РФ велено переименовать в "OAR" олимпиада путин Российским олимпийцам запретили не только гимн и флаг РФ, но и многое другое. В письме, которое получили российские федерации зимних видов спорта, есть такие запреты: - герб страны, эмблему национального олимпийского комитета (Олимпийского комитета России) следует заменить олимпийскими кольцами; - "RUS" меняется на "OAR"; - "Russia" меняется на "Olympic Athlete from Russia"; - размер шрифта для слов "Olympic Athlete from" должен быть эквивалентен слову "Russia"; - шрифт должен быть на английском языке и как можно более универсальным; - разрешены один или два цвета национального флага, но требуется предварительное одобрение МОК, а отдельные части не должны складываться в национальный флаг. Как-то даже слиберальничали в МОКе, забыли запретить российским спортсменам выражать эмоции на русском языке - ну, вместо обычных в известных случаях восклицаний кричать "Yes!" или "Fuck!" Хотя, с другой стороны - с чего это мы взяли, что группа профессиональных спортсменов из разных стран, о которой речь - это "российские олимпийцы"? Большинство из них живут и тренируются в различных западных странах, там же часто имеют недвижимость, семьи и уж счета в банках точно. Или кто-то полагает, что свои многомиллионные гонорары (по большей части даже не за спорт, а за рекламу) они держат в рублях и в Сбербанке? Могут они позволить себе пропустить олимпиаду, победа в которой резко повышает их капитализацию? И Путин их прекрасно понял, дав добро на нейтральную олимпийскую ориентацию - сам такой, надо думать, как и вся российская "элита" - вахтовики, зарабатывающие здесь, а тратить предпочитающие "там". Кстати, в целях борьбы с санкциями и для лучшей интеграции в "прогрессивное человечество" рекомендации МОКа можно распространить и на всю РФ, а не только на спортсменов. А что? Вместо герба страны - что-нибудь нейтральное, узнаваемое. Например, значок $. Всем сразу понятно, что можно, чего нельзя и почем. "RUS" меняется на "WC", чтобы было понятно, куда отлить в случае надобности. Вместо трехцветного флага - два цвета на выбор, хотя можно и любые другие, на выбор. Ну и язык русский вообще поменять на английский, чтоб вообще было непонятно, о чем речь. Есть и другой вариант. Герб РФ заменить на международный, хорошо узнаваемый значок RUS меняется на USSR. "Russia" меняется на "Sovet Union". Из трех цветов флага оставить не два, а вообще один - красный. Гимн оставить тот же, только слова поменять - есть три варианта слов, и что интересно, одного и того же автора. Неплохой получился бы подарок советскому народу от т.Путина - никаких олимпийских запретов. Никаких, кстати, санкций - ешь ананасы, рябчиков жуй! Но, увы, Путин не Дед Мороз и даже не Никола Чудотворец, хотя некоторая склонность к чудесам имеется... А ординарному чиновнику, оказавшемуся на вершине власти, да там и засидевшемуся, излишней фантазии не положено. Все по ранжиру - сказано ходить гуськом с нашивкой "OAR", значит гуськом, значит с нашивкой. Велено писать в баночку, значит в баночку. Каждый патриот "OAR" должен ходить с баночкой и ссаться по первому окрику на английском языке. Анатолий Баранов



Рейтинг: 4.91, Голосов: 90 Поделиться