Началась избирательная кампания по выборам Путина на следующий срок

Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года официально опубликовано в "Российской газете", с этого момента оно вступает в силу, таким образом, официально дан старт кампании по выборам президента.
В минувшую пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что уже 23 человека заявили о своем желании баллотироваться. По ее мнению, число желающих стать кандидатами в президенты будет расти.
- Интересно, а желание ЦИК зарегистрировать их будет планомерно снижаться, до уровня 5-6 кандидатов на первый тур? - обрадовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот у меня такой прогноз на первый тур выборов - пять-шесть кандидатов, из которых один победит в первом туре. Фамилию назовите сами. Наберет сразу 70 процентов. А вот с явкой в те же 70 процентов придется попотеть, они справятся. И потом, потные, будут жить богато и счастливо до следующих "выборОв".
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Светослав-------------------- написал 19.12.2017 12:39
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Кадры-2 написал 19.12.2017 10:51
2 Агрессивный молодняк, (которого на самом деле немного), не умеющий ничего, а могущий только ненавидеть и вожделевать денег любой ценой. Он, молодняк , так же нездоров, умственно неразвит и мало рожает.
В итоге---- конец.
Кадры решают все написал 19.12.2017 10:38
Даже в условиях отсутствия внешней угрозы пойдут техногенные катастрофы, эпидемии, голод, и пр. Ибо население уже неспособно поддерживать то, что есть, в минимальном качестве.
Созданный нефтяной-газовый монстр разрушит сам себя, независимо от колебаний цен на сырье в будущем.
венчаться на царство... написал 19.12.2017 00:57
Светослав-------------------- написал 19.12.2017 00:34
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Рогозин прибыл в Сирию и встречался с руководством страны. Основная тема переговоров -- восстановление Сирии. Уже понятно, что это будет осуществляться за счет российского бюджета, поэтому логично, что Рогозин прибыл для того, чтобы договориться о преимущественном положении российских компаний -- ни крошки мимо. Строго формально, это правильно -- российские деньги должны идти в карман российских же олигархов. Другой вопрос, что пока неясно -- кто и когда, наконец, начнет восстанавливать россию. И за чей счет.
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У нас ситуация тоже как после хорошей войны, причем даже хуже: есть цифры, согласно которым российская экономика за годы путинского правления потеряла в два раза больше, чем вся экономика СССР за время гитлеровского нашествия. Что тоже объяснимо -- Гитлер дошел только до Волги, Путин и его клика воюет со страной и народом на всей территории страны, как полноценный оккупант.
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Бирюсин написал 18.12.2017 19:55
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 19:48
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Да вот нихрена и не проблема. Вэб-камеры выключат, забугорных наблюдателей не допустят, локально возмущающихся примут мусора, а те кто надо посчитают все как надо.
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\\\Потому ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ сегодня - послать нах этот ЛОХОТРОН, и сделать это можно в форме неучастия в "выборах" Путена Путеным. Вопрос один: многие ли это понимают на сегодняшний день?///
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Вашу т.н. "гражданскую позицию" Путя со щекистами вертели на вертикали власти. Это именно вы не понимаете, шо без прохождения через полномасштабный пигидий, без резни и большой крови, у т.н. "гражданского обшества" россии шансов НОЛЬ -- вас локализуют и убьют неспешно, но неотвратимо.
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Так шо воюйте, граждане. Только в борьбе вы обретете право свое, иначе никак.
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Светослав-------------------- написал 18.12.2017 19:40
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В этот, закрытый от широкой публики список, попадут российские бизнесмены, общественные деятели, имеющие госнаграды граждане россии и т.д., но конкретные имена из этого тайного документа будут известны только американским партнерам.
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Разработка секретного списка идет на основе предложений, поступающих от Конгресса, Минфина США, Госдепартамента и исследовательских центров, при чем именно парламентарии США составили наиболее обширный перечень нежелательных лиц.
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В открытый список попадут:
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1. Крупные бизнесмены, финансирующие агрессивные кампании Кремля за пределами РФ (управление наемниками в Украине и Сирии или продвижение дезинформационной или кибервойны).
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2. Ближайшее окружение Путлера, установленное Борисом Немцовым и Владимиром Миловым в их докладах.
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3. Отпрыски указанных выше лиц, получившие внушительное богатство и высокие руководящие посты.
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4. Личные друзья Путлера, хранящие его непосильно нажитое.
5. Крупные бизнесмены, которые хорошо заработали от прямого бизнеса с Кремлем, которые владеют компаниями совместно с приближенными Путина, или те бизнесмены, которые служат ширмой для кремлевских вошаков.
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6. Руководители госпредприятий, получившие свои посты благодаря близким отношениям с Путлером и пользующиеся ими в личных интересах.
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7. Юридические лица, которыми владеют все вышеперечисленные персонажи.
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Юнга написал 18.12.2017 19:23
и не скажут написал 18.12.2017 13:33
Мачо Сиськотряс написал 18.12.2017 13:08
отец Пигидий написал 18.12.2017 12:54
Голос Джельсомино написал 18.12.2017 12:50
Валерик написал 18.12.2017 12:43
Во главе великого государства уже 18 лет стоит трус и дурак-сейчас-то это уже совершенно ясно и....и его поддерживают! Это уже беда,большое несчастье.