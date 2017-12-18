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Московский листок

Уральского егеря Ихтиандра оштрафовали на 2,5 млн рублей за ремонт дороги

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 13

Уральского егеря Ихтиандра оштрафовали на 2,5 млн рублей за ремонт дороги

В Челябинской области 47-летнего егеря Госохотнадзора Ихтиандра Шарипова оштрафовали на 2,5 млн рублей за несогласованный с властями ремонт дороги к охотничьей базе. Как сообщает газета "Настоящее время", речь идет о дороге, проложенной на границе Челябинской и Курганских областей еще в 50-х годах для охоты маршала Жукова.

"Вот по навигатору смотришь, есть дорога, полевая. Она существует с 50-х годов, на карте размечена, она есть… Дорога как бы увязла в этом болоте, и нам пришлось ее немножко приподнять. Мы просто взяли вот землю и положили на бывшую дорогу", - рассказал изданию оштрафованный егерь.

Но Россельхознадзор счел эту операцию по подъему уровня дороги порчей земель сельхозназначения, а суд ведомству егерь проиграл.

"Даже действуя в благих целях, он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта, без рекультивации почвенного покрова, и причинил вред землям сельхозназначения. Это привело к деградации плодородного слоя", – заявили в Россельхознадзоре по Курганской области.

Сам Шарипов подсчитал, что даже если будет отдавать на погашение штрафа половину своей зарплаты, то платить ему придется более тридцати лет.

"50 тысяч рублей штрафа мы уже заплатили. А зарплата у меня смешная. До налогов около 10 тысяч, чистыми на руки я получаю 5 тысяч с копейками. Остальной доход - это подсобное хозяйство, ну и супруга поддерживает, она в детсаду работает", - пояснил егерь изданию.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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(без названия)
Нероссиянин написал 18.12.2017 20:11
Ихтиандр утонул в путинском "озере"...
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Re: штрафы, штрафы. Нас учат любить свободу . на 18:47
макробий45 написал 18.12.2017 19:58
Народ, в своей массе, штрафы одобряет. Только и слышишь, что того или другого за то или за это штрафовать надо. Эти олухи даже забывают, что эти миллионы штрафов перейдут по наследству!
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Re: Naturalist-у
Чиновник хищный, написал 18.12.2017 19:34
коррупционный в России неимоверно размножается, а ловить его просто так нельзя. Можно только по личному указанию свыше и в очень небольших объемах, чтобы популяция не исчезла совсем.
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(без названия)
Naturalist написал 18.12.2017 18:47
Ракушка рапан в Черном море уничтожает мидию и крабов, а ловить, ее нельзя -штраф; крабы камчатские расплодились в Баренцевом море, все живое там уничтожают, а ловить нельзя - штраф; леса завалены буреломом, малейшая искра, молния и пожар неминуем, а собирать дрова нельзя - штраф. Казалось бы маразм, а на самом деле такая форма наглого издевательства над населением, чтобы властей боялись и понимали свое место в качестве быдла.
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Каков, однако, негодяй!
"Причинил вред написал 18.12.2017 18:45
землям сельхозназначения", приподняв дорогу из болота! Вот где теперь лягушкам разможаться и увеличивать поголовье мелкого безрогого скота для поставок в ЕЭС деликатесных лягушачьих лапок?! Надо было бы еще в евро посчитать упущенную прибыль! Вечная беда России - дураки и дороги.
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Улан-Удэ оштрафовали за уборку снега у их домов
Светослав-------------------- написал 18.12.2017 18:38
В начале декабря мэр Улан-Удэ некий А.Голков заявил, шо коммунальщикам необходима посильная помощь горожан и руководителей предприятийв уборке снега.
.
Горожане откликнулись на призыв администрации, убрали снег у своих домов -- и получили за доброе дело штрафы. Как сообщила местная жительница, ее сына оштрафовали на 2 тысячи фублев за то, шо он убрал снег "параллельно дому":
.
"Нас вызвали на комиссию в администрацию района. Они нам сказали -- нельзя так, что его надо вывозить". Аналогичное наказание было назначено и другим местным жителям.
.
Секретарь административной комиссии Железнодорожного района города Мирра Мижитова вообще заявила, шо для размещения снега существуют определенные установленные места, и шо герои могут обжаловать постановление о штрафе в судах.
.
Вот она, настоящая россия -- сплошные Дебилы 6ля (С). Ржу )))
.
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(без названия)
Ытак написал 18.12.2017 16:47
Маразм крепчал,
Идиоты ликовали
И в воздух кепочки бросали
Прославляя дураков.
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Re: пора ложиться на глубину...
Тень написал 18.12.2017 16:38
т.н. "избранные" не покладая рук работают в этом направлении в отношении народонаселения бывшего СССР
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(без названия)
Додик написал 18.12.2017 15:48
Вот она протухшая,сгнившая путинщина во всем блеске. Вот его дегенеративные суды в которые он всем советует обращаться
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 18.12.2017 15:19
И они еще смеют удивляться тому, что "За год россияне стали еще больше ненавидеть США и ЕС"
.
А сколько же еще можно терпеть их марионеток в Кремле, путинскую пятую колонну, которая триллионы наших рублей выкачивают на Запад и благоустраивают его, а здесь даже своими силами нельзя отремонтировать дорогу?
.
Мешаете им, понимаешь, пилить и тырить триллионы и вывозить их на Запад...
.
А надо сидеть и молиться обрезанному раввину, чтобы явились от фюрера и какого-нибудь Ротенберга подрядчики, нарядчики, пильщики и откатыватели и будет вам дорога, а Ротенберу замок в более живописных местах природы с мягким климатом, у теплого моря-океана.
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(без названия)
La Terrible написал 18.12.2017 14:27
Вот так и отбивается охота делать что-либо на благо общества.
Такое позволено только избранным, и обязательно за счет госбюджета.
Зато учитесь, как можно делать деньги из воздуха.
А Ихтиандру, похоже, как и его тезке, пора ложиться на глубину...
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(без названия)
Однако написал 18.12.2017 13:15
еще одна сломанная жизнь в черном тумане путинизма....
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(без названия)
Однако написал 18.12.2017 13:14
еще одна сломанная жизнь в черном тумане путинизма....
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