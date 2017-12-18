За год россияне стали еще больше ненавидеть США и ЕС

Доля россиян, негативно относящихся к США и Евросоюзу, выросла по сравнению с началом года с 49% до 60% и с 47% до 54% соответственно, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Положительно США воспринимают 24% россиян (37% в январе), ЕС — 28% (39% в январе).
Отношение россиян к Украине за год практически не изменилась: 27% респондентов заявили позитивном восприятии соседней страны (в январе – 33%), 56% – о негативном (ранее 54%).
Вместе с тем доля россиян, которые считают, что РФ необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами выросла до 75% с 62% в сентябре прошлого года. Иного мнения придерживаются 16% респондентов (24% в сентябре 2016 года).
При этом уменьшилось число тех, кого беспокоит международная изоляция России (29% против 40% в августе 2016 года), а также политические и экономические санкции западных стран (28% против 39%).
Опрос был проведен 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.
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Философ написал 18.12.2017 19:06
Дык, понятно, мил друг Васяня, написал 18.12.2017 18:19
Чудь Белоглазая написал 18.12.2017 18:11
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:09
"не должно быть зон закрытых для критики", у нас социализма не было, он из-за Сталина в Швецию уехал.
А сами мля Сноуденов кормят и Викиликсов прессуют от страха, что правду сболтнут обывателю.
вася забаненный написал 18.12.2017 16:03
юрьевич написал 18.12.2017 15:49
будет круче чем в чернобыле
дождаться не могу.
Прилетит ответочка за Ливию да за Алжир.
Заодно и с дойчей сгонит жир.
Ну а лондонского того прынца харю,
за убийства отроков афганских с пулемета,
обязательно на ядерном огне поджарят.
И над штатовскою той землей свободной,
воссияет свет от бомбы водородной.
Москвич 1974 написал 18.12.2017 15:12
Путлеру даже не надо подделывать выборы, эти мрази дружной толпой проголусуют за него без всяких подделок.
Я все больше понимаю, что россия никогда не будет жить нормально, как Швеция или Норвегия, здесь вечно будет мрак и безнадега.
очередное бле-ватовское вранье написал 18.12.2017 13:57
отец Пигидий написал 18.12.2017 12:46
Внешний врах бойса!!!! написал 18.12.2017 12:44