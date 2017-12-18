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Московский листок

Началась избирательная кампания по выборам Путина на следующий срок

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 14

Началась избирательная кампания по выборам Путина на следующий срок

Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года официально опубликовано в "Российской газете", с этого момента оно вступает в силу, таким образом, официально дан старт кампании по выборам президента. 

В минувшую пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что уже 23 человека заявили о своем желании баллотироваться. По ее мнению, число желающих стать кандидатами в президенты будет расти.

- Интересно, а желание ЦИК зарегистрировать их будет планомерно снижаться, до уровня 5-6 кандидатов на первый тур? - обрадовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот у меня такой прогноз на первый тур выборов - пять-шесть кандидатов, из которых один победит в первом туре. Фамилию назовите сами. Наберет сразу 70 процентов. А вот с явкой в те же 70 процентов придется попотеть, они справятся. И потом, потные, будут жить богато и счастливо до следующих "выборОв". 



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Всего комментариев к статье: 14
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Преступление русского фашизма в Новолуганске
Светослав-------------------- написал 19.12.2017 12:39
18 декабря русский фашизм совершил очередное военное преступление -- из временно оккупированной русскими Горловки обстрелян из РСЗО "Град" населенный пункт Новолуганское. По уточненным данным, повреждены 37 1- и 2-этажных домов, 10 5-этажек, школа, детский садик и фельдшерский пункт. Половина Новолуганского обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично поврежден газопровод. Ранения получили 8 человек, в том числе малолетние дети.
.
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(без названия)
Кадры-2 написал 19.12.2017 10:51
Что мы будем иметь в следующие 6 лет? 1.Массовую смерть пенсионеров, голосующих за нынешних.
2 Агрессивный молодняк, (которого на самом деле немного), не умеющий ничего, а могущий только ненавидеть и вожделевать денег любой ценой. Он, молодняк , так же нездоров, умственно неразвит и мало рожает.
В итоге---- конец.
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(без названия)
Кадры решают все написал 19.12.2017 10:38
Государство, какое бы оно ни было--- это прежде всего люди. Есть такое понятие--- исчерпание ресурсов. К нему относится и простая человеческая усталость. Будет ли у этого государства еще 6 лет вечой нищеты, страхов, уныния, пьянства, ненависти? Не устанут ли ВСЕ так жить? Кто будет поддерживать жизнедеятельрость этого государства, если население уже такого качества, что либо всех в дурдом, либо в вытрезвитель,либо в дом престарелых.
Даже в условиях отсутствия внешней угрозы пойдут техногенные катастрофы, эпидемии, голод, и пр. Ибо население уже неспособно поддерживать то, что есть, в минимальном качестве.
Созданный нефтяной-газовый монстр разрушит сам себя, независимо от колебаний цен на сырье в будущем.
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Вова снова решил
венчаться на царство... написал 19.12.2017 00:57
.
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Дешевые россияне оплатят восстановление Сирии
Светослав-------------------- написал 19.12.2017 00:34
Эль мюрид:
.
Рогозин прибыл в Сирию и встречался с руководством страны. Основная тема переговоров -- восстановление Сирии. Уже понятно, что это будет осуществляться за счет российского бюджета, поэтому логично, что Рогозин прибыл для того, чтобы договориться о преимущественном положении российских компаний -- ни крошки мимо. Строго формально, это правильно -- российские деньги должны идти в карман российских же олигархов. Другой вопрос, что пока неясно -- кто и когда, наконец, начнет восстанавливать россию. И за чей счет.
.
У нас ситуация тоже как после хорошей войны, причем даже хуже: есть цифры, согласно которым российская экономика за годы путинского правления потеряла в два раза больше, чем вся экономика СССР за время гитлеровского нашествия. Что тоже объяснимо -- Гитлер дошел только до Волги, Путин и его клика воюет со страной и народом на всей территории страны, как полноценный оккупант.
.
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Re: позиция власти.
Бирюсин написал 18.12.2017 19:55
именно этого и добивается власть=запутинцы придут обязательно,а их очень много .Участки не будут пустыми.А если противники режима не пойдут =86% гарантировано.А вот если все противники придут и проголосуют за "рака"(на безрыбье)=2й тур гарантирован.
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Re: отец Пигидий написал
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 19:48
\\\Тот, кто примет участие в ЛОХОТРОНЕ, объективно подмахнет ворам/попам и персонально плешивому Пахану... А вот пустые "избирательные участки" - это РЕАЛЬНАЯ проблема для лохотронщиков.///
.
Да вот нихрена и не проблема. Вэб-камеры выключат, забугорных наблюдателей не допустят, локально возмущающихся примут мусора, а те кто надо посчитают все как надо.
.
\\\Потому ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ сегодня - послать нах этот ЛОХОТРОН, и сделать это можно в форме неучастия в "выборах" Путена Путеным. Вопрос один: многие ли это понимают на сегодняшний день?///
.
Вашу т.н. "гражданскую позицию" Путя со щекистами вертели на вертикали власти. Это именно вы не понимаете, шо без прохождения через полномасштабный пигидий, без резни и большой крови, у т.н. "гражданского обшества" россии шансов НОЛЬ -- вас локализуют и убьют неспешно, но неотвратимо.
.
Так шо воюйте, граждане. Только в борьбе вы обретете право свое, иначе никак.
.
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США готовят открытый и секретный список токсичных россиян
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 19:40
Соединенные Штаты готовят секретный список из нескольких сотен токсичных россиян, контакты с которыми являются нежелательными для союзников США. Документ станет дополнением к санкционному черному списку богатеньких российских буратин, который ожидается к релизу в феврале 18 года. Санкции против токсичных вводиться не будут, но документ станет сигналом европейцам о том, шо со списочными персонажами вести дела крайне нежелательно.
.
В этот, закрытый от широкой публики список, попадут российские бизнесмены, общественные деятели, имеющие госнаграды граждане россии и т.д., но конкретные имена из этого тайного документа будут известны только американским партнерам.
.
Разработка секретного списка идет на основе предложений, поступающих от Конгресса, Минфина США, Госдепартамента и исследовательских центров, при чем именно парламентарии США составили наиболее обширный перечень нежелательных лиц.
.
В открытый список попадут:
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1. Крупные бизнесмены, финансирующие агрессивные кампании Кремля за пределами РФ (управление наемниками в Украине и Сирии или продвижение дезинформационной или кибервойны).
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2. Ближайшее окружение Путлера, установленное Борисом Немцовым и Владимиром Миловым в их докладах.
.
3. Отпрыски указанных выше лиц, получившие внушительное богатство и высокие руководящие посты.
.
4. Личные друзья Путлера, хранящие его непосильно нажитое.
5. Крупные бизнесмены, которые хорошо заработали от прямого бизнеса с Кремлем, которые владеют компаниями совместно с приближенными Путина, или те бизнесмены, которые служат ширмой для кремлевских вошаков.
.
6. Руководители госпредприятий, получившие свои посты благодаря близким отношениям с Путлером и пользующиеся ими в личных интересах.
.
7. Юридические лица, которыми владеют все вышеперечисленные персонажи.
.
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Выборы без выборов
Юнга написал 18.12.2017 19:23
Зачем тратить баснословные деньги,если результат уже известен!?!
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Re: Главного не сказали
и не скажут написал 18.12.2017 13:33
на территории контрреволюции уже 26 лет наруливает утилизационная команда. Выбирать в ней верховодца - это, скорее - диагноз, хотя, то же - бедовый.
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(без названия)
Мачо Сиськотряс написал 18.12.2017 13:08
единственное что можно сделать не ходить на "выборы Утина"... никакого Навального, Грудинина, Сулакшина, Бажутина даже близко не подпустят к этому "сортиру"... состав будет как всегда Дед Щукарь с походкой питерского гопника, политическиая мумия -Зю, дряхлый скоморох - Жирик, и вялые мямли типа Миронова и Явлинского... день сурка... 18 лет
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(без названия)
отец Пигидий написал 18.12.2017 12:54
Тот, кто примет участие в ЛОХОТРОНЕ, объективно подмахнет ворам/попам и персонально плешивому Пахану. Прав Баранов в данном случае: нарисовать процентники для Эллочки Чуровой - не проблема (сколько скажут воры, столько она и подмахнет). А вот пустые "избирательные участки" - это РЕАЛЬНАЯ проблема для лохотронщиков. Потому ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ сегодня - послать нах этот ЛОХОТРОН, и сделать это можно в форме неучастия в "выборах" Путена Путеным. Вопрос один: многие ли это понимают на сегодняшний день?
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Павла Грудинина во второй тур!
Голос Джельсомино написал 18.12.2017 12:50
Может кремлевцы так и хотят чтобы мы все считали что победить вофку невозможно. Даже не следует рыпаться. Слава богу, не все в России такие слабохарактерные. Есть в России бойцы, которые несмотря ни на что идут вперед. Павел Грудинин, вот человек способный дать бой ставленнику олигархов путэну. Поддержим народного кандидата!
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Главного не сказали
Валерик написал 18.12.2017 12:43
Главного не сказали
Во главе великого государства уже 18 лет стоит трус и дурак-сейчас-то это уже совершенно ясно и....и его поддерживают! Это уже беда,большое несчастье.
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