Митинг рабочих СЛЗ. Первая победа

16 декабря в Серпухове прошел митинг рабочих Серпуховского Лифтостроительного Завода. Акция началась с оглашения радостной вести - началось погашение задолженности по зарплате. В этом году рабочим обещают выплатить половину задолженности (значительная часть рабочих уже получила обещанное). Вторая половина задолженности, по словам А. В. Литвиничева (заместитель начальника Управления по работе с обращениями граждан и организаций) будет погашена до 23 февраля 2018 года.
Напоминаем, завод СЛЗ стал жертвой банкротства, причем, как предполагают сами трудящиеся, умышленного банкротства. А именно, дирекция завода остановила производство у себя, типа денег нет, и смогло отстроить аналогичный завод в Кировской области. Дирекции остались выгоды от этой аферы, рабочим - многомесячные долги по зарплате. Такая вот сказка про вершки и корешки на новый лад.
Трудящиеся начали борьбу. Был организован коллективный визит в районную администрацию. Люди зашли и отказывались выходить, пока чиновники не пошли на переговоры.
Коллективный визит в банк Российский капитал (владелец большинства акций завода). Люди развернули в помещении банка плакаты:
«Пожалуйста! Отдайте мне мою зарплату!», громко звали представителей руководства и опять же отказывались уходить, пока к ним не вышли представители руководства банка.
Многочисленные визиты в Приемную Президента РФ.
Импровизированная акция протеста перед входом в городскую полицию.
Когда власти уже поняли, что совсем игнорировать нельзя, они решили начать переговоры, правда, в странном формате.
На встречу рабочих пускали только по списку. Практически никто из основного состава инициативной группы в список включен не был.
Полицейские комментировали происходящее просто: «Места в зале нет, поэтому пригласили только некоторых". Ещё полицейские заявляли, что рабочие, не попавшие в список избранных, должны немедленно покинуть здание полиции и двор полиции, угрожали им привлечением к ответственности за организацию несанкционированного митинга. Видимо, кто-то подумал, что так можно договориться тихо и на наиболее приемлемых для власти условиях. Тихо не получилось. Скандирование одного ёмкого слова «Позор» звучало довольно громко.
И вот, наконец, первая победа. Автор материала надеется, что рабочие, получившие первую часть долга, не ослабят бдительность, не пустят события на самотек, а продолжат борьбу до полного решения проблемы.
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тупинамбург написал 18.12.2017 09:43
В конце концов будет недоказуемо, что именно на эти деньги было построено в Кирове аналогичное предприятие........
А помогло в этом случае выборы Путина. Чиновники разных ведомств и хазява лифтов элементарно перед выборами зассали попасть под пресс битья нехороших мальчиков. И обосравшись вынуждены были часть долга оплатить, хотя деньги у хазяф есть немеренные и эти хпщява.могли оплатить долг поностью с лихвой и сразу.....ан нет....дотянут до 23 февраля бросят еще часть, а там и ввборы пройдут...и ищи ветра в поле....поди докажи кому потом кто кому долден и за что....
Так что выборы Путина надо проводить ежемесячно. Только так синоаники и хазява будут остерегаться..ха...
Иехеромандрит Форточкин написал 18.12.2017 09:34
наблюдательный написал 18.12.2017 08:11
Санек написал 18.12.2017 07:42
Александр Загонов * написал 18.12.2017 05:45
, однако...
!!!Q-TOQ!TOT-JA-SENPEN!!!&&& написал 18.12.2017 02:05
- То таки да! То таки примкнув к бесноватым гав-ноликам, которые хями размахивают на сценах своих творчиллиников и безумным вчонкиным, для которых таки все относительно - тупые, вечнопьяные роботы-матаголики наделали себе и стране столько проблем, что придется эти проблемы решать веками и тысячелетиями - то таки да... Решать им - не перерешать... Хатели такиработать на хазяина - пусть работают - химв ску и флаг в руки..То таки да...
Гаденыш написал 18.12.2017 01:53