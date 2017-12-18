Уральского егеря Ихтиандра оштрафовали на 2,5 млн рублей за ремонт дороги

В Челябинской области 47-летнего егеря Госохотнадзора Ихтиандра Шарипова оштрафовали на 2,5 млн рублей за несогласованный с властями ремонт дороги к охотничьей базе. Как сообщает газета "Настоящее время", речь идет о дороге, проложенной на границе Челябинской и Курганских областей еще в 50-х годах для охоты маршала Жукова.

"Вот по навигатору смотришь, есть дорога, полевая. Она существует с 50-х годов, на карте размечена, она есть… Дорога как бы увязла в этом болоте, и нам пришлось ее немножко приподнять. Мы просто взяли вот землю и положили на бывшую дорогу", - рассказал изданию оштрафованный егерь.

Но Россельхознадзор счел эту операцию по подъему уровня дороги порчей земель сельхозназначения, а суд ведомству егерь проиграл.

"Даже действуя в благих целях, он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта, без рекультивации почвенного покрова, и причинил вред землям сельхозназначения. Это привело к деградации плодородного слоя", – заявили в Россельхознадзоре по Курганской области.

Сам Шарипов подсчитал, что даже если будет отдавать на погашение штрафа половину своей зарплаты, то платить ему придется более тридцати лет.

"50 тысяч рублей штрафа мы уже заплатили. А зарплата у меня смешная. До налогов около 10 тысяч, чистыми на руки я получаю 5 тысяч с копейками. Остальной доход - это подсобное хозяйство, ну и супруга поддерживает, она в детсаду работает", - пояснил егерь изданию.