Россия потратит 19 триллионов рублей на перевооружение армии и флота в рамках новой государственной программы вооружений на 2018–2027 годы. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к администрации президента источник, итоговый вариант программы после долгих межведомственных согласований поступил в Кремль и может быть подписан президентом Владимиром Путиным уже на этой неделе.
Разработка ГПВ-2027 велась на протяжении последних трех лет. Изначально десятилетняя программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации Владимир Путин отложил ее принятие на два года, отмечает издание.
По словам источника в одном из силовых ведомств, в новой ГПВ Минобороны получит на перевооружение больше всех — около 19 трлн руб., остальные ведомства (МВД, ФСБ, СВР и Росгвардия) — более 3 трлн руб.
При перевооружении в число приоритетов войдут системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, гиперзвуковое оружие и развитие сил общего назначения. Военный источник газеты отметил, что последние направления были недофинансированы в предыдущий период. По его словам, последние конфликты показали, что без модернизации вооружений и техники воевать будет сложнее.
Сухопутные войска должны получить новые войсковые системы ПВО, танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг». Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности, речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе «Тор-М2». Кроме того, военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки «Ратник» в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.
В части систем ядерного сдерживания планируется вести закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей.
В части авиации должны продолжаться закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Также состояться первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35 и стратегических ракетоносцев Ту-160М2.
Закупки вертолетов будут сокращены, но зато в интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» и комплексов «Бук-М3», беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки «Раздан».
На ближайшую десятилетку запланированы более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей. Также планируются строительство атомного стратегического ракетоносца проекта 955Б «Борей-Б», поставки современных летательных аппаратов в состав морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ. Упор в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан на строительство кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами. В части ВМФ программа будет рассчитана и на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски», а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.
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Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:13
наймем тупых нищих хохлов по 100 баксов.
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МалыШ - когда гнида-сталин отправил в ГУЛАГ бандеровцев с Западной Украины - ГУЛАГ-и встали и начали уйопывать чекистню - Норильск, Воркута, Казахстан.
Но рд - МАН написал 19.12.2017 05:09
2. вдруг выяснилось, что единственный пресс на котором штамповались лопасти воздушных винтов для всей авиации РККА;
3. шел 1942 год м-да.
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1 - Еще в 1930-е в СССР сбежал от безработицы танковый гений Джон Кристи, автор идеи БТ и Т-34 (опытный индекс заводского Харьковского - А-20) в честности,
2 - В те-же 30-е, талантливый копировщик (имеющий хотя-бы базовые аналитические способности) Семен Гинзбург проанализировал тенденции мирового танкостроения и сформулировал техническую концепцию будущего А-32 (толстобронный, с классическим гусеничным приводом),
3 - Которую в Харькове в "инициативном порядке" (ввиду очевидной технической целесообразности и вопреки установкам партии на афЁру с БТ) реализовало КБ с фактическим руководством Морозова-старшего (чекистский ставленник "на КБ" просто закрыл глаза, а потом от усердия так пыжился гнать два прототипа в Маськву, что по дороге простудился и помер).
4 - На Урале так ничего и не смогли сотворить - ни до, ни после (о чем красноречиво свидетельствуют расшифрованные недавно дневники Морозова-старшего). На УРал было вывезено в полном составе Харьковское КБ завода-183, и Морозов предложил отказаться от уЙопищной компоновки Т-34 (заряжающий стоит на ящиках с боекомплектом, что увеличивает высоту силуэта на пол-метра) - и путем вменяемой перекомпоновки предложил проект Т-44. Который так и не был реализован.
5 - собственно, это все вообще не имело бы места без тупой копировки древней 4-ступенчатой американской КПП 1920-х годов, которая у совков вообще не работала - водилы Т-34 просто шли в бой на 2-й передаче, ибо любая попытка в бою быстро переключиться - приводила к поломке КПП.
А создать что-то свое - это не уровень, ни чекистов, ни их копировщиков.
6 - за послевоенное время - с 1945-го года - Украина сожет гордиться тем, что скопировала двухтактный немецкий дизель с прямоточной продувкой (Юмо-205 и аналоги) - самый всеядный из всех военных дизелей.
Сраная рашка как ставила на танки довоенный "авиационный" (никогда-не-летавший) дизель марки В-2 - так и ставит до сих пор. В Питере попытались поставить ГТУ - мертвенький изначально.
7 - сравниваем (для полноты понимания) с работой Свена Берге. Конкуренты - Леопард, британцы, весь мир. Чел заперся в КБ в пятницу - в понедельник на кульмане концепт Strv-103. Не превзойденный до сих пор.
Но рд - МАН написал 19.12.2017 04:49
Решение очевидное. ВПК за последние лет 10 восстановлен, теперь он должен работать. А мы должны подтянуть пояса.///
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В принципе ВПК Сколенвстана работать должен, а в реальности получится как всегда. А пояса дешевые россияне должны будут не подтянуть а затянуть --
по размеру шеи.
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Да пусть пыжатся.
Проимеют и чекистские бабки и время.
Время - необратимая философская категория.
Чем дальше - тем меньше у РФ-ии (под любым флажком и в любом виде) - возможностей существовать в дальнейшем.
Причем - чекистня действует абсолютно в своей собственной логике - потому и звиздец всей РФ-ии неминуем.
Но рд - МАН написал 19.12.2017 04:37
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Они такие-же "буржуи" - как Вы балерина.
Но рд - МАН написал 19.12.2017 04:34
Разработка ГПВ-2027 велась на протяжении последних трех лет. Изначально десятилетняя программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации Владимир Путин отложил ее принятие на два года, отмечает издание.
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Предыдущая программа вооружений на 2010-2020-й годы была на 20 трлн.рублей.
По ходу дела Медвед заявлял - это все, больше денег не будет.
Просто у стада - память короткая.
О милитаризации написал 19.12.2017 02:54
как тут знатного раскудахтались написал 19.12.2017 00:05
Дмитрий.г.Запорожье.+ написал 18.12.2017 23:23
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 19:24
Решение очевидное. ВПК за последние лет 10 восстановлен, теперь он должен работать. А мы должны подтянуть пояса.///
.
В принципе ВПК Сколенвстана работать должен, а в реальности получится как всегда. А пояса дешевые россияне должны будут не подтянуть а затянуть --
по размеру шеи.
.
Naturalist написал 18.12.2017 18:35
!!QQ!!TJTJGRJDBLJ!!!&& написал 18.12.2017 15:25
Двуокись плутония написал 18.12.2017 13:47
Решение очевидное. ВПК за последние лет 10 восстановлен, теперь он должен работать. А мы должны подтянуть пояса. "
- Кто тут ныл, что Великий Сталин не подготовил СССР к достойной встрече цивилизованной таки еу-ропитекии?... Таки Алкаш Мордатый, которого подсадили на танк бесноватые гав-нолики, безумные вчонкины и примкнувшие к ним тупые, вечнопьяные роботы-матаголики - таки же почти все пропил! То таки да! То теперь алкашня пусть потерпит... если жить хочет... То таки да...
жоржик написал 18.12.2017 15:13
2. вдруг выяснилось, что единственный пресс на котором штамповались лопасти воздушных винтов для всей авиации РККА;
3. шел 1942 год м-да.
4. Но даже уважаемый мной Владимир Владимирович с рассказом о кортике такого не знает, и его окружение и то,ближнее, что защищает мальчиков с их невинно погибшими ..э..фашистами (надо ж где то назвать вещи своими именами) но и дальнее, которое с помощью наших татар хочет достроить Восточный, так скажем..
5.интересно, а чтобы делали нынешние, которые из запчастей Ту 160 собирали два года?
6. так вот те, кто занимался перебазированием промышленности установили, где находятся детали точно такого же пресса, эвакуируемого из ....украинского города Крамоторска, и где была Галичина, а? и обеспечила деталями разобранного пресса ремонт сломанного пресса..
7. так что все правильно, но нам надо ..ЧТО Я ДОЛЖЕН ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И ТИПЫ И КОЛИЧЕСТВО станков э ... металлорежу-щих, и давать расшифровку что такое ПРЕЦИЗИОННОЕ оборудование?
8. а за что тогда все правительство зарплату получает за то, что их премьер-министром называют?
9. может что то и есть, но вот исходя из количества болтающейся молодежи у нас в Татарстане, которой надо вроде зарабатывать деньги и такие деньги, чтоб можно было жениться и обеспечивать рождение и содержание своих трех-четырех ребетенков, ну и их мамы, единственной и неповторимой, а также недостроенных домиков в э..24 этажика такого нет..то есть, нет рабочих мест для 12,6 тысячи официально безработных граждан с минимальной в 40 тысяч наличными рэ
10. последний, который в верхах разбирался в станкостроении. носил фамилию Бальмонт родом из Шуи
11.интересно, а вот по теории рисков просчитали во что выльется срыв данной программы, если Дима перестанет делить голландскую семенную картошку по причине прекращения ее поставок королевством Нидерланды?
Двуокись плутония написал 18.12.2017 13:47
васюки написал 18.12.2017 13:25
Сергей 58 написал 18.12.2017 12:14
http://zakony-2018.ru/byudzhet-rossii-na-2018-god/
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19 триллионов рублей на 2018-2027 годы цифра немалая, однако если не хочешь кормить свою армию будешь кормить чужую, но может стоит изыскивать средства и в офшорах, пока их не "нашли себе их партнеры"?
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Таким образом, согласно оценке бюро, в офшорах хранится свыше триллиона долларов, или более 60 триллионов рублей
https://lenta.ru/news/2017/08/23/offshore/
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Может вспомнить о прогрессивном налоге, возврате украденной общенародной собственности?
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Вот так - иначе "пушки вместо масла".
колорадов написал 18.12.2017 12:04
наймем тупых нищих хохлов по 100 баксов.
тотем написал 18.12.2017 12:02
ЗООЛОГ написал 18.12.2017 11:42
абсолютно людоедской,русофобной затеи.Это своего рода план
"Барбаросса",с той лишь разницей,что заселять освободившуюсч
территорию уже активно,феерически активно начали абсолютно
дикими особями из самых вонючих кишлаков ср-ной азии,причем это АБСОЛЮТНО совпадает с решением ИГИЛ о тотальном внедрении ИГИЛовцев в страну и начало полномасштабной
террористической активности уже непосредственно на территории
России. ИГИЛбайтеров уже 25 000 000. Никакая армия и гвардия не сможет сдержать эту орду.
Лис написал 18.12.2017 11:22