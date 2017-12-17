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Московский листок

Улюкаев одарит соотечественников тюремным циклом стихов

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 7

литература либералы
Улюкаев одарит соотечественников тюремным циклом стихов

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев намерен писать стихи и думать о жизни во время нахождения в камере. Об этом «РИА Новости» сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. 

«Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А еще будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно», — рассказала Меркачева. 

По ее словам, экс-главу Минэкономразвития поддержал бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, также находящийся в одной из камер СИЗО «Кремлевский централ». Он передал Улюкаеву «привет как поэту». Меркачева отметила, что большинство помещенных в изолятор хотят и «даже просят» о том, чтобы экс-министра подселили именно к ним. 

Напомним, 15 декабря суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. До вступления приговора в силу Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1. В настоящий момент он содержится в одиночной камере. Психологи следственного изолятора проведут беседу с Улюкаевым, чтобы определить, в какую камеру его лучше разместить.

Стихи у Улюкаева, кстати, получаются, в отличие от экономических успехов. Вот, например, такие:

Не вымысла, не правды ради,

Не ради красного словца,

Идут на красный, копят радий,

Боярам бухают с крыльца

Под ноги головенкой сивой,

Решаются, забыв про стыд,

На ложь, подлог, на взор блудливый,

На вздор обеден и обид,

На волхвование у хлева,

На бисер, меченный в хлеву,

На то, что весь я не умру,

Хоть жизнь как девственная плева,

Порвется как-то поутру.

  

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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Чингачгук написал 19.12.2017 18:44
Оченно отвлеченно и неправдоподобно..А если попробовать так: "Свора псов-своего сжирая,правда,в этот раз-не махнули,виноватого улюкая-неожиданно тормознули...И как коршуны-заклевали,одного,а должно быть много,но подельников "не поймали",потому,что-закон убогий,и сидит один Улюкаев,потихоньку стишки кропая,а другие-нахальной стаей,из бюджета куски хватают..Что им суд,он для них-карманный,над законом они витают,вместо нар-Андрей Первозванный,чем "заслуги"их отмечают...
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вот что стены тюремные делают
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:46
Васильева запела,к Улюкаеву явилась Эвтерпа.Интересно на что сподобится Чубайс?Я б ради интереса только посадил,такой талант пропадает.
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 18.12.2017 08:25
Усегда старшие хлопцы гутарили, шо тюряга раскрывает многочисленные таланты; вот пожалуйста - появился новый Маньяковский.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:03
Васильеву помню тоже на рифмы в камере потянуло.
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За что в цугундер поместили?
герман написал 17.12.2017 18:17
Исчез вельможи властный вид.
В суде чиновник сдержан, тих
Угрюмый серый постаревший лик,
И по нему читался гневный стих.
Был верным вашим мавром и рабом.
Служил министром, чтил Единую Россию
И стлался пылью пред вашим сапогом,
А ныне в цугундере, болею от бессилия.
Вкусил я ныне &#171;фемиду&#187; на земле?
В ней разум сгинул, мрак - подмена света!
А судьи кто? Не тени ль в темноте?
Вердикты их &#8211; каноны Ветхого Завета.
Познал суть хама, иуды обнажение,
Предательств лик и подлости вранья,
Лакея чванство - прогиб услужения!
Фатальность рока- колбаснику судья!
Любая власть - игра и &#171;русская рулетка&#187;!
Иль повезет в судьбе, а может быть и нет?
&#171;Шагреневая кожа&#187; - жизнь - нимфетка,
И &#171;пуля&#187; в револьвере - твой черед человек!
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Во глубине сибирских..........................................
В лад написал 17.12.2017 17:54
Выдать ему мягкую бумагу в рулончиках, двойного назначения пусть пописИвает.
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(без названия)
отец Пигидий написал 17.12.2017 16:23
Про порванную поутру девственную плеву - \то шикарно. Но стихи уже писала Васильева, если мне память не изменяет. А Улюкаев лучше б на стихи Васильевой написал музыку - получились бы песни. Там, смотришь, Ося Лугандонский включил бы песни Улюкаева на слова Васильевой в свой репертуар... цирк!
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