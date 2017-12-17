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Московский листок

Кандидат в президенты Собчак готова самоустраниться в пользу Навального

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 17

выборы либералы нацдемы президент
Кандидат в президенты Собчак готова самоустраниться в пользу Навального

Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ, сообщила о готовности снять свою кандидатуру при условии объединения с рядом политических сил. Об этом она сказала журналистам в Екатеринбурге в субботу после открытия своего регионального штаба.

"Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы, и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель - и у меня, и у него [Навального], и Григория Явлинского, и других политиков... Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное сделать дело", - сказала Собчак.

24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 15 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания стартует после опубликования постановления Совфеда, которое, как ожидается, произойдет в понедельник, 18 декабря. В этот же день Центризбирком утвердит график кампании.

Напомним, Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива" экономиста Андрея Нечаева, сообщает Би-би-си два источника в избирательном штабе телеведущей. При этом, ее представитель отметила, что Собчак открыта ко всем предложениям, и сама же несколько раз об этом говорила. "Андрей Нечаев прав в том смысле, что "подозрения небеспочвенны", - мы ведем переговоры с разными демократическими силами, - но делать заявления мы еще не готовы", - заявила представитель Собчак Ксения Чудинова. По ее словам, выдвижение от политической партии позволит Собчак собирать всего 100 тысяч подписей. Если бы она шла как самовыдвиженец, ей бы понадобилось собирать 300 тысяч подписей. 

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Всего комментариев к статье: 17
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(без названия)
Где военные? Где воины? написал 18.12.2017 15:27
Одна надежда на военное восстание. Воины, офицеры. Вы присягали России, высоужите для защиты России. Вы не являетесь наемниками в частной феодально-бандитской армии.
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(без названия)
Бордель чертов написал 18.12.2017 15:18
Моих кандидатов, настоящих людей эта власть засадила по тюрьмам.
Я не дебил, чтобы делать выбор между зеленочным, лошадью и ботоксом.
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Re: И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ
Фурия-2 написал 18.12.2017 11:27
=К стати,у настоящих коммунистов тоже есть цель.=
И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ
Надо спасать страну ! ........
-------------
СПАСАТЬ?! Сидя на диване, тыкая в клавиатуру пальцами, завидуя и обсирая тех, кто действительно хоть что то делает полезного, кто борется, а не декларирует свои намерения, пытаясь чужими руками загрести жар.
СПАСИТЕЛИ вы наши, КРЕМЛЁМ пропоплаченные. Не надо пудрить народу мозги, зомбоящик все это сделал за вас.
Лучше спасайте свои души.
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блядва осмелела-разрешили
тупинамбург написал 18.12.2017 09:10
После убийства на мосту кудрявого пуделя эта блядва сильно обосралась и хотела шустро смазать за бугор. Лучше покрутить жопой и попиарить свою лошадиную морду по просьбе крестного , чем принять собачью смерть......
Вот так и при алой заре пару принмут собачью смерть, а остальные за бургры смажут вмиг......
Лису респект.
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(без названия)
3авиднов Никодим написал 18.12.2017 06:22
Если бы Гришаня Явлинский пошел бы, то полсраны точно бы за него проголосовало.
За Нахального не стоит голосовать раз "Крым не бутерброд".
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Интересуюсь
Гаденыш написал 18.12.2017 04:06
Как правильно кандидат или кандидатка ?
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Re: Генетическое отребье
ЗООЛОГ написал 17.12.2017 23:20
Этот кошерный биомусор с ызраильским
гражданством 17 лет
не вылезает из российского тв,
засирая пиплу мозги
либерально-фашистским кошерным навозом.
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Re: Re: Какое отношение Примаков имеет к Собчаку?
оба служили на КГБ (СВР) написал 17.12.2017 21:30
тут же отдал ее в концессии иностранному капиталу?
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Ксюша - подстава.
Крестный отец написал 17.12.2017 20:29
Лучший способ дискредитировать Навального (и до кучи -Явлинского, у которого весь пар в свисток вышел, но так - на всякий случай) - это объявить его сторонницей Ксюшу Собчак. Если бы для Крестного отца был опасен Зюганов, она бы себя и сторонницей Зюганова отрекомендовала. Послушная и благодарная крестная дочь.
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Re:
Нина написал 17.12.2017 20:24
Какое отношение Примаков имеет к Собчаку?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:02
Какая общая цель? Объявить список Форбс расстрельным или сменить крышевателя списка Путина?
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Генетическое отребье
Ксюшадь. написал 17.12.2017 19:51
Помню я ее папаню -
краснобай и баламут.
Хорошо, что эти дряни
слишком долго не живут.
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(без названия)
исключишка написал 17.12.2017 19:49
плешивая ботоксная крыса всех достала
от его пластиковой бабьей хари уже тошнит
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И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ
Надо спасать страну написал 17.12.2017 19:11
Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель - и у меня, и у него...
Правильно - И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ !!!
Надо спасать страну !
восстановить производство и экономику,
остановить вымирание населения!
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"Хорошими делами прославиться нельзя"-Шапокляк
В лад написал 17.12.2017 18:07
"..мне главное сделать дело"-Собака-чак. Открой публичный дом в Арктике и назови его дом-200.
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Re:
Додик написал 17.12.2017 17:37
Я даже за то чтобы экипировать ублюдков теплой одеждой, а то гниды передохнут на холоде, не искупив своих преступлений перед народом.
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(без названия)
Лис написал 17.12.2017 17:17
И почему я не удивлен.Бобику просто сказали:" к ноге".Послушный "бобик".К стати,у настоящих коммунистов тоже есть цель.Это массовое освоение северных территорий при помощи изменников Советской Родины и их жополизов.Ну то есть тех кого Ленин называл просто "говном".
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