Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Митинг рабочих СЛЗ. Первая победа

Опубликовано 18.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 7

протест рабочие зарплата прокуратура
Митинг рабочих СЛЗ. Первая победа

16 декабря в Серпухове прошел митинг рабочих Серпуховского Лифтостроительного Завода. Акция началась с оглашения радостной вести - началось погашение задолженности по зарплате. В этом году рабочим обещают выплатить половину задолженности (значительная часть рабочих уже получила обещанное). Вторая половина задолженности, по словам А. В. Литвиничева (заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций) будет погашена до 23 февраля 2018 года.

Напоминаем, завод СЛЗ стал жертвой банкротства, причем, как предполагают сами трудящиеся, умышленного банкротства. А именно, дирекция завода остановила производство у себя, типа денег нет, и смогло отстроить аналогичный завод в Кировской области. Дирекции остались выгоды от этой аферы, рабочим - многомесячные долги по зарплате. Такая вот сказка про вершки и корешки на новый лад.

Трудящиеся начали борьбу. Был организован коллективный визит в районную администрацию. Люди зашли и отказывались выходить, пока чиновники не пошли на переговоры.

Коллективный визит в банк Российский капитал (владелец большинства акций завода). Люди развернули в помещении банка плакаты:

«Пожалуйста! Отдайте мне мою зарплату!», громко звали представителей руководства и опять же отказывались уходить, пока к ним не вышли представители руководства банка.

Многочисленные визиты в Приемную Президента РФ.

Импровизированная акция протеста перед входом в городскую полицию.

Когда власти уже поняли, что совсем игнорировать нельзя, они решили начать переговоры, правда, в странном формате.

На встречу рабочих пускали только по списку. Практически никто из основного состава инициативной группы в список включен не был.

Полицейские комментировали происходящее просто: «Места в зале нет, поэтому пригласили только некоторых". Ещё полицейские заявляли, что рабочие, не попавшие в список избранных, должны немедленно покинуть здание полиции и двор полиции, угрожали им привлечением к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Видимо, кто-то подумал, что так можно договориться тихо и на наиболее приемлемых для власти условиях. Тихо не получилось. Скандирование одного ёмкого слова «Позор» звучало довольно громко.

И вот, наконец, первая победа. Автор материала надеется, что рабочие, получившие первую часть долга, не ослабят бдительность, не пустят события на самотек, а продолжат борьбу до полного решения проблемы.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
калифы на час
тупинамбург написал 18.12.2017 09:43
Ни политических, ни идеологических, ни экономических требований выдвинуто не было. Бвли только прошения. Активистов поввгоняют, как всегда , часть до марта 18 выплатят, а остпвшуюся зпдолжность не выплатят. Кинут.
В конце концов будет недоказуемо, что именно на эти деньги было построено в Кирове аналогичное предприятие........
А помогло в этом случае выборы Путина. Чиновники разных ведомств и хазява лифтов элементарно перед выборами зассали попасть под пресс битья нехороших мальчиков. И обосравшись вынуждены были часть долга оплатить, хотя деньги у хазяф есть немеренные и эти хпщява.могли оплатить долг поностью с лихвой и сразу.....ан нет....дотянут до 23 февраля бросят еще часть, а там и ввборы пройдут...и ищи ветра в поле....поди докажи кому потом кто кому долден и за что....
Так что выборы Путина надо проводить ежемесячно. Только так синоаники и хазява будут остерегаться..ха...
Ответить
(без названия)
Иехеромандрит Форточкин написал 18.12.2017 09:34
Холопы как всегда пайку на коленях вымаливают, и это называется первая победа?
Ответить
Re: Уря!
наблюдательный написал 18.12.2017 08:11
Это точно! Взяли, панимаш, моду подавать усякие прошения, петиции, челобитные и тому подобный мусор. Эдак скоро и до оружия в виде булыжника доберутся. А там рукой подать и до штурма Зимнего. Спираль вот такая историческая начала вырисовываться, панимаш.
Ответить
Уря!
Санек написал 18.12.2017 07:42
Вот ушлепки! Дубинками нужно было их, дубинками! Чтоб неповадно было. Взяли моду шастать по администрациям и банкам. Так скоро до винных складов доберутся. Пресекать на корню этих мразей и пожестче.
Ответить
(без названия)
Александр Загонов * написал 18.12.2017 05:45
&#171;Пожалуйста! Отдайте мне мою зарплату!&#187;- где ж тут протест? Наиболее ретивых выпинали с барского двора, остальным позволили на коленях вымолить СВОИ (!) деньги. Радость
, однако...
Ответить
(без названия)
!!!Q-TOQ!TOT-JA-SENPEN!!!&&& написал 18.12.2017 02:05
"Автор материала надеется, что рабочие, получившие первую часть долга, не ослабят бдительность, не пустят события на самотек, а продолжат борьбу до полного решения проблемы."
- То таки да! То таки примкнув к бесноватым гав-ноликам, которые хями размахивают на сценах своих творчиллиников и безумным вчонкиным, для которых таки все относительно - тупые, вечнопьяные роботы-матаголики наделали себе и стране столько проблем, что придется эти проблемы решать веками и тысячелетиями - то таки да... Решать им - не перерешать... Хатели такиработать на хазяина - пусть работают - химв ску и флаг в руки..То таки да...
Ответить
Радостная весть
Гаденыш написал 18.12.2017 01:53
Получили свои кровно ЗАРАБОТАННЫЕ . 150 лет рабочему движению в России. Осталось на 5 % повысить минимальную зарплату.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (8)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (5)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss