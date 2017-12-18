РФ велено переименовать в "OAR"

Российским олимпийцам запретили не только гимн и флаг РФ, но и многое другое. В письме, которое получили российские федерации зимних видов спорта, есть такие запреты:
- герб страны, эмблему национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) следует заменить олимпийскими кольцами;
- "RUS" меняется на "OAR";
- "Russia" меняется на "Olympic Athlete from Russia";
- размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia";
- шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным;
- разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг.
Как-то даже слиберальничали в МОКе, забыли запретить российским спортсменам выражать эмоции на русском языке - ну, вместо обычных в известных случаях восклицаний кричать "Yes!" или "Fuck!"
Хотя, с другой стороны - с чего это мы взяли, что группа профессиональных спортсменов из разных стран, о которой речь - это "российские олимпийцы"? Большинство из них живут и тренируются в различных западных странах, там же часто имеют недвижимость, семьи и уж счета в банках точно. Или кто-то полагает, что свои многомиллионные гонорары (по большей части даже не за спорт, а за рекламу) они держат в рублях и в Сбербанке?
Могут они позволить себе пропустить олимпиаду, победа в которой резко повышает их капитализацию? И Путин их прекрасно понял, дав добро на нейтральную олимпийскую ориентацию - сам такой, надо думать, как и вся российская "элита" - вахтовики, зарабатывающие здесь, а тратить предпочитающие "там".
Кстати, в целях борьбы с санкциями и для лучшей интеграции в "прогрессивное человечество" рекомендации МОКа можно распространить и на всю РФ, а не только на спортсменов. А что?
Вместо герба страны - что-нибудь нейтральное, узнаваемое. Например, значок $. Всем сразу понятно, что можно, чего нельзя и почем.
"RUS" меняется на "WC", чтобы было понятно, куда отлить в случае надобности.
Вместо трехцветного флага - два цвета на выбор, хотя можно и любые другие, на выбор.
Ну и язык русский вообще поменять на английский, чтоб вообще было непонятно, о чем речь.
Есть и другой вариант.
Герб РФ заменить на международный, хорошо узнаваемый значок
RUS меняется на USSR.
"Russia" меняется на "Sovet Union".
Из трех цветов флага оставить не два, а вообще один - красный.
Гимн оставить тот же, только слова поменять - есть три варианта слов, и что интересно, одного и того же автора.
Неплохой получился бы подарок советскому народу от т.Путина - никаких олимпийских запретов. Никаких, кстати, санкций - ешь ананасы, рябчиков жуй! Но, увы, Путин не Дед Мороз и даже не Никола Чудотворец, хотя некоторая склонность к чудесам имеется... А ординарному чиновнику, оказавшемуся на вершине власти, да там и засидевшемуся, излишней фантазии не положено. Все по ранжиру - сказано ходить гуськом с нашивкой "OAR", значит гуськом, значит с нашивкой.
Велено писать в баночку, значит в баночку. Каждый патриот "OAR" должен ходить с баночкой и ссаться по первому окрику на английском языке.
Анатолий Баранов
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Скептик Х написал 19.12.2017 18:23
Но самое интересное то, что ПОСЛЕДНЯЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ СБОРНОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРОВОДИЛАСЬ В 1992 ГОДУ В Альбервиле (фРАНЦИЯ).
Тогда выступала СБОРНАЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ СТРАНЫ СССР.
Выступала под Олимпийским Флагом, так как участвовали спортсмены из разных республик бывшего СССР.
То есть СТРАНЫ УЖЕ НЕ БЫЛО, А ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА ЕЩЁ БЫЛА.
Кстати, неплохо выступили. Второе место по медалям заняли после Германии.
В которой, кстати ОСНОВНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ ПРИНЕСЛИ СПОРТСМЕНЫ ИЗ БЫВШЕЙ ГДР.
ГЕРМАНИЯ 26 МЕДАЛЕЙ.
СНГ - 23 МЕДАЛИ.
Но это было в далеком 1992 году. ПОСЛЕ КРУШЕНИЯ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ПОСЛЕ СДАЧИ ВСЕХ СВОИХ СОЮЗНИКОВ.
ПОСЛЕ ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ПЕРЕД ЗАПАДОМ.
ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ПОРАЖЕНИЯ В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ.
Сейчас, вроде бы ПОРАЖЕНИЯ НЕТ!
А КАПИТУЛЯЦИЯ ЕСТЬ.
ОТКАЗ ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ И ЕСТЬ КАПИТУЛЯЦИЯ.
НЕ хотелось бы, чтобы РОССИЯ повторила судьбу СССР.
Тем не менее, СВОЮ ОЛИМПИЙСКУЮ ИСТОРИЮ И ПЕРВЫЕ ШАГИ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ, РОССИЯ НАЧАЛА ПОД БЕЛЫМ ОЛИМПИЙСКИМ ФЛАГОМ. Пусть и в составе объединенной команде СНГ.
Неужели предстоящие ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПОД БЕЛЫМ ОЛИМПИЙСКИМ ФЛАГОМ СТАНУТ ПРЕДВЕСТНИКОМ КРУШЕНИЯ РОССИИ?
Рупор. написал 19.12.2017 16:38
Уваж. тов. написал 19.12.2017 14:18
а в хохляндии щас хорошооо написал 19.12.2017 00:14
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 23:57
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Краткий ликбез: золотодобывающее государство с небольшой экономикой в принципе может привязаться к голде, правда на пользу ему это не пойдет -- золото будет физически вымыто за бугор за стеклянные бусы и бумажные деньги, как это случилось с царской россией.
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Весь развитой мир отвязался от золота потому, шо на планете Земля не добывается рыжья в таких количествах, шоб можно было обезпечить им всю массу товаров и услуг. В принципе увеличить добычу можно, но рыжик тут же упадет в цене.
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Вот такая вот загогулина, панимаш.
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Архангел.... Гавриил написал 18.12.2017 21:51
Известный правозащитник и бывший советский диссидент Владимир Буковский заявил, что Россия неминуемо распадется. И распадется она не только по национальным границам, но и по экономическому признаку. Об этом он заявил в интервью немецкому каналу RTVD OstWest . По его мнению налицо кризис российского государства и это процесс уже неминуем. Вероятнее всего России больше в прежнем ее виде существовать не будет и это только вопрос времени.
Текущая история России исчерпала себя, считает диссидент.
http://rusjev.net/2017/12/18/rossiya-raspadetsya-bez-variantov-vladimir-bukovskiy-video/
П. С. Шасливого плаванья по канализации Истории..... :)
ДинУ Риденко написал 18.12.2017 21:25
ну и прекрасно!...... :) написал 18.12.2017 21:19
Путин *******
https://youtu.be/5LrfUtc1kKw
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов|ДальССкий написал 18.12.2017 20:28
Крестьянин написал 18.12.2017 19:28
сам из патриотов написал 18.12.2017 19:18
З москалем дружи, а очко пиндосу предложи.
Не кажи «гоп», доки Майдан не схлоп.
Пан з паном, а хохол як всьогда без жупана.
Москаль тобэ про Тараса, а ти коси под пидараса.
Для нашого Федота лизать очко - цэ гуд робота!
Скакали, балакали — Крим та Донецьк коцапам прокакали.
Чому дурні? Бо бідні!.. А чому бідні? Бо дурні!
Не вмерла Украина, пердячим газом вдавило.
У пиндоса праця краща москальского конца!
Краще пиндосский конец, як москальский голубець!
Не той товариш, хто медом маже, а той, хто з геем близько ляже.
Краще газу крать, як заводы будовать.
Аби зуби, а хліб буде!
Заліз Вальцман на сало та й кричить: «Мені мало!
Украинець ***** з'їдає, а москаль від заздрощів згинає.
На Дірявого хохла у москаля кишка тонка.
Якби не москальский газ, ми сховали бы свой кал зараз.
Боже ти мій, за що ти мене караєш? Чи я геям не служу, чи я пиндосам жопу не лежу?
Fact написал 18.12.2017 18:43
фактически уничтожил государственность России!
Дин Риденко написал 18.12.2017 18:36
Почему же тебя не приняли даже свои-"ЕР".
Сказалось уголовное прошлое?
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедов|ДальССкий написал 18.12.2017 17:49
Моше Миша написал 18.12.2017 17:45
пока есть еще время надо озаботиться интимным бытом приехавших из России.
Поскольку было сообщение,что они будут поселены за территорией Олимпийской
деревни, то как им там бегать "до витру": в лес или привозить с собой биоту-
алеты? Или им построят большой Общак(нужник)?
Ахмат Кадыров написал 18.12.2017 17:24
Quesion написал 18.12.2017 16:31
сам...из... патриотов... буду написал 18.12.2017 16:02
"Санкции нам только на пользу, пьем стекломой, не мечтаем о большем!"
"Лучше член таджикский в ж. опе, чем мечтанья о Европе! "
"Жрал бы с помойки я, да очередь твоя! "
"Лучше член кавказкий у русской бабы во рту, чем Томагавк пиндоский на лету! "
"Я б не пил бы, я б не ел, все б на Путина глядел! "
"Я б не пила, я б не ела, все б на Путина глядела! "
"Мы б не пили, мы б не ели, все б на Путина глядели! "
"Можешь, Трамп , как я так ловко, жрать прогнившую морковку?! "
"Чоб нам русским не вельможам перейти на корм подножный?! "
"Жрем турецкий помидор, шоб пиндосам дать отпор! "
"Си Цзиньпину русский рад, с радостью подставит зад! "
"Трампунашу русский рад, с радостью подставит зад! "
"Синдзо Абэ русский рад, с радостью подставит зад! "
"Меркель тоже русский рад, нечем трахать ей их в зад! "
"Искандерам не дали визы, а у Рогозина приступ шизы! "
"Тополям санкции не страшны, да и китайцам продано полстраны! "
"Скорее рак на горе свистнет, чем Путин с Кремля сдриснет! "
"Ты,Европа, пидорами то не хвались, у самих добра такого завались! "
"Видишь где по колено г. овно, знай, там русский живет давно! "
"Только русский откроет ед(б)ало, не сомневайся, откуда г.овном завоняло! "
"Не страшит нас Истории канализации, вот такая,пендос,у нас кульминация! "
"Говорят, дескать, русские холопы нелегитимные, зато у нас с президентом отношенья интимные! "
" Нет на РФ кризисного состояния, просто колени болят от длительного стояния! "
"Пусть мы русские через пень-колоду убиенные, зато членами чеченскими ж. опы закаленные!"
"Говорят, мы с допингом облажались, а нам пох.уй - мы везде обосрались!"
Пепел Клааса Двестдванайцатого Класса написал 18.12.2017 15:49
ЛисУ написал 18.12.2017 15:47