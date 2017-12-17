"Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов"

Украина должна быть освобождена от барыг, коррупционеров и олигархов. Об этом заявил в воскресенье экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили в парке имени Тараса Шевченко, где его сторонники собрались для очередной акции "Марш за импичмент".

"Я никогда не остановлюсь, я глубоко вам благодарен за то, что вы меня освободили, а я с вами обязан освободить Украину от барыг, коррупционеров и олигархов", - сказал он.

В настоящее время более тысячи сторонников Саакашвили выстроились в колонну, чтобы пройти организованным маршем по центральным улицам Киева. Саакашвили сообщил, что митингующие придут на площадь Независимости, где он и другие политики огласят дальнейший план действий. Экс-губернатор назвал собрание "мирным маршем наступления народа Украины".

Митингующие требуют от действующей власти выполнить ряд требований, ключевое из которых - принятие Верховной радой закона, который урегулирует процедуру досрочного прекращения полномочий президента Украины (импичмента). Другими требованиями также являются формирование антикоррупционного суда в стране, принятие нового закона о выборах, отставка генерального прокурора Юрия Луценко.

Правопорядок в районе проведения митинга обеспечивают усиленные наряды представителей Национальной полиции и Национальной гвардии. Ранее силовики не позволили митингующим установить сцену на улице Крещатик, поскольку это помешало бы движению автомобильного транспорта. По данным полиции, марш проходит в спокойно обстановке без серьезных правонарушений.

Напомним, 7 декабря лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили объявил о создании "украинской сечи" на площади Конституции возле Верховной Рады. Как сообщает ТАСС, такое заявление опальный политик сделал в среду вечером на так называемом народном вече возле украинского парламента. Он также призвал своих сторонников готовить "масштабный марш". Целью этого "марша" политик назвал отстранение президента Украины Петра Порошенко от власти.

Ранее Саакашвили заявил в интервью британскому изданию The Independent, что он пытается спасти Украину. В свою очередь Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови "гоп-компанией", финансируемой из Кремля.

"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - заявил Порошенко.

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