностей по добыче газа на двух проектах на шельфе Венесуэлы. В начале июля 2017 года "Роснефть" и PDVSA завершили работы по технико-экономическому обоснованию проекта. 

Для реализации этого проекта на базе данных месторождений появится совместное предприятие "Роснефти" и PDVSA. Отметим, что ранее речь шла о трех месторождениях на шельфе латиноамериканской страны - Патао, Мехильонес и Рио Карибе.

Новую сделку Сечин обсудил лично с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. "Россия, одна из крупнейших добытчиков нефти в мире, выражает уверенность в Венесуэле, чтобы продолжить развитие отношений в нефтяной отрасли", - заявили в PDVSA, подводя итоги встречи главы "Роснефти" с венесуэльским лидером. 

Как отмечает ТАСС, "Роснефть" является одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petroperija (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petromiranda (32% - у "Роснефти") и Petrovictoria (40% - у "Роснефти") и Boqueron (60% - у PDVSA, 26,67% - у "Роснефти", 13,33% - у австрийской OMV). 

По данным российской корпорации, суммарные геологические запасы нефти этих проектов составляют более 20,5 миллиарда тонн. 

Напомним, в ноябре Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации долга латиноамериканской страны перед РФ на 3,15 млрд долларов. 

Москва является одним из крупнейших кредиторов Венесуэлы. В 2011 году Москва предоставила Каракасу кредит на 4 млрд долларов для закупки российской промышленной продукции, более половины которого было использовано. Кроме того, венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA должна "Роснефти" около 6 млрд долларов, полученных в виде предоплаты за поставку нефти и нефтепродуктов. 

В 2014 году Венесуэла обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита из-за сложной экономической ситуации. В марте 2016 года Венесуэла пропустила платеж по предоставленному Россией кредиту, после чего получила отсрочку. Выплату 530 млн долларов отложили до 2019-2021 годов. Однако весной 2017 года страна снова просрочила очередной платеж, не вернув примерно 362 млн долларов. В июне этого года стало известно, что стороны начали новые переговоры о реструктуризации долга.

От редакции:  Вроде бы неплохая внешнеполитическая новость - в кои это веки сырьевая империя будет добывать газ не у себя. Но вдумайтесь, в какой обстановке принимается это решение. Союзников у Венесуэлы мало, а враг могущественный рядом. Приходится "расплачиваться натурой", хотя РФ не так много и делает в русле помощи стране, стремящейся к социализму. Наши военные самолёты есть у Боливарианской революции, это радует - но вот что силовигархия вместо бескорыстной помощи развивающейся стране, как в СССР было, будет газ там добывать, это вряд ли радость для пролетариата и в РФ и в Венесуэле. Впрочем, должна же "латиноамериканистика" КГБшного Сечина приносить какие-то плоды? Обратите внимание и на такую перемену в "спеллинге" названия его компании - её просто теперь российской называют, про госкoрпорацию забыто после продажи части акций. А какая будет нам радость от добычи газа частной компанией в Венесуэле - что, другие буржуи, прежде владевшие там нефтянкой и газом, были сильно хуже? Увы, какая империя, такая и внешняя политика. В случае ухудшения внутренней обстановки в Венесуэле расеянские буржуи не приложат "лишних" усилий для её спасения: чего "накачали", тому и рады, а "американских коллег", если рванутся туда в случае победы контрреволюции - будут приветствовать как и ранее приветствовали свержение Каддафи устами Медведева (там тоже немало потеряли расеянские буржуи после переворота).

Д.Ч.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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опять бензин подорожает короче
алексс настоящий написал 18.12.2017 11:00
так бы и написали.И кстати не пойму никак почему наши олигархи должны безвозмездно помогать "стремящейся к социализму" стране?
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десионизация
дима написал 17.12.2017 19:53
Кергуду Бамбарбия
Отгреэмели Ленин и Дзэржинский,
канули Гоморра и Содом.
Опустылас хрупкая снэжинка
на моя мозолистый ладон.
Палежала и патом, канэчно,
прэвратилас в капелька-слеза.
В этом мире все недолговэчно.
Так фылософ дрэвности сказал.
Все прайдет. И нашу боль и муку
примэт равнодушная земля.
И опустит на чужую руку
бэлым совершенством февраля.
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(без названия)
сечинолюб написал 17.12.2017 15:35
Она будет приносить плоды дорогим россиянам, то есть политика "Роснефти", но в виде повышения цен на бензин в РФ.
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