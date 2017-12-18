Крест срубили...

Общественность возмущена: "Злоумышленники изрубили топором поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы"; "в мае вандалы пытались сжечь поклонный крест, его пришлось восстанавливать", напоминает «Интерфакс».
Четырехметровый крест установлен якобы на месте колодца XIV века, якобы вырытого руками основателя обители Алексия Московского.
Начнем с того, что маловероятно, что митрополит Киевский и Всея Руси, представитель древнего боярского рода Бяконтов, практически правитель Московского княжества при трех князьях рыл своими руками колодцы. Тем более, что монастырь бы основан митрополитом Алексием в 1357 году - то есть тогда главе руской церкви было (по разным источникам) около 60-65 лет. Самый возраст заниматься земляными работами.
Опять же по другим источникам колодец был вырыт... первым игуменом монастыря, однако и тот был в весьма почтенных летах. К тому же считается учеником Сергия Радонежского, но тот только родился в 1322 году, то есть в год основания монастыря было ему всего 35 лет - сколько ж было его "ученику"? Тем более, что "учиталь" и скончался на 20 лет позже "ученика".
Монастырь неоднократно горел, разрушался - так что достоверно утверждать, что там был колодец, вырытый то ли митрополитом, то ли игуменом, весьма затруднительно. И уж тем более сказать, где находился тот средневековый колодец - когда не ясно даже, где захоронен в этом монастыре Андрей Рублев, и вообще где что там располагалось 700 лет назад?
И вот каким-то малохольным вздумалось сколотить из досок крест и поставить его. Ну где показалось правильно, там и поставить. А другим вздумалось его срубить. Или спалить.
И в чем проблема?
Досок на Руси много, дураков хватает, воткнуть есть куда - ну озаботятся еще малость, это ж не каналы рыть и не три нормы выдавать на заводе.
Во-первых, что за манера объявлять все подряд "святынями"? А назавтра какие-нибудь язычники объявят "святыней" каждый холм и каждое дерево старше 50 лет. Или почитатели "макаронного монстра" станут считать "святынями" каждую забегаловку, где варят пасту. Да много чего можно придумать... И за каждым покушением на каждую чепуху видеть теперь "оскорбление чувств верующих", "вандализм" и "святотатство"?
Кстати, на Сахаровском центре тогда же появилась надпись краской "содомиты". Тоже вандализм?
А ведь по каждому факту подобному следствие должно вестись, следователи, опера, эксперты должны работать... У нас мало режут-грабят-убивают, нам еще "грехопадение" каждой сколоченной крест-накрест доски расследовать?
По мне, так, конечно, нехорошо - люди что-то там делали, молились, обидеть таких - грех. Все равно, что взять, и ребенку, который лепил куличики в песочнице взять, да все эти куличики и разломать. Но вот и относиться к такому "свяотатству" нужно соотвественно - как обидеть ребенка в песочнице.
Правда, "куличики" у некоторых весьма огромные, и весьма недешевые. Но одним девочкам, сплясавшим в такой "песочнице" влепили по три года - так я до сих пор так и не понимаю, по какой статье и за что? Но уж точно не по заповеди «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39).
И вот еще что интересно - в советское время, когда за такой "вандализм" никакого наказания не было, никто на церковные ценности не покушался. А вот как на каждом углу появились "поклонные кресты", а вместо клубов и кинотеатров - храмы, так сразу и "вандализм" появился... Как-то не приживается в народе казенное благочестие. Вот и приходится теперь охранять "святыни", что само по себе противоестественно.
Не хотят верить - пусть боятся?
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а хозяин яиц кто? написал 19.12.2017 08:34
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Тогда синагога и фсб - два уха, кпрф и лдпр - две ноги, сечин и миллер - два рта, путин и димон - два полушария мозга, баранов и ихлов - два яйца.
Одного поля ягоды написал 19.12.2017 08:23
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Как тонко подмечено - вся верхушка кгб, фсб, бывшей партномнклатуры, бывшего цк кпссс, комсомольские активисты, народные артисты ссср и рсфср, верхушка рпц, главный раввин рф, верховный муфтий, далай лама, кашпировский, пугачева, галкин, джигарханян, зюганов, жириновский, абрамович, принявший иудаизм кудрин, покойный березовский, сечин и миллер, директор бывшего совхоза "Путь к коммунизму" и даже бывшая передовая доярка, а сейчас хозяйка агрокомплекса марья Иванова - ВСЕ ОНИ ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ. ОБЩЕЕ ДЕЛО ДЕЛАЮТ ! Все они миллионеры и миллиардеры. Кровопийцы значит. Буржуи
Но рд - МАН написал 19.12.2017 06:04
Не хотят верить - пусть боятся?
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РПЦ и КГБ - две руки, а общее дело делают.
Хозяин-то один.
мск-ру написал 19.12.2017 02:59
Не нравится редации правда. Удаляют, модерируют. А пишут, что не модерируют. Врут. Ну что ж, повторюсь. Не верю я вам, господин Бараноф. Почему? А потому, что никакие вы не атеисты, ваша редакция. Вы правоверные иудеи. О синагоге вы никогда и слова кривого не скажете, "атеисты". Вы только о христианстве горазды помои лить. С катушек уже от этого сьехали - каждый день тут про плохих попов и кресты ноют. А про хорошую синагогу и звезду Давида - молчок. А оттого это, что ваша редакция сама по синагогам хаживает. Например, ваш кошерный каббалист ихлов. Вот такие вы "атеисты". Для лохов. А для своих вы правоверные иудеи.
анти написал 18.12.2017 20:58
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Бог узнал своего и взял в рай. Тут радоваться надо! а кто его смерти не рад, тот не православный!
гоблен написал 18.12.2017 20:52
А видно сильно любили мужички попа Алексея, что не поленились ночью утопить. Видно, сильно было много в нем святости и любви к ближнему.
Да, и откуда на берегу Камы железная кровать?
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:39
жертвы сталинских репрессий... Герой не тот кто победил, а кого распяли и 3.14здили. Нет победителей, римлян
нет. Нас объедают партократы. Господа офице-е-е-е-ры, по натянутым не-е-е-е-ервам...
Сралтин написал 18.12.2017 18:11
На Донбассе уже похоронили 10 000 фашистких поросят
Кому это надо. написал 18.12.2017 16:54
Евгений11 написал 18.12.2017 16:16
профессор, специалист по вопросам обороны
по теме:
Похоже скоро и попов будут рубить
Евгений11 написал 18.12.2017 16:14
"В 1918 году были замучены большевиками многие священники города Перми и Пермского уезда. Не избежал мученической кончины и протоиерей Алексий. В ночь с 16 на
17 декабря, по сведениям внучки, отца Алексия подняли с постели, в одном белье, с петлей на шее босиком по снегу отвели к Каме и там, привязав к железной кровати,
утопили. В тот же день, 17 декабря 1918 года, в реке Каме после жестоких пыток и издевательств был утоплен священник Александр Посохин , служивший в селе Красно-
Слудское Пермского уезда Пермской губернии."
Возможно,взможно.
Вообще, Крест люто ненавидят бесы и иудеи. Если кто-то из нас застанет время, когда иудеи построят свой храм в Иерусалиме, значит время такой "рубки" пришло. Их "мессия" даст на это решительное и бесповоротное "добро". Так что ждем.
атеист написал 18.12.2017 14:18
Евгений11 написал 18.12.2017 13:35
Вспомни хотя бы Зоино стояние, и будет легче.
Тетушки в платочках ждуют конец света написал 18.12.2017 12:39
злой ватник написал 18.12.2017 11:46
на всех дорогах - кресты . уже в лесах гондобить
это магическое изделие стали . заипали .
гоблен написал 18.12.2017 11:22
А человек, который не видит разницы между Дворцом культуры и ночным клубом, пожалуй, и тромбон вместо золотого унитаза нагадит может.
хилер написал 18.12.2017 11:20
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:41
В лад написал 18.12.2017 10:18
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:06