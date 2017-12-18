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Московский листок

Крест срубили...

Опубликовано 18.12.2017 автором в разделе комментариев 32

церковь путин еретики
Крест срубили...

Общественность возмущена: "Злоумышленники изрубили топором поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре Москвы"; "в мае вандалы пытались сжечь поклонный крест, его пришлось восстанавливать", напоминает «Интерфакс». 

Четырехметровый крест установлен якобы на месте колодца XIV века, якобы вырытого руками основателя обители Алексия Московского.

Начнем с того, что маловероятно, что митрополит Киевский и Всея Руси, представитель древнего боярского рода Бяконтов, практически правитель Московского княжества при трех князьях рыл своими руками колодцы. Тем более, что монастырь бы основан митрополитом Алексием в 1357 году - то есть тогда главе руской церкви было (по разным источникам) около 60-65 лет. Самый возраст заниматься земляными работами.

Опять же по другим источникам колодец был вырыт... первым игуменом монастыря, однако и тот был в весьма почтенных летах. К тому же считается учеником Сергия Радонежского, но тот только родился в 1322 году, то есть в год основания монастыря было ему всего 35 лет - сколько ж было его "ученику"? Тем более, что "учиталь" и скончался на 20 лет позже "ученика".

Монастырь неоднократно горел, разрушался - так что достоверно утверждать, что там был колодец, вырытый то ли митрополитом, то ли игуменом, весьма затруднительно. И уж тем более сказать, где находился тот средневековый колодец - когда не ясно даже, где захоронен в этом монастыре Андрей Рублев, и вообще где что там располагалось 700 лет назад?

И вот каким-то малохольным вздумалось сколотить из досок крест и поставить его. Ну где показалось правильно, там и поставить. А другим вздумалось его срубить. Или спалить. 

И в чем проблема?

Досок на Руси много, дураков хватает, воткнуть есть куда - ну озаботятся еще малость, это ж не каналы рыть и не три нормы выдавать на заводе.

Во-первых, что за манера объявлять все подряд "святынями"? А назавтра какие-нибудь язычники объявят "святыней" каждый холм и каждое дерево старше 50 лет. Или почитатели "макаронного монстра" станут считать "святынями" каждую забегаловку, где варят пасту. Да много чего можно придумать... И за каждым покушением на каждую чепуху видеть теперь "оскорбление чувств верующих", "вандализм" и "святотатство"?

Кстати, на Сахаровском центре тогда же появилась надпись краской "содомиты". Тоже вандализм?

А ведь по каждому факту подобному следствие должно вестись, следователи, опера, эксперты должны работать... У нас мало режут-грабят-убивают, нам еще "грехопадение" каждой сколоченной крест-накрест доски расследовать?

По мне, так, конечно, нехорошо - люди что-то там делали, молились, обидеть таких - грех. Все равно, что взять, и ребенку, который лепил куличики в песочнице взять, да все эти куличики и разломать. Но вот и относиться к такому "свяотатству" нужно соотвественно - как обидеть ребенка в песочнице. 

Правда, "куличики" у некоторых весьма огромные, и весьма недешевые. Но одним девочкам, сплясавшим в такой "песочнице" влепили по три года - так я до сих пор так и не понимаю, по какой статье и за что? Но уж точно не по заповеди «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39). 

И вот еще что интересно - в советское время, когда за такой "вандализм" никакого наказания не было, никто на церковные ценности не покушался. А вот как на каждом углу появились "поклонные кресты", а вместо клубов и кинотеатров - храмы, так сразу и "вандализм" появился... Как-то не приживается в народе казенное благочестие. Вот и приходится теперь охранять "святыни", что само по себе противоестественно.

Не хотят верить - пусть боятся?



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Всего комментариев к статье: 32
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Два яйца одно дело делают
а хозяин яиц кто? написал 19.12.2017 08:34
================ РПЦ и КГБ - две руки, а общее дело делают. Хозяин-то один....
.
Тогда синагога и фсб - два уха, кпрф и лдпр - две ноги, сечин и миллер - два рта, путин и димон - два полушария мозга, баранов и ихлов - два яйца.
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Re: РЕ
Одного поля ягоды написал 19.12.2017 08:23
РПЦ и КГБ - две руки, а общее дело делают. Хозяин-то один......
.
Как тонко подмечено - вся верхушка кгб, фсб, бывшей партномнклатуры, бывшего цк кпссс, комсомольские активисты, народные артисты ссср и рсфср, верхушка рпц, главный раввин рф, верховный муфтий, далай лама, кашпировский, пугачева, галкин, джигарханян, зюганов, жириновский, абрамович, принявший иудаизм кудрин, покойный березовский, сечин и миллер, директор бывшего совхоза "Путь к коммунизму" и даже бывшая передовая доярка, а сейчас хозяйка агрокомплекса марья Иванова - ВСЕ ОНИ ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ. ОБЩЕЕ ДЕЛО ДЕЛАЮТ ! Все они миллионеры и миллиардеры. Кровопийцы значит. Буржуи
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РЕ
Но рд - МАН написал 19.12.2017 06:04
И вот еще что интересно - в советское время, когда за такой "вандализм" никакого наказания не было, никто на церковные ценности не покушался. А вот как на каждом углу появились "поклонные кресты", а вместо клубов и кинотеатров - храмы, так сразу и "вандализм" появился... Как-то не приживается в народе казенное благочестие. Вот и приходится теперь охранять "святыни", что само по себе противоестественно.
Не хотят верить - пусть боятся?
================
РПЦ и КГБ - две руки, а общее дело делают.
Хозяин-то один.
Ответить
Синагога-форум-
мск-ру написал 19.12.2017 02:59

Не нравится редации правда. Удаляют, модерируют. А пишут, что не модерируют. Врут. Ну что ж, повторюсь. Не верю я вам, господин Бараноф. Почему? А потому, что никакие вы не атеисты, ваша редакция. Вы правоверные иудеи. О синагоге вы никогда и слова кривого не скажете, "атеисты". Вы только о христианстве горазды помои лить. С катушек уже от этого сьехали - каждый день тут про плохих попов и кресты ноют. А про хорошую синагогу и звезду Давида - молчок. А оттого это, что ваша редакция сама по синагогам хаживает. Например, ваш кошерный каббалист ихлов. Вот такие вы "атеисты". Для лохов. А для своих вы правоверные иудеи.
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Re: Re: Не избежал мученической кончины и протоиерей Алексий
анти написал 18.12.2017 20:58
Видно, сильно было много в нем святости и любви к ближнему.
---------
Бог узнал своего и взял в рай. Тут радоваться надо! а кто его смерти не рад, тот не православный!
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Re: Не избежал мученической кончины и протоиерей Алексий
гоблен написал 18.12.2017 20:52
Да большевикам на попов плевать было, у них и без долгогривых хлопот хватало.
А видно сильно любили мужички попа Алексея, что не поленились ночью утопить. Видно, сильно было много в нем святости и любви к ближнему.
Да, и откуда на берегу Камы железная кровать?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:39
А "стену плача" в утиль скоро порежут? Затрахали уже эти "мученики", "великомоученики", "священномученики",
жертвы сталинских репрессий... Герой не тот кто победил, а кого распяли и 3.14здили. Нет победителей, римлян
нет. Нас объедают партократы. Господа офице-е-е-е-ры, по натянутым не-е-е-е-ервам...
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Re: Re: Re: прошлый пост
Сралтин написал 18.12.2017 18:11
Женечка, скоро будут рубить русофобских грязных свиней. Почему ты занимаешься проституцией на ленинградке а не сражаешься в АТО?
На Донбассе уже похоронили 10 000 фашистких поросят
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(без названия)
Кому это надо. написал 18.12.2017 16:54
Какая разница, все равно не верят, не любят, не знают, боятся и крадут. Людишки.
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Re: Re: прошлый пост
Евгений11 написал 18.12.2017 16:16
для автора:
профессор, специалист по вопросам обороны
по теме:
Похоже скоро и попов будут рубить
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Re:
Евгений11 написал 18.12.2017 16:14
Вот так?
"В 1918 году были замучены большевиками многие священники города Перми и Пермского уезда. Не избежал мученической кончины и протоиерей Алексий. В ночь с 16 на
17 декабря, по сведениям внучки, отца Алексия подняли с постели, в одном белье, с петлей на шее босиком по снегу отвели к Каме и там, привязав к железной кровати,
утопили. В тот же день, 17 декабря 1918 года, в реке Каме после жестоких пыток и издевательств был утоплен священник Александр Посохин , служивший в селе Красно-
Слудское Пермского уезда Пермской губернии."
Возможно,взможно.
Вообще, Крест люто ненавидят бесы и иудеи. Если кто-то из нас застанет время, когда иудеи построят свой храм в Иерусалиме, значит время такой "рубки" пришло. Их "мессия" даст на это решительное и бесповоротное "добро". Так что ждем.
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Re:
атеист написал 18.12.2017 14:18
Надобно ишо ввести правило в делопроизводство. На каждой бумажке, заверенной чинушей ставить штамп: " Освящено русской православной церквой".
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Нет, ребята, все не так,\Все не так, ребята."...
Евгений11 написал 18.12.2017 13:35
Если не так абсолютно все вокруг, то это значит что все так как надо, только внутри человека все не так.
Вспомни хотя бы Зоино стояние, и будет легче.
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(без названия)
Тетушки в платочках ждуют конец света написал 18.12.2017 12:39
Срубили так поставьте новый. Проблемы у москвы вот такие... а нам бы из нищеты и хаоса выбраться.
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(без названия)
злой ватник написал 18.12.2017 11:46
и правильно сделали . превратили страну в кладбище .
на всех дорогах - кресты . уже в лесах гондобить
это магическое изделие стали . заипали .
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Re: При соввласти за другой вандализьм можно было бы и вышку получить
гоблен написал 18.12.2017 11:22
Приведи-ка нам тут статью в УК РСФСР, по которой вандализм наказывался бы расстрелом. Или сам не песс...ди.
А человек, который не видит разницы между Дворцом культуры и ночным клубом, пожалуй, и тромбон вместо золотого унитаза нагадит может.
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(без названия)
хилер написал 18.12.2017 11:20
Опять нападение врагов русского народа.
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Re: Re: Re: "Стыдно мне, что я в бога верил............."-С.Есенин
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:41
В этом списке бывших-все хоть сколько нибудь известные фамилии.Поголовно.Мелкий агент КГБ Березовский,комсомольский деятель Ходорковский,председатель обкома КПСС Ельцин... и во главе этого легиона Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Меченый.Даже террорист Радуев-комсомольский активист ЧИАССР.Все.И ответ на это прост-все они не были никакими коммунистами.Не успел Сталин разделить партийный и государственный аппарат.Не успел.Жаль.
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Re: Re: "Стыдно мне, что я в бога верил............."-С.Есенин
В лад написал 18.12.2017 10:18
".........горько....".А ну да, ну да-Собака-чак, Попов,и пр. разве не бывшие комуняки ?
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Re: "Стыдно мне, что я в бога верил............."-С.Есенин
алексс настоящий написал 18.12.2017 10:06
"....больно мне что не верю теперь"-С.Есенин.Вы уж всю цитату приводите уважаемый.Про кол забитый в глотку,я хоть и верующий -горячо поддерживаю вас,как ни грешно человеку кол в глотку забивать,только этим пожалуй и не грешно.Только дерьмократы тут ни причем.СССР развалили его же парт.хоз.руководители.А дерьмократы просто городские сумасшедшие,которых использовали для прикрытия и соответствующей картинки.Дурилки они картонные.Не в ту глотку вы целитесь,товарищ.
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