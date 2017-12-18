За год россияне стали еще больше ненавидеть США и ЕС

Доля россиян, негативно относящихся к США и Евросоюзу, выросла по сравнению с началом года с 49% до 60% и с 47% до 54% соответственно, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Положительно США воспринимают 24% россиян (37% в январе), ЕС — 28% (39% в январе).

Отношение россиян к Украине за год практически не изменилась: 27% респондентов заявили позитивном восприятии соседней страны (в январе – 33%), 56% – о негативном (ранее 54%).

Вместе с тем доля россиян, которые считают, что РФ необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами выросла до 75% с 62% в сентябре прошлого года. Иного мнения придерживаются 16% респондентов (24% в сентябре 2016 года).

При этом уменьшилось число тех, кого беспокоит международная изоляция России (29% против 40% в августе 2016 года), а также политические и экономические санкции западных стран (28% против 39%).

Опрос был проведен 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.