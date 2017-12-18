Россия потратит 19 триллионов рублей на перевооружение армии и флота в рамках новой государственной программы вооружений на 2018–2027 годы. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкий к администрации президента источник, итоговый вариант программы после долгих межведомственных согласований поступил в Кремль и может быть подписан президентом Владимиром Путиным уже на этой неделе.

Разработка ГПВ-2027 велась на протяжении последних трех лет. Изначально десятилетняя программа должна была вступить в силу в 2016 году, однако из-за нестабильной экономической ситуации Владимир Путин отложил ее принятие на два года, отмечает издание.

По словам источника в одном из силовых ведомств, в новой ГПВ Минобороны получит на перевооружение больше всех — около 19 трлн руб., остальные ведомства (МВД, ФСБ, СВР и Росгвардия) — более 3 трлн руб.

При перевооружении в число приоритетов войдут системы ядерного сдерживания, высокоточное оружие, гиперзвуковое оружие и развитие сил общего назначения. Военный источник газеты отметил, что последние направления были недофинансированы в предыдущий период. По его словам, последние конфликты показали, что без модернизации вооружений и техники воевать будет сложнее.

Сухопутные войска должны получить новые войсковые системы ПВО, танки Т-90 и Т-14 «Армата», бронемашины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортеры «Бумеранг». Упор будет также сделан на адаптацию вооружений для арктических территорий, в частности, речь пойдет о зенитной ракетной системе С-300В4 и зенитном ракетном комплексе «Тор-М2». Кроме того, военные продолжат совершенствовать систему управления тактическим звеном, а также возьмут комплекты боевой экипировки «Ратник» в конфигурации, оптимизированной под требования ВДВ.

В части систем ядерного сдерживания планируется вести закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей.

В части авиации должны продолжаться закупки многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35, а также фронтовых бомбардировщиков Су-34. Также состояться первая закупка партии перспективного комплекса фронтовой авиации Су-57, 24 истребителей МиГ-35 и стратегических ракетоносцев Ту-160М2.

Закупки вертолетов будут сокращены, но зато в интересах воздушно-космических сил будет развернуто серийное производство зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» и комплексов «Бук-М3», беспилотных летательных аппаратов и новой системы космической оптико-электронной разведки «Раздан».

На ближайшую десятилетку запланированы более десяти опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию перспективных кораблей. Также планируются строительство атомного стратегического ракетоносца проекта 955Б «Борей-Б», поставки современных летательных аппаратов в состав морской авиации ВМФ и береговых ракетных комплексов в состав береговых войск ВМФ. Упор в предстоящем десятилетнем периоде будет сделан на строительство кораблей ближней морской зоны, оснащенных высокоточным оружием, в том числе крылатыми ракетами. В части ВМФ программа будет рассчитана и на закупку дизель-электрических подлодок, атомных ракетоносцев нового поколения типа «Хаски», а также судов обеспечения, тральщиков, корветов, фрегатов, судов связи, опытовых и научно-исследовательских судов.