Уральского егеря Ихтиандра оштрафовали на 2,5 млн рублей за ремонт дороги

В Челябинской области 47-летнего егеря Госохотнадзора Ихтиандра Шарипова оштрафовали на 2,5 млн рублей за несогласованный с властями ремонт дороги к охотничьей базе. Как сообщает газета "Настоящее время", речь идет о дороге, проложенной на границе Челябинской и Курганских областей еще в 50-х годах для охоты маршала Жукова.
"Вот по навигатору смотришь, есть дорога, полевая. Она существует с 50-х годов, на карте размечена, она есть… Дорога как бы увязла в этом болоте, и нам пришлось ее немножко приподнять. Мы просто взяли вот землю и положили на бывшую дорогу", - рассказал изданию оштрафованный егерь.
Но Россельхознадзор счел эту операцию по подъему уровня дороги порчей земель сельхозназначения, а суд ведомству егерь проиграл.
"Даже действуя в благих целях, он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта, без рекультивации почвенного покрова, и причинил вред землям сельхозназначения. Это привело к деградации плодородного слоя", – заявили в Россельхознадзоре по Курганской области.
Сам Шарипов подсчитал, что даже если будет отдавать на погашение штрафа половину своей зарплаты, то платить ему придется более тридцати лет.
"50 тысяч рублей штрафа мы уже заплатили. А зарплата у меня смешная. До налогов около 10 тысяч, чистыми на руки я получаю 5 тысяч с копейками. Остальной доход - это подсобное хозяйство, ну и супруга поддерживает, она в детсаду работает", - пояснил егерь изданию.
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Нероссиянин написал 18.12.2017 20:11
макробий45 написал 18.12.2017 19:58
Чиновник хищный, написал 18.12.2017 19:34
Naturalist написал 18.12.2017 18:47
"Причинил вред написал 18.12.2017 18:45
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 18:38
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Горожане откликнулись на призыв администрации, убрали снег у своих домов -- и получили за доброе дело штрафы. Как сообщила местная жительница, ее сына оштрафовали на 2 тысячи фублев за то, шо он убрал снег "параллельно дому":
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"Нас вызвали на комиссию в администрацию района. Они нам сказали -- нельзя так, что его надо вывозить". Аналогичное наказание было назначено и другим местным жителям.
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Секретарь административной комиссии Железнодорожного района города Мирра Мижитова вообще заявила, шо для размещения снега существуют определенные установленные места, и шо герои могут обжаловать постановление о штрафе в судах.
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Вот она, настоящая россия -- сплошные Дебилы 6ля (С). Ржу )))
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Ытак написал 18.12.2017 16:47
Идиоты ликовали
И в воздух кепочки бросали
Прославляя дураков.
Тень написал 18.12.2017 16:38
Додик написал 18.12.2017 15:48
Василий(4) написал 18.12.2017 15:19
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А сколько же еще можно терпеть их марионеток в Кремле, путинскую пятую колонну, которая триллионы наших рублей выкачивают на Запад и благоустраивают его, а здесь даже своими силами нельзя отремонтировать дорогу?
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Мешаете им, понимаешь, пилить и тырить триллионы и вывозить их на Запад...
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А надо сидеть и молиться обрезанному раввину, чтобы явились от фюрера и какого-нибудь Ротенберга подрядчики, нарядчики, пильщики и откатыватели и будет вам дорога, а Ротенберу замок в более живописных местах природы с мягким климатом, у теплого моря-океана.
La Terrible написал 18.12.2017 14:27
Такое позволено только избранным, и обязательно за счет госбюджета.
Зато учитесь, как можно делать деньги из воздуха.
А Ихтиандру, похоже, как и его тезке, пора ложиться на глубину...
Однако написал 18.12.2017 13:15
Однако написал 18.12.2017 13:14