Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 40

выборы зюганов грудинин
А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?

Большинство первичных организаций КПРФ выступили за объединение вокруг партии всех народно-патриотических сил и поддерживают лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году, передает с пресс-конференции вождя мирового пролетариата в ТАСС корреспондент Накануне.RU.

Все как-то ждали сесации - выдвижения вместо Зюганова миллиардера Грудинина, тем более, что он был заявлен как участник сегодняшнего мероприятия вместе с организатором фейкового голосования в интернете Удальцовым.

То, что голосование было фейковым легко доказывает наш собственный "зеркальный" опрос, где Болдырев получил голосов больше, чем все остальные вместе взятые, включая, естественно, и Грудинина, и Зюганова. Но Болдырев показательно "проиграл" во втором туре фейкового опроса Левого фронта Грудинину, чего по моему мнению не могло быть никогда - если Болдырев фигура с широкой федеральной известностью, то Грудинина не знают толком даже в КПРФ - он даже не член партии, депутатом от нее стал по известному механизму, согласно которому на каждых выборах в рядах "коммунистической фракции" оказывается полно миллионеров и ни одного рабочего. Хотя если б Грудинина, реального крупного буржуа, многолетнего депутата от "Единой России", доверенного лица Путина на выборах 2004 года, члена политсовета "Партии дела", то навряд ли кто за него проголосовал бы в компартии. Хотя усталость от бессменного "папы Зю", конечно, настолько велика, что могли проголосовать хоть за кого.

Ну и странно было ожидать оъявления кандидата на выборы до съезда партии, который назначен на 23 декабря - понятно, что вопрос решается не на съезде, но в данном случае приличия в КПРФ принято соблюдать.

Все уверенные публикации о выдвижении Грудинина от КПРФ, судя по всему, были чистым PR, причем достаточно "колхозным".

Так зачем же была эта пресс-конференция?

Мне она напомнила пресс-конференцию 2012 года, правда, не в ТАСС, а в "Интерфаксе", где Удальцов объявил, что идет доверенным лицом Зюганова - уже тогда это выглядело не очень, но общественность даже где-то возрадовалась, хоть не очень понятно, чему? Тогда Зюганов даже не подписал соглашения с Левым фронтом, поручив это Кумину, а Удальцову подарил ручку. В КПРФ если надо умеют унизить.

Вот и данная пресс-конференция получилась римейком той, 2012 года - инсургентов из Левого фронта и НПСР, правда, поручено было поставить на место не Кумину, а Афонину, заместителю Зюганова по партии и, как говорят, наиболее вероятному преемнику "папы Зю".

Запомните на всякий случай фамилию - Афонин, а не Грудинин. 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.37,  Голосов: 19
Поделиться
Всего комментариев к статье: 40
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Зюганов не идет на выборы?
аа написал 19.12.2017 16:56
"А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?"
да не плевать ли огромному большинству, куда пойдет зюганов? если не знает дороги - пусть спрашивает. подскажут, куда ему идти.
Ответить
Re: Re: Re: В итоге упорной борьбы Баранова со товарищи поменяют Зюганова на Афонина
гоблен написал 19.12.2017 15:23
Все, кому надо - знают. А что толку от того, что партейку Зюганова знает каждая собака? Она от этого стала коммунистической? Ну так съезди в Орел, Иркутск или Новосибирск, расскажи, чем регионы, которыми правят зюгановцы уже много лет, отличаются от обычных разграбленных буржуями российских регионов?
Ну разве что в Орле поставили памятник Ивану Грозному - наверно, сильный коммунист был!
В Новосибирске установили памятник Николаю Второму.
Ответить
(без названия)
Холстомер написал 19.12.2017 14:38
Грудинин шо, миллиардер? Долой! Людей "купи-продай" у нас не любят
Ответить
про зюганова, других и выборы
михаил написал 19.12.2017 14:24
я не против путина, считаю, что лучше его политическую сторону ник то не сдюжит. но экономика... кому доверить? ведмедику косо.....ому? либерастам? зюганов грозно говорит правильные слова, но сделать реально не получится. как и у других. жирик - идеально изготовленный флюгер, справедливодесантник - (и) ни нашим, (и) ни вашим, по ситуации. социалистов-то реальных ведь нет, так что опять займутся едросы, а они вогатеи, что думают лишь о себе. такой вот букетец будет. словом, сами виноваты. теперь - навсегда...
Ответить
(без названия)
Н написал 19.12.2017 13:47
Россия &#8212; это не колхоз. Пусть Грудинин клубнику свою растит
Ответить
Re: Re: В итоге упорной борьбы Баранова со товарищи поменяют Зюганова на Афонина
Федот написал 19.12.2017 13:00
Можно гордо именовать себя " действительно коммунистической и действительно оппозиционной кремлю партией"-Кто о ней знает? Вас не интересует объединение разных сил для смены власти.Вас устраивает то,в чем вы упрекаете Зюганова - сидеть там где сидишь.
Ответить
Re: Re: Re: на дополнение
семен-нина написал 19.12.2017 12:08
А что это "семен" и "нина" постят с одного IP-адреса? Никак не определятся с половой ориентацией за Грудинина?
Маловато платит Грудинин своим говнометам, надо бы побольше, чтоб с огоньком работали.
Ответить
Re: Болдырев пытается объединить все силы сопротивление в одно движение
гоблен написал 19.12.2017 12:04
А в чем это выражается? 5 лет назад был доверенным лицом заведомо проигравшего Зюганова, сейчас опять сидит рядом с ним и подвякивает.
Или он не знает, что Зюга работает на кремль? Дурачок совсем, да?
Ответить
Re: В итоге упорной борьбы Баранова со товарищи поменяют Зюганова на Афонина
гоблен написал 19.12.2017 12:02
А с чего вы взяли, что Баранов борется с Зюгановым? Мне кажется, плевать он хотел на Зюганова и на КПРФ, он сам об этом писал.
И создал он сотоварищи "нечто более серьезное чем КПРФ" - Объединенную коммунистическую партию (ОКП), которая в отличие от КПРФ действительно коммунистическая и действительно оппозиционная кремлю.
Ответить
(без названия)
Федот написал 19.12.2017 10:08
Ну,хорошо.В итоге упорной борьбы Баранова со товарищи поменяют Зюганова на Афонина, но это все равно не Баранов.И нужно все начинать по новой.И к этому времени КПРФ развалится.То-то будет радости!Может Баранов с приятелями создал нечто более серьезное чем КПРФ? Работа по выискиваню несовместимых идей вместо согласия в возможном, лучше Жириновского работает на Путина.
Ответить
Re: Re: Re: Дедушка ЗЮ безвозвратно упустил свой шанс.
Rot-Front написал 19.12.2017 07:24
Главное , что Болдырев пытается объединить все силы сопротивление в одно движение с одним кандидатом и с командой!
Мужик очень разумный и может навести порядок, зюга же работает на кремль, чтобы не дать объединению
и лезет в кандидаты, зная что он битая политфигура
Ответить
Re: Re: Дедушка ЗЮ безвозвратно упустил свой шанс.
егор написал 19.12.2017 05:20
Болдырев тоже перекати поле. То межрегион,то против Ельцина, то за,то создатель Яблока,то выходит из него. Самовлюбленный мужичек будет почище Пу.
Ответить
Re: Re: на дополнение
Нина написал 19.12.2017 05:16
Ну, в конце 80-х, в начале 90-х ю. Болдырев по молодости верил в демократию и в стремление к ней депутатов из МГД. Как он пишет, "МДГ боролась не против СССР, но против манипулирования, против очередной попытки опять всех перехитрить и, опираясь на волю народа, сохранить бесконтрольное правление прежней бюрократии". Действительно, бюрократия в переродившейся КПСС была жуткая.
Но когда он поближе увидел этих "демократов" в деле, поумнел и вышел из "Яблока", и не просто отказался работать в ельцинской системе, но стал разоблачать ложь приватизаторов.
И что? Как говорится, за одного битого двух небитых дают.
Важна его позиция сегодня и то, что он делает сегодня. А сделал он к настоящему времени много хорошего, поэтому его и поддерживают те, кто за социализм.
Ответить
Ну, а что толку в тех,
Семен написал 19.12.2017 04:31
которые как бы коммунисты, а ничего реально сделать не могут и не могут объединить людей для протеста?
В лучшем случае, соберутся на митинг в сотню человек в многомиллионной Москве.
Даже Мухин уповает на Навального, а не на левых.
Ни Болдырев, ни Грудинин не обещают начать строить социализм. У них есть общая согласованная программа действий для вывода экономики страны из кризиса и разрухи. И многие люди поддерживают эту программу.
А миллиардер Грудинин или нет, это на данном этапе дело десятое. Важно, что доход, который зарабатывает его предприятие, вкладывается в развитие производства, в жилье для населения, в образование детей и т.п. Т.е. в то, на что в других регионах и даже в богатой Москве средства сокращают, а не в частные яхты, особняки и поместья за границей.
Голосование было совсем не фейковым. И неправильно судить о людях по себе: если я чего-то не знаю, то и другие не знают.
Болдырев и его единомышленники, включая в том числе Грудинина, небезызвестного журналиста Бушина и других, уже давно пытаются объединить людей, недовольных разрушением экономики России. Целый год они проводили различные переговоры и мероприятия, на которые всех левых приглашали.
А никто ничего не знает, никто ничего не слышал?
Ну, может на этом форуме и не слышали, а, вообще, многие их услышали: на youtube полно роликов с их выступлениями, под которыми немало комментариев с поддержкой.
А от КПРФ чего ждать? Что есть, то есть. Хотелось бы, чтобы руководство КПРФ прозрело: программу КПРФ многие бы поддержали (Грудинин ее всегда рекламирует), но в Зюганове люди не видят ни лидера, ни борца. Члены КПРФ, может, и видят, а другие - нет.
Например, в Одинцове при опросе о том, за кого собираетесь голосовать, Зюганов набрал примерно столько же процентов, сколько Собчак. А теперь, благодаря сочувствию Навальному, у Собчак процент, может, даже станет побольше: глупых у нас много, а политтехнологи, нанятые для Собчак, неплохие. Явно лучше, чем у Зюганова.
Пока единого кандидата от левых и патриотических сил не выдвинули: ни от какой-либо партии, ни как самовыдвиженца. А идея была хорошая, и многие бы такого кандидата поддержали.
В любом случае, то, что делают сейчас Болдырев и Грудинин (их не надо противопоставлять, они делают одно дело) достойно уважения и поддержки и польза от этого непременно будет. Их выступления сейчас более эффективны в качестве пропаганды социализма, чем все газеты компартий, вместе взятые. А те (из оппозиционеров), кто сейчас на них катит бочку, только теряют свой авторитет.
Ответить
Re: Господи!угомони ты Зюганова!
Господь написал 19.12.2017 00:13
Да не могу я этого старикашку угомонить,ну не могу! Он атеист,не верит в меня!
Поэтому,ребятушки-коммунисты,вот что я вам скажу:на Бога надейтесь,а сами,
понимаешь,не плошайте.Возьмите вашего товарища Зюганова за ручки,за ножки,раскачайте и на историческую помойку закиньте. Иначе ну никак.
Дольше терпеть просто стыдно.Попробуйте,не робейте.
Ответить
Re:
дополнение написал 18.12.2017 23:26
"Болдырев это достойная кандидатура, которая "-он была основателем партии яблоко, состоял в межрегиональной группе по развалу СССР , еще будучи молодым специалистом законодателем от итээров -депутатом ВС СССР 30 лет назад,с собчаком и прочими ельцинистами . недавно , опять рассказывал что, в СССР были плохие -большие компьютеры из-за социалистической системы а, забыв что , в 150 странах капиталистической системы вообще никаких компьютеров и ноу хау не было "и не будет)!Тот еще , теоретик...но, по всем параметрам в целом лучше путина .А, кто хуже путина ?
Ответить
Re: Почему я выбрал бы Грудинина
Маруся написал 18.12.2017 22:52
Мирас: "Кстати, лично мне плевать, миллиардер Грудинин или нет".
Потому что ты сам миллионер!
Ответить
Re: Re: Однажды довелось быть в совхозе им.Ленина
Trewq написал 18.12.2017 22:34
ЗАО, акционерами которого являются 300 человек.
Ответить
Re: Дедушка ЗЮ безвозвратно упустил свой шанс.
Viber написал 18.12.2017 22:07
Зюганов, как политическая фигура. после 1996 года ничтожен.
За него левые силы России голосовать не будут! Как говорится, он свой шанс упустил.
А Болдырев это достойная кандидатура, которая способна собрать голоса (если не будет подтасовок, что мало
вероятно) больше путина!
Ответить
а
не написал 18.12.2017 21:05
все ли равно, куда пойдет или не пойдет вождь предателей Советской Власти почему-то называющих себя Коммунистами?
Ответить
1 | 2 | >>
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (8)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (5)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss