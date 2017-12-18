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Московский листок

За год россияне стали еще больше ненавидеть США и ЕС

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 10

За год россияне стали еще больше ненавидеть США и ЕС

Доля россиян, негативно относящихся к США и Евросоюзу, выросла по сравнению с началом года с 49% до 60% и с 47% до 54% соответственно, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". Положительно США воспринимают 24% россиян (37% в январе), ЕС — 28% (39% в январе).

Отношение россиян к Украине за год практически не изменилась: 27% респондентов заявили позитивном восприятии соседней страны (в январе – 33%), 56% – о негативном (ранее 54%).

Вместе с тем доля россиян, которые считают, что РФ необходимо налаживать отношения с США и другими западными странами выросла до 75% с 62% в сентябре прошлого года. Иного мнения придерживаются 16% респондентов (24% в сентябре 2016 года).

При этом уменьшилось число тех, кого беспокоит международная изоляция России (29% против 40% в августе 2016 года), а также политические и экономические санкции западных стран (28% против 39%).

Опрос был проведен 1-5 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

 

 



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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Философ написал 18.12.2017 19:06
Что это, мучители-гонители-душители людей озабились тем, что их ненавидят за то, что они гадят? ну тупые...
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Re: Юрьевича пост прочитал...
Дык, понятно, мил друг Васяня, написал 18.12.2017 18:19
что не будет Россия жить как США никогда. И тому много есть причин, начиная с той, что по широте север США - это наш юг. Посмотри на карту, глобус покрути. И подумай своей егэшной головой, поразмышляй хотя бы над этой причиной, вместо того, чтобы истерить.
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Какой плохой Путин
Чудь Белоглазая написал 18.12.2017 18:11
Действительно, Путин очень плохой. ведь до его прихода было так здорово!!!!! Как не вспомнить благодатное время Горбачева, когда были пустые прилавки и все по талонам, от мыла до водки. Или славные Ельцинские времена, вот благодать, преступность, наркомания, повальная нищета и безработица, а те кто работал, годами не получали зарплат. И об государство все ноги вытирали, кому не лень, а президент только бухал и бегал за указаниями в вашингтонский обком, вот это красота! А сейчас мрак, жуть, кошмар, уровень безработицы - 5,2%, ниже чем в Швеции, а тем паче в Украине 9,1%. Снижаются цены на жилье, ставки по кредитам, особенно по ипотеке, центробанк снизил ключевую ставку - вообще кошмар! Продлен срок материнского капитала, введено пособие при рождении первенца - ужас, ужас! Срок службы в армии - 1год, срочники в военных конфликтах не участвуют, то ли дело СССР, где весь Афган на костях срочников. уж не говорю про чеченские компании нашего Бори. Запускаются заводы, строятся корабли, самолеты, у оборонных предприятий стабильные заказы на 5 лет вперед - вообще беда! А по сельскому хозяйству какой мрак, первое место по производству пшеницы, в первой тройке по зерновым, овощам, растительному маслу, мясу, рыбе. И еще у нас так плохо, что к нам на работу приезжают люди из многих стран: Беларусь, Молдова, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и конечно же Украины (по самымм скромным подсчетам более 2 миллионов, реально еще больше). Но самое ужасное - это то, что он Крым на место вернул, вот ведь какой человек нехороший! Ну, от горя пойду с кастрюлей на голове прыгать: "Кто не скачет - тот не чудь!"
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:09
Портки джинсы, колбаса из отходов и педики, а 3,14здели "про свободу", "цензуры быть не должно",
"не должно быть зон закрытых для критики", у нас социализма не было, он из-за Сталина в Швецию уехал.
А сами мля Сноуденов кормят и Викиликсов прессуют от страха, что правду сболтнут обывателю.
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Юрьевича пост прочитал...
вася забаненный написал 18.12.2017 16:03
Никогда Россия не будет жить как США. Ни-ког-да. После прочтения этого ублюдочного поста стало ясно....
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(без названия)
юрьевич написал 18.12.2017 15:49
На французком на лазурном берегу,
будет круче чем в чернобыле
дождаться не могу.
Прилетит ответочка за Ливию да за Алжир.
Заодно и с дойчей сгонит жир.
Ну а лондонского того прынца харю,
за убийства отроков афганских с пулемета,
обязательно на ядерном огне поджарят.
И над штатовскою той землей свободной,
воссияет свет от бомбы водородной.
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Re:
Москвич 1974 написал 18.12.2017 15:12
Абсолютно с Вами согласен! Людей, поддерживающих путлера, и являющихся ватными имперцами очень и очень много.
Путлеру даже не надо подделывать выборы, эти мрази дружной толпой проголусуют за него без всяких подделок.
Я все больше понимаю, что россия никогда не будет жить нормально, как Швеция или Норвегия, здесь вечно будет мрак и безнадега.
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чем дальше тем больше люблю американчиков
очередное бле-ватовское вранье написал 18.12.2017 13:57
а если путина повесят как саддама - ваще молиться на них стану.
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(без названия)
отец Пигидий написал 18.12.2017 12:46
Время от времени я в силу необходимости, обусловленной работой, общаюсь с так называемыми "россиянами" - среднестатистическими жертвами кисель-тв. Безрадостные впечатления. Темные, недалекие и озлобленные люди, при этом абсолютные рабы с имперской прошивкой в головах. Здесь уже ничего не изменить. Полная безнадега. И таких, кто черпает "информацию" из соловьиного помета, а "духовностью" заряжается в гундяевских наркопритонах, очень даже немало. И это печально. Печально, что за довольно короткий срок людей растлили все эти путены, кисели и шапиры, превратив НАРОД в тупую озлобленную БЫДЛОМАССУ.
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(без названия)
Внешний врах бойса!!!! написал 18.12.2017 12:44
Нищета, алкоголизм, пожизненные низкие зарплаты и тупая, дебильная работа. Такие же тупые развлечения. Америка виновата. Ну тупыыые.
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