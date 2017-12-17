Улюкаев одарит соотечественников тюремным циклом стихов

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев намерен писать стихи и думать о жизни во время нахождения в камере. Об этом «РИА Новости» сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А еще будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно», — рассказала Меркачева.

По ее словам, экс-главу Минэкономразвития поддержал бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, также находящийся в одной из камер СИЗО «Кремлевский централ». Он передал Улюкаеву «привет как поэту». Меркачева отметила, что большинство помещенных в изолятор хотят и «даже просят» о том, чтобы экс-министра подселили именно к ним.

Напомним, 15 декабря суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. До вступления приговора в силу Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1. В настоящий момент он содержится в одиночной камере. Психологи следственного изолятора проведут беседу с Улюкаевым, чтобы определить, в какую камеру его лучше разместить.

Стихи у Улюкаева, кстати, получаются, в отличие от экономических успехов. Вот, например, такие:

Не вымысла, не правды ради,

Не ради красного словца,

Идут на красный, копят радий,

Боярам бухают с крыльца

Под ноги головенкой сивой,

Решаются, забыв про стыд,

На ложь, подлог, на взор блудливый,

На вздор обеден и обид,

На волхвование у хлева,

На бисер, меченный в хлеву,

На то, что весь я не умру,

Хоть жизнь как девственная плева,

Порвется как-то поутру.

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