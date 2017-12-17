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Московский листок

Ну вот и запретили символику контрреволюционной России

Опубликовано 17.12.2017 в разделе комментариев 9

олимпиада сырьеваяимперия мок
Ну вот и запретили символику контрреволюционной России

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает «Р-Спорт». 

По информации агентства, МОК направил документ с такими требованиями всем национальным федерациям по зимним видам спорта. Согласно постановлению российские спортсмены не смогут использовать любые символы для национальной идентификации. Герб страны и эмблема Олимпийского комитета России должны быть заменены олимпийскими кольцами.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только «чистые» спортсмены без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России». 

Решение о допуске будет принимать специальная комиссия. Спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов. 

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

От редакции: Прекрасно, что запретили регрессную символику - снова "враги", как и персональными санкциями, делают работу за нас, за трудящихся России, которые привыкли возмущаться, но смотреть со зрительских мест на позорные символы. Но неужели у отечественного спорта нет символов, которые несут не позор, а славу с собой? Есть такие символы - которые сопровождали советский спорт десятилетиями. Её-то не запретили. Берите всю симвлику Олимпиады-80 с пятиконечной звездой наверху! Сделайте ход конём. Другое дело, что наследники Ельцина не отважатся променять триколор на красное знамя - хотя на олимпиаде в Сочи некие намёки на это были сделаны французским режиссёром шоу, и красненький цвет матрёшечном в стиле "Боско" всё же преобладал. Не пленюсь дать ниже гиперсссылкой своё предложение, выссказанное на ПРАВДЕ.info.

Д.Ч.

Сборная СССР на Олимпиаде-18 могла бы смыть триколорный позор 

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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
ma-rat написал 18.12.2017 12:55
Вы уже запачкали навсегда память о том Союзе,когда с красными и власовскими знаменами захватывали города в украине,когда с красными знаменами маршируте вместе с флагами нациков,хоругвями,казаками.когда вождь комунистов зюга десятилетиями кормится с одной кормушки в думе ,водит бедолаг от выборов к выборам.когда закрывают мавзолей на день Победы.ведь в 45г если бы кто то понес триколор на красной площади-это было бы оскорблением,его либо посчитали бы сумашедшим,либо арестовали,а флаг бы сожгли.а сейчас на этот праздник море триколоров его теперь чтят росияне.в головах раздвоение,растроение,кисель.не носите вы на новые праздники рф Советское,не пачкайте еще больше.вы не снесли еще советские памятники,но люди умирали не за памятники-но вы все вместе уничтожили страну ту.
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(без названия)
кросс написал 18.12.2017 11:35
А что париться?Есть шикарная многоцвтная-радужная символика?Все костюмы-радужные,флаг-радужный На головах-перья...Европа будет в восторге и примет на УРА!Зато запомнят навечно....Ну.а гимн-МУРКА.ТЫ мой МУРЁНОЧЕК.....шикарно..
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Оранжевые трусы в скатку.......................
В лад написал 18.12.2017 10:13
....в сильные морозы черную телогрейку под желтую майку.Деньги только зеленью.А из всех, так называемых,российских спортсменов хоть один отказался от унижения.
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(без названия)
А Загонов написал 18.12.2017 05:30
"Берите всю символику Олимпиады-80 с пятиконечной звездой наверху!" - а вот это дудки!Красная пятиконечная звезда - это НАШЕ! И не надо предлагать это ублюдкам, что бы они его своим говном мазали.
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все гениальное простое, а простота хуже воровства"
дед Грицько написал 17.12.2017 23:48
https://www.1tv.ru/news/issue/2017-12-17/21:00#4
-------
"Ну, неужели.." "в самом деле, эта песня не про нас,ах, оставьте,"
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Жаль, что любые символы нельзя
А то можно написал 17.12.2017 21:05
было бы изобразить двуглавого журавля. И чтобы у него в одной лапе был крест, в другой - древнегреческая амфора, а сам журавль - на фоне Крыма и Сирии.
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Ну вот и запретили символику
Мытарь написал 17.12.2017 20:50
Ну и что в этом такого? Вся символика РФ и так была вся ворованная. Герб и флаг сперли у РИ. Гимн у СССР. Причем не являясь ни тем ни другим. Так что РФ в нынешнем виде все равно к этим символам никакого отношения не имеет. Тут должен быть свой воровской флаг а-ля Веселый Роджер, гимн а-ля 7:40, ну и герб в виде крысы.
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Красное знамя - как символ капиталистической России?
Не шутите так. написал 17.12.2017 20:49
Сказано же, что "любые символы для национальной идентификации" запрещено использовать. Впрочем, думаю, один символ все-таки использовать можно и МОК не будет возражать: надо в каждом кольце разместить символическое изображение ануса. В каждом кольце - по анусу. И на форме российских "олимпийцев" - тоже: у женшин - изображение розового ануса, у мужчин - синего. А по центру - надпись "МОК" - в виде красного фаллоса. Чтобы уж все как в Древней Греции было - у настоящих олимпийцев из Спарты.
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(без названия)
замечание написал 17.12.2017 20:38
Символы, без сущности -ничто.
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