Кандидат в президенты Собчак готова самоустраниться в пользу Навального

Ксения Собчак, ранее заявившая о намерении выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ, сообщила о готовности снять свою кандидатуру при условии объединения с рядом политических сил. Об этом она сказала журналистам в Екатеринбурге в субботу после открытия своего регионального штаба.
"Я искренне считаю несправедливым то, что Алексея Навального не допускают, хотя я разделяю не все его тезисы, и не все, что он делает, мне нравится. Но глобально я считаю, что у нас есть некая общая цель - и у меня, и у него [Навального], и Григория Явлинского, и других политиков... Я готова объединяться, я уже сделала ряд важных заявлений, и я готова это делать вплоть до снятия своей кандидатуры. Для меня такой вождизм чужд, мне главное сделать дело", - сказала Собчак.
24 октября Ксения Собчак объявила о планах участвовать в президентских выборах в России. Ее предвыборный штаб возглавил основатель НТВ и советник избирательного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года. 15 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания стартует после опубликования постановления Совфеда, которое, как ожидается, произойдет в понедельник, 18 декабря. В этот же день Центризбирком утвердит график кампании.
Напомним, Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы от партии "Гражданская инициатива" экономиста Андрея Нечаева, сообщает Би-би-си два источника в избирательном штабе телеведущей. При этом, ее представитель отметила, что Собчак открыта ко всем предложениям, и сама же несколько раз об этом говорила. "Андрей Нечаев прав в том смысле, что "подозрения небеспочвенны", - мы ведем переговоры с разными демократическими силами, - но делать заявления мы еще не готовы", - заявила представитель Собчак Ксения Чудинова. По ее словам, выдвижение от политической партии позволит Собчак собирать всего 100 тысяч подписей. Если бы она шла как самовыдвиженец, ей бы понадобилось собирать 300 тысяч подписей.
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Где военные? Где воины? написал 18.12.2017 15:27
Бордель чертов написал 18.12.2017 15:18
Я не дебил, чтобы делать выбор между зеленочным, лошадью и ботоксом.
Фурия-2 написал 18.12.2017 11:27
И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ
Надо спасать страну ! ........
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СПАСАТЬ?! Сидя на диване, тыкая в клавиатуру пальцами, завидуя и обсирая тех, кто действительно хоть что то делает полезного, кто борется, а не декларирует свои намерения, пытаясь чужими руками загрести жар.
СПАСИТЕЛИ вы наши, КРЕМЛЁМ пропоплаченные. Не надо пудрить народу мозги, зомбоящик все это сделал за вас.
Лучше спасайте свои души.
тупинамбург написал 18.12.2017 09:10
Вот так и при алой заре пару принмут собачью смерть, а остальные за бургры смажут вмиг......
Лису респект.
3авиднов Никодим написал 18.12.2017 06:22
За Нахального не стоит голосовать раз "Крым не бутерброд".
Гаденыш написал 18.12.2017 04:06
ЗООЛОГ написал 17.12.2017 23:20
гражданством 17 лет
не вылезает из российского тв,
засирая пиплу мозги
либерально-фашистским кошерным навозом.
оба служили на КГБ (СВР) написал 17.12.2017 21:30
Крестный отец написал 17.12.2017 20:29
Нина написал 17.12.2017 20:24
Демократия это колбаса написал 17.12.2017 20:02
Ксюшадь. написал 17.12.2017 19:51
краснобай и баламут.
Хорошо, что эти дряни
слишком долго не живут.
исключишка написал 17.12.2017 19:49
от его пластиковой бабьей хари уже тошнит
Надо спасать страну написал 17.12.2017 19:11
Правильно - И ЭТА ЦЕЛЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ !!!
Надо спасать страну !
восстановить производство и экономику,
остановить вымирание населения!
В лад написал 17.12.2017 18:07
Додик написал 17.12.2017 17:37
Лис написал 17.12.2017 17:17