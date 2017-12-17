Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 12

коррупция украина кризис михмайдан
Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов

Украина должна быть освобождена от барыг, коррупционеров и олигархов. Об этом заявил в воскресенье экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили в парке имени Тараса Шевченко, где его сторонники собрались для очередной акции "Марш за импичмент". 

"Я никогда не остановлюсь, я глубоко вам благодарен за то, что вы меня освободили, а я с вами обязан освободить Украину от барыг, коррупционеров и олигархов", - сказал он.

В настоящее время более тысячи сторонников Саакашвили выстроились в колонну, чтобы пройти организованным маршем по центральным улицам Киева. Саакашвили сообщил, что митингующие придут на площадь Независимости, где он и другие политики огласят дальнейший план действий. Экс-губернатор назвал собрание "мирным маршем наступления народа Украины".

Митингующие требуют от действующей власти выполнить ряд требований, ключевое из которых - принятие Верховной радой закона, который урегулирует процедуру досрочного прекращения полномочий президента Украины (импичмента). Другими требованиями также являются формирование антикоррупционного суда в стране, принятие нового закона о выборах, отставка генерального прокурора Юрия Луценко. 

Правопорядок в районе проведения митинга обеспечивают усиленные наряды представителей Национальной полиции и Национальной гвардии. Ранее силовики не позволили митингующим установить сцену на улице Крещатик, поскольку это помешало бы движению автомобильного транспорта. По данным полиции, марш проходит в спокойно обстановке без серьезных правонарушений.

Напомним, 7 декабря лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили объявил о создании "украинской сечи" на площади Конституции возле Верховной Рады. Как сообщает ТАСС, такое заявление опальный политик сделал в среду вечером на так называемом народном вече возле украинского парламента. Он также призвал своих сторонников готовить "масштабный марш". Целью этого "марша" политик назвал отстранение президента Украины Петра Порошенко от власти. 

Ранее Саакашвили заявил в интервью британскому изданию The Independent, что он пытается спасти Украину. В свою очередь Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови "гоп-компанией", финансируемой из Кремля.

"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - заявил Порошенко.  

Новости по теме:

Как "новая Украина" готовит себе Чернобыль-2

"Михмайдан" у Рады продолжается, активисты соцпартии перекрыли перекрёсток

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 12
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:55
Это как ударить автопробегом по бездорожью.По методу О.Бендера.Еще можно спеть на вокзале против высоких цен и сплясать всей столицей гопака против коррупции.Прыгать не надо-вже пробовали.Не помогает почему то.
Ответить
Re: !!!O!QQ!-JA--TOT-Q!VSEM!!!&
Рупор. написал 18.12.2017 08:03
Вы верно подметили. Когда разные саакашвили говорят, что они "против барыг, коррупционеров и олигархов" надо понимать, что они против чужих барыг, коррупционеров и олигархов, но придя к власти они тут же поставят своих барыг, коррупционеров и олигархов. И еще, заметьте, "это тупое и подлое бы-дло марширует" под красно-черными национал-фашистскими флагами. К власти рвутся национал-фашисты. Это не киевляне маршируют, а выходцы из профашистской Галичины, которая во вторую мировую воевала на стороне Гитлера.
Ответить
Re:
!!!Q-TOQ!TOT-JA-SE-NP-EN-!!!&&& написал 18.12.2017 02:28
" (без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 17.12.2017 15:42
Ну так все нормально.Власть надо кусать,что бы власть быстрее шевелилась."
- Таки я тебе об этом уже сколько таки толкую! Ты не только с-оси, но и кусай, кусай! Такие у вас там нравы - одно без другого таки не бывает! То таки да... Но и какашки продолжай заготавливать - газ скоро закончится... То таки да...
Ответить
Изобличим подлых агентов путина
Чудь Белоглазая написал 17.12.2017 20:51
Как хороше, что благодаря "Михомайдану" удалось столько агентов Путина изобличить! Посудите сами, путинский шпион Саакашвили нагло требует импичмента агенту Путина Порошенко, но подлый агент Путина Луценко выявил, что Путинский агент Саакашвили на деньги путинца Курченко хочет дестабилизировать ситуацию в "Це Европе", чтобы привести к власти путинскую шпионку Тимошенко. Проплаченными Путиным силовиками путинский агент Саакашвили был арестован, но засевшие в суде тайные путинцы подло отпустили путинского агента на свободу. И вот этот путинский агент, собрав горстку недобитых путинцев, попытался захватить Октябрьский дворец, где вступил в столкновение с путинскими недобитками из национальной гвардии, и к слову сказать, опять их победил с явным преимуществом (30-0). Вот видите, сколько скрытых агентов Путина благодаря "Михомайдану" удалось выявить! Уря!! Кря-кря!!! Ну пойду от радости с кастрюлей на голове попрыгаю: "Кто не скачет - тот не чудь!"
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:11
В РФ это уже было когда над страной несся кличь Ельцина,- Нас объедают партократы!
В результате список Форбс растет, богатеет с "неэффективной советской экономики",
а горбоельцинские долбое жрут колбасу из отходов и орут что у нас капитализм неправильный, потому, что Путин. До этого был неправильный социализм, потому, что Сталин. Убивал млять Сталин интеллигенцию и правильно делал, потому, что интеллигенция это 3,14здоболы и нужны в небольших количествах.
Строители, мля стен плача.
Ответить
Пора просить госдеп прислать к нам Мишика
Крокодил!!? написал 17.12.2017 19:29
А он бы выступил на Красной площади с призывом долой барыг, олигархов, коррупцию.
Народ такое поддержит.
Ответить
Кащенко ждет своего хероя.
В лад написал 17.12.2017 17:58
Пора Ссаку-шваль отправить в сшакию, там за такие выступления пристрелят на месте.
Ответить
все тоже самое можно и нужно сказать о России
леопольд написал 17.12.2017 16:37
Украина должна быть освобождена от барыг, коррупционеров и олигархов. Об этом заявил в воскресенье экс-президент Грузии,--
все тоже самое можно и нужно сказать о России.
Ответить
(без названия)
отец Пигидий написал 17.12.2017 16:14
Посмотрел из любопытства минут двадцать прямую трансляцию на Ютубе. Такое ощущение, что Мишико под коксом - речь рваная, то и дело сбивается на визг и как-то уж слишком легко обещает умереть... публика какая-то кислая - то ли холодно, то ли собрались, чтоб время убить. Но в целом ЭТО И ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЯ, до которой Путлерстану как до Луны раком.
Ответить
(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 17.12.2017 15:42
Ну так все нормально.Власть надо кусать,что бы власть быстрее шевелилась.Мы же не кацапорылые макаки,которые умеют только славить великое Х.У.Й.Л.О.,грабить,пропивать награбленное и клянчить деньги.А с января еще и производство самогона в кацапомойке запрещают,как всегда это делалось в кацапомойке в смутные времена.Так что митингуют в Украине,и правильно делают.Пусть власть интенсивнее "шевелится",особенно в деле закрытия проекта кацапомойка и окончательном решении кацапского вопроса.Хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.
Ответить
(без названия)
!!!O!QQ!-JA--TOT-Q!VSEM!!!& написал 17.12.2017 15:33
"Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов"
- То таки это им, придуркам, кажется, что они против этого маршируют! Таки на деле - это тупое и подлое бы-дло марширует именно за это, за внешнее управление америстана над этой с-ной территорией, населенной подлецами и идиотами (кроме тех областей, которые населены рагулями-недочеловеками (унтерменшами) из ССгаличины, таки способными для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека - то таки да!). А везде, куда таки влезли амеры и еуро-пейцы - там нищета, фашизм, войны, геноцид... То таки да...
Они свое уже десятками лет получают и еще больше таки получат - для идиотов и подлецов Мамка История всегда имеет в запасе хороший кнут! То таки да...
Ответить
(без названия)
Музичко написал 17.12.2017 15:10
А вот янукович позволял все что угодно! И колеса жечь, и баррикады!
Вот как так? А параша на него так злобно лаял с авакяном и яйценюхом! А сам-то параша лучше что ль оказался?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (12)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (6)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss