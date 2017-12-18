Крест срубили...

Общественность возмущена: "Злоумышленники изрубили топором поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы"; "в мае вандалы пытались сжечь поклонный крест, его пришлось восстанавливать", напоминает «Интерфакс».

Четырехметровый крест установлен якобы на месте колодца XIV века, якобы вырытого руками основателя обители Алексия Московского.

Начнем с того, что маловероятно, что митрополит Киевский и Всея Руси, представитель древнего боярского рода Бяконтов, практически правитель Московского княжества при трех князьях рыл своими руками колодцы. Тем более, что монастырь бы основан митрополитом Алексием в 1357 году - то есть тогда главе руской церкви было (по разным источникам) около 60-65 лет. Самый возраст заниматься земляными работами.

Опять же по другим источникам колодец был вырыт... первым игуменом монастыря, однако и тот был в весьма почтенных летах. К тому же считается учеником Сергия Радонежского, но тот только родился в 1322 году, то есть в год основания монастыря было ему всего 35 лет - сколько ж было его "ученику"? Тем более, что "учиталь" и скончался на 20 лет позже "ученика".

Монастырь неоднократно горел, разрушался - так что достоверно утверждать, что там был колодец, вырытый то ли митрополитом, то ли игуменом, весьма затруднительно. И уж тем более сказать, где находился тот средневековый колодец - когда не ясно даже, где захоронен в этом монастыре Андрей Рублев, и вообще где что там располагалось 700 лет назад?

И вот каким-то малохольным вздумалось сколотить из досок крест и поставить его. Ну где показалось правильно, там и поставить. А другим вздумалось его срубить. Или спалить.

И в чем проблема?

Досок на Руси много, дураков хватает, воткнуть есть куда - ну озаботятся еще малость, это ж не каналы рыть и не три нормы выдавать на заводе.

Во-первых, что за манера объявлять все подряд "святынями"? А назавтра какие-нибудь язычники объявят "святыней" каждый холм и каждое дерево старше 50 лет. Или почитатели "макаронного монстра" станут считать "святынями" каждую забегаловку, где варят пасту. Да много чего можно придумать... И за каждым покушением на каждую чепуху видеть теперь "оскорбление чувств верующих", "вандализм" и "святотатство"?

Кстати, на Сахаровском центре тогда же появилась надпись краской "содомиты". Тоже вандализм?

А ведь по каждому факту подобному следствие должно вестись, следователи, опера, эксперты должны работать... У нас мало режут-грабят-убивают, нам еще "грехопадение" каждой сколоченной крест-накрест доски расследовать?

По мне, так, конечно, нехорошо - люди что-то там делали, молились, обидеть таких - грех. Все равно, что взять, и ребенку, который лепил куличики в песочнице взять, да все эти куличики и разломать. Но вот и относиться к такому "свяотатству" нужно соотвественно - как обидеть ребенка в песочнице.

Правда, "куличики" у некоторых весьма огромные, и весьма недешевые. Но одним девочкам, сплясавшим в такой "песочнице" влепили по три года - так я до сих пор так и не понимаю, по какой статье и за что? Но уж точно не по заповеди «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39).

И вот еще что интересно - в советское время, когда за такой "вандализм" никакого наказания не было, никто на церковные ценности не покушался. А вот как на каждом углу появились "поклонные кресты", а вместо клубов и кинотеатров - храмы, так сразу и "вандализм" появился... Как-то не приживается в народе казенное благочестие. Вот и приходится теперь охранять "святыни", что само по себе противоестественно.

Не хотят верить - пусть боятся?