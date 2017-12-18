Началась избирательная кампания по выборам Путина на следующий срок

Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента РФ на 18 марта 2018 года официально опубликовано в "Российской газете", с этого момента оно вступает в силу, таким образом, официально дан старт кампании по выборам президента.

В минувшую пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что уже 23 человека заявили о своем желании баллотироваться. По ее мнению, число желающих стать кандидатами в президенты будет расти.

- Интересно, а желание ЦИК зарегистрировать их будет планомерно снижаться, до уровня 5-6 кандидатов на первый тур? - обрадовался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Вот у меня такой прогноз на первый тур выборов - пять-шесть кандидатов, из которых один победит в первом туре. Фамилию назовите сами. Наберет сразу 70 процентов. А вот с явкой в те же 70 процентов придется попотеть, они справятся. И потом, потные, будут жить богато и счастливо до следующих "выборОв".