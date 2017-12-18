"А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?"

Большинство первичных организаций КПРФ выступили за объединение вокруг партии всех народно-патриотических сил и поддерживают лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году, передает с пресс-конференции вождя мирового пролетариата в ТАСС корреспондент Накануне.RU.

Все как-то ждали сесации - выдвижения вместо Зюганова миллиардера Грудинина, тем более, что он был заявлен как участник сегодняшнего мероприятия вместе с организатором фейкового голосования в интернете Удальцовым.

То, что голосование было фейковым легко доказывает наш собственный "зеркальный" опрос, где Болдырев получил голосов больше, чем все остальные вместе взятые, включая, естественно, и Грудинина, и Зюганова. Но Болдырев показательно "проиграл" во втором туре фейкового опроса Левого фронта Грудинину, чего по моему мнению не могло быть никогда - если Болдырев фигура с широкой федеральной известностью, то Грудинина не знают толком даже в КПРФ - он даже не член партии, депутатом от нее стал по известному механизму, согласно которому на каждых выборах в рядах "коммунистической фракции" оказывается полно миллионеров и ни одного рабочего. Хотя если б Грудинина, реального крупного буржуа, многолетнего депутата от "Единой России", доверенного лица Путина на выборах 2004 года, члена политсовета "Партии дела", то навряд ли кто за него проголосовал бы в компартии. Хотя усталость от бессменного "папы Зю", конечно, настолько велика, что могли проголосовать хоть за кого.

Ну и странно было ожидать оъявления кандидата на выборы до съезда партии, который назначен на 23 декабря - понятно, что вопрос решается не на съезде, но в данном случае приличия в КПРФ принято соблюдать.

Все уверенные публикации о выдвижении Грудинина от КПРФ, судя по всему, были чистым PR, причем достаточно "колхозным".

Так зачем же была эта пресс-конференция?

Мне она напомнила пресс-конференцию 2012 года, правда, не в ТАСС, а в "Интерфаксе", где Удальцов объявил, что идет доверенным лицом Зюганова - уже тогда это выглядело не очень, но общественность даже где-то возрадовалась, хоть не очень понятно, чему? Тогда Зюганов даже не подписал соглашения с Левым фронтом, поручив это Кумину, а Удальцову подарил ручку. В КПРФ если надо умеют унизить.

Вот и данная пресс-конференция получилась римейком той, 2012 года - инсургентов из Левого фронта и НПСР, правда, поручено было поставить на место не Кумину, а Афонину, заместителю Зюганова по партии и, как говорят, наиболее вероятному преемнику "папы Зю".

Запомните на всякий случай фамилию - Афонин, а не Грудинин.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск