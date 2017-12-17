"Киевляне маршируют против барыг, коррупционеров и олигархов"

Украина должна быть освобождена от барыг, коррупционеров и олигархов. Об этом заявил в воскресенье экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили в парке имени Тараса Шевченко, где его сторонники собрались для очередной акции "Марш за импичмент".
"Я никогда не остановлюсь, я глубоко вам благодарен за то, что вы меня освободили, а я с вами обязан освободить Украину от барыг, коррупционеров и олигархов", - сказал он.
В настоящее время более тысячи сторонников Саакашвили выстроились в колонну, чтобы пройти организованным маршем по центральным улицам Киева. Саакашвили сообщил, что митингующие придут на площадь Независимости, где он и другие политики огласят дальнейший план действий. Экс-губернатор назвал собрание "мирным маршем наступления народа Украины".
Митингующие требуют от действующей власти выполнить ряд требований, ключевое из которых - принятие Верховной радой закона, который урегулирует процедуру досрочного прекращения полномочий президента Украины (импичмента). Другими требованиями также являются формирование антикоррупционного суда в стране, принятие нового закона о выборах, отставка генерального прокурора Юрия Луценко.
Правопорядок в районе проведения митинга обеспечивают усиленные наряды представителей Национальной полиции и Национальной гвардии. Ранее силовики не позволили митингующим установить сцену на улице Крещатик, поскольку это помешало бы движению автомобильного транспорта. По данным полиции, марш проходит в спокойно обстановке без серьезных правонарушений.
Напомним, 7 декабря лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили объявил о создании "украинской сечи" на площади Конституции возле Верховной Рады. Как сообщает ТАСС, такое заявление опальный политик сделал в среду вечером на так называемом народном вече возле украинского парламента. Он также призвал своих сторонников готовить "масштабный марш". Целью этого "марша" политик назвал отстранение президента Украины Петра Порошенко от власти.
Ранее Саакашвили заявил в интервью британскому изданию The Independent, что он пытается спасти Украину. В свою очередь Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови "гоп-компанией", финансируемой из Кремля.
"Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало", - заявил Порошенко.
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алексс настоящий написал 18.12.2017 10:55
Рупор. написал 18.12.2017 08:03
!!!Q-TOQ!TOT-JA-SE-NP-EN-!!!&&& написал 18.12.2017 02:28
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 17.12.2017 15:42
Ну так все нормально.Власть надо кусать,что бы власть быстрее шевелилась."
- Таки я тебе об этом уже сколько таки толкую! Ты не только с-оси, но и кусай, кусай! Такие у вас там нравы - одно без другого таки не бывает! То таки да... Но и какашки продолжай заготавливать - газ скоро закончится... То таки да...
Чудь Белоглазая написал 17.12.2017 20:51
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:11
В результате список Форбс растет, богатеет с "неэффективной советской экономики",
а горбоельцинские долбое жрут колбасу из отходов и орут что у нас капитализм неправильный, потому, что Путин. До этого был неправильный социализм, потому, что Сталин. Убивал млять Сталин интеллигенцию и правильно делал, потому, что интеллигенция это 3,14здоболы и нужны в небольших количествах.
Строители, мля стен плача.
Крокодил!!? написал 17.12.2017 19:29
Народ такое поддержит.
В лад написал 17.12.2017 17:58
леопольд написал 17.12.2017 16:37
все тоже самое можно и нужно сказать о России.
отец Пигидий написал 17.12.2017 16:14
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 17.12.2017 15:42
!!!O!QQ!-JA--TOT-Q!VSEM!!!& написал 17.12.2017 15:33
- То таки это им, придуркам, кажется, что они против этого маршируют! Таки на деле - это тупое и подлое бы-дло марширует именно за это, за внешнее управление америстана над этой с-ной территорией, населенной подлецами и идиотами (кроме тех областей, которые населены рагулями-недочеловеками (унтерменшами) из ССгаличины, таки способными для развлечения перепилить двуручной пилой живого человека - то таки да!). А везде, куда таки влезли амеры и еуро-пейцы - там нищета, фашизм, войны, геноцид... То таки да...
Они свое уже десятками лет получают и еще больше таки получат - для идиотов и подлецов Мамка История всегда имеет в запасе хороший кнут! То таки да...
Музичко написал 17.12.2017 15:10
Вот как так? А параша на него так злобно лаял с авакяном и яйценюхом! А сам-то параша лучше что ль оказался?