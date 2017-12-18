Митинг рабочих СЛЗ. Первая победа

16 декабря в Серпухове прошел митинг рабочих Серпуховского Лифтостроительного Завода. Акция началась с оглашения радостной вести - началось погашение задолженности по зарплате. В этом году рабочим обещают выплатить половину задолженности (значительная часть рабочих уже получила обещанное). Вторая половина задолженности, по словам А. В. Литвиничева (заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций) будет погашена до 23 февраля 2018 года.

Напоминаем, завод СЛЗ стал жертвой банкротства, причем, как предполагают сами трудящиеся, умышленного банкротства. А именно, дирекция завода остановила производство у себя, типа денег нет, и смогло отстроить аналогичный завод в Кировской области. Дирекции остались выгоды от этой аферы, рабочим - многомесячные долги по зарплате. Такая вот сказка про вершки и корешки на новый лад.

Трудящиеся начали борьбу. Был организован коллективный визит в районную администрацию. Люди зашли и отказывались выходить, пока чиновники не пошли на переговоры.

Коллективный визит в банк Российский капитал (владелец большинства акций завода). Люди развернули в помещении банка плакаты:

«Пожалуйста! Отдайте мне мою зарплату!», громко звали представителей руководства и опять же отказывались уходить, пока к ним не вышли представители руководства банка.

Многочисленные визиты в Приемную Президента РФ.

Импровизированная акция протеста перед входом в городскую полицию.

Когда власти уже поняли, что совсем игнорировать нельзя, они решили начать переговоры, правда, в странном формате.

На встречу рабочих пускали только по списку. Практически никто из основного состава инициативной группы в список включен не был.

Полицейские комментировали происходящее просто: «Места в зале нет, поэтому пригласили только некоторых". Ещё полицейские заявляли, что рабочие, не попавшие в список избранных, должны немедленно покинуть здание полиции и двор полиции, угрожали им привлечением к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Видимо, кто-то подумал, что так можно договориться тихо и на наиболее приемлемых для власти условиях. Тихо не получилось. Скандирование одного ёмкого слова «Позор» звучало довольно громко.

И вот, наконец, первая победа. Автор материала надеется, что рабочие, получившие первую часть долга, не ослабят бдительность, не пустят события на самотек, а продолжат борьбу до полного решения проблемы.