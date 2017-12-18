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Московский листок

НПФ избавились от акций Промсвязьбанка за день до его санации

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 1

НПФ избавились от акций Промсвязьбанка за день до его санации

Негосударственные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка за день до решения о его санации. Как сообщает газета "Коммерсант", 14 декабря за полчаса до закрытия торгов на Московской бирже с акциями кредитной организации прошли сделки на 16,5 млрд рублей, что составляет около 20% капитала банка и совпадает с суммарной долей фондов "Будущее"(10%), "Сафмар" (6,2%) и "Доверие" (3,8%).

Если финансисты рассчитали риски и подготовились к возможной санации, то для рядовых граждан она стала сюрпризом, отмечает издание. К столь скорому краху еще одного крупного банка общество было не готово. В первые часы после объявления санации скорость снятия наличных в банкоматах ПСБ достигала десятков миллионов рублей в минуту.

Официально в НПФ не комментируют скоропостижную продажу акций банка. Однако, близкие к фондам источники издания, а также в руководстве регулятора подтвердили эту информацию.

По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, фонды продали акции банка и купили его облигации, которые, в отличие от акций, не списываются в ходе санации. В ЦБ считают, что эти сделки должны быть рассмотрены в ходе тщательного расследования с точки зрения того, «кто все-таки был покупателем, кто продавцом и на какие средства эти сделки финансировались». Нужно будет проводить расследование о возможном использовании инсайдерской информации, отметил Поздышев.

Напомним, 15 декабря ЦБ ввел в Промсвязьбанке временную администрацию, функции которой выполняет управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора.

Необходимость введения временной администрации регулятор объяснил необходимостью мероприятий для оказания финансовой поддержки и дальнейшего развития деятельности банка.

По данным регулятора, Промсвязьбанк занимает 9-е место по объему активов среди российских банков - 1,3 трлн рублей на 1 декабря. Также Промсвязьбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций и в топ-10 по объему вкладов (на 1 ноября - 332 млрд рублей).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Улюкаев берет, а Наебулина нет, плохо верится
Крокодил!!? написал 18.12.2017 10:45
Информация в наше время стоит дорого?
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