Ну вот и запретили символику контрреволюционной России

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт».
По информации агентства, МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно постановлению российские спортсмены не смогут использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены олимпийскими кольцами.
5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только «чистые» спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».
Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
От редакции: Прекрасно, что запретили регрессную символику - снова "враги", как и персональными санкциями, делают работу за нас, за трудящихся России, которые привыкли возмущаться, но смотреть со зрительских мест на позорные символы. Но неужели у отечественного спорта нет символов, которые несут не позор, а славу с собой? Есть такие символы - которые сопровождали советский спорт десятилетиями. Её-то не запретили. Берите всю симвлику Олимпиады-80 с пятиконечной звездой наверху! Сделайте ход конём. Другое дело, что наследники Ельцина не отважатся променять триколор на красное знамя - хотя на олимпиаде в Сочи некие намёки на это были сделаны французским режиссёром шоу, и красненький цвет матрёшечном в стиле "Боско" всё же преобладал. Не пленюсь дать ниже гиперсссылкой своё предложение, выссказанное на ПРАВДЕ.info.
Д.Ч.
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ma-rat написал 18.12.2017 12:55
кросс написал 18.12.2017 11:35
В лад написал 18.12.2017 10:13
А Загонов написал 18.12.2017 05:30
дед Грицько написал 17.12.2017 23:48
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"Ну, неужели.." "в самом деле, эта песня не про нас,ах, оставьте,"
А то можно написал 17.12.2017 21:05
Мытарь написал 17.12.2017 20:50
Не шутите так. написал 17.12.2017 20:49
замечание написал 17.12.2017 20:38