Кандидат в президенты Собчак готова самоустраниться в пользу Навального

Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ, сообщила о готовности снять свою кандидатуру при условии объединения с рядом политических сил. Об этом она сказала журналистам в Екатеринбурге в субботу после открытия своего регионального штаба.

"Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы, и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель - и у меня, и у него [Навального], и Григория Явлинского, и других политиков... Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное сделать дело", - сказала Собчак.

24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 15 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания стартует после опубликования постановления Совфеда, которое, как ожидается, произойдет в понедельник, 18 декабря. В этот же день Центризбирком утвердит график кампании.

Напомним, Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива" экономиста Андрея Нечаева, сообщает Би-би-си два источника в избирательном штабе телеведущей. При этом, ее представитель отметила, что Собчак открыта ко всем предложениям, и сама же несколько раз об этом говорила. "Андрей Нечаев прав в том смысле, что "подозрения небеспочвенны", - мы ведем переговоры с разными демократическими силами, - но делать заявления мы еще не готовы", - заявила представитель Собчак Ксения Чудинова. По ее словам, выдвижение от политической партии позволит Собчак собирать всего 100 тысяч подписей. Если бы она шла как самовыдвиженец, ей бы понадобилось собирать 300 тысяч подписей.

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