Улюкаев одарит соотечественников тюремным циклом стихов

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев намерен писать стихи и думать о жизни во время нахождения в камере. Об этом «РИА Новости» сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
«Он рассказал, что сотрудники изолятора дали ему письменные принадлежности и он будет много писать. И стихи, и просто записи. А еще будет сидеть в тишине и думать о ситуации. Сейчас для него это важно», — рассказала Меркачева.
По ее словам, экс-главу Минэкономразвития поддержал бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, также находящийся в одной из камер СИЗО «Кремлевский централ». Он передал Улюкаеву «привет как поэту». Меркачева отметила, что большинство помещенных в изолятор хотят и «даже просят» о том, чтобы экс-министра подселили именно к ним.
Напомним, 15 декабря суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. До вступления приговора в силу Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1. В настоящий момент он содержится в одиночной камере. Психологи следственного изолятора проведут беседу с Улюкаевым, чтобы определить, в какую камеру его лучше разместить.
Стихи у Улюкаева, кстати, получаются, в отличие от экономических успехов. Вот, например, такие:
Не вымысла, не правды ради,
Не ради красного словца,
Идут на красный, копят радий,
Боярам бухают с крыльца
Под ноги головенкой сивой,
Решаются, забыв про стыд,
На ложь, подлог, на взор блудливый,
На вздор обеден и обид,
На волхвование у хлева,
На бисер, меченный в хлеву,
На то, что весь я не умру,
Хоть жизнь как девственная плева,
Порвется как-то поутру.
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Чингачгук написал 19.12.2017 18:44
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:46
3авиднов Никодим написал 18.12.2017 08:25
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:03
герман написал 17.12.2017 18:17
В суде чиновник сдержан, тих
Угрюмый серый постаревший лик,
И по нему читался гневный стих.
Был верным вашим мавром и рабом.
Служил министром, чтил Единую Россию
И стлался пылью пред вашим сапогом,
А ныне в цугундере, болею от бессилия.
Вкусил я ныне «фемиду» на земле?
В ней разум сгинул, мрак - подмена света!
А судьи кто? Не тени ль в темноте?
Вердикты их – каноны Ветхого Завета.
Познал суть хама, иуды обнажение,
Предательств лик и подлости вранья,
Лакея чванство - прогиб услужения!
Фатальность рока- колбаснику судья!
Любая власть - игра и «русская рулетка»!
Иль повезет в судьбе, а может быть и нет?
«Шагреневая кожа» - жизнь - нимфетка,
И «пуля» в револьвере - твой черед человек!
В лад написал 17.12.2017 17:54
отец Пигидий написал 17.12.2017 16:23