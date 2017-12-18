"А с чего вы вдруг решили, что Зюганов не идет на выборы?"

Большинство первичных организаций КПРФ выступили за объединение вокруг партии всех народно-патриотических сил и поддерживают лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году, передает с пресс-конференции вождя мирового пролетариата в ТАСС корреспондент Накануне.RU.
Все как-то ждали сесации - выдвижения вместо Зюганова миллиардера Грудинина, тем более, что он был заявлен как участник сегодняшнего мероприятия вместе с организатором фейкового голосования в интернете Удальцовым.
То, что голосование было фейковым легко доказывает наш собственный "зеркальный" опрос, где Болдырев получил голосов больше, чем все остальные вместе взятые, включая, естественно, и Грудинина, и Зюганова. Но Болдырев показательно "проиграл" во втором туре фейкового опроса Левого фронта Грудинину, чего по моему мнению не могло быть никогда - если Болдырев фигура с широкой федеральной известностью, то Грудинина не знают толком даже в КПРФ - он даже не член партии, депутатом от нее стал по известному механизму, согласно которому на каждых выборах в рядах "коммунистической фракции" оказывается полно миллионеров и ни одного рабочего. Хотя если б Грудинина, реального крупного буржуа, многолетнего депутата от "Единой России", доверенного лица Путина на выборах 2004 года, члена политсовета "Партии дела", то навряд ли кто за него проголосовал бы в компартии. Хотя усталость от бессменного "папы Зю", конечно, настолько велика, что могли проголосовать хоть за кого.
Ну и странно было ожидать оъявления кандидата на выборы до съезда партии, который назначен на 23 декабря - понятно, что вопрос решается не на съезде, но в данном случае приличия в КПРФ принято соблюдать.
Все уверенные публикации о выдвижении Грудинина от КПРФ, судя по всему, были чистым PR, причем достаточно "колхозным".
Так зачем же была эта пресс-конференция?
Мне она напомнила пресс-конференцию 2012 года, правда, не в ТАСС, а в "Интерфаксе", где Удальцов объявил, что идет доверенным лицом Зюганова - уже тогда это выглядело не очень, но общественность даже где-то возрадовалась, хоть не очень понятно, чему? Тогда Зюганов даже не подписал соглашения с Левым фронтом, поручив это Кумину, а Удальцову подарил ручку. В КПРФ если надо умеют унизить.
Вот и данная пресс-конференция получилась римейком той, 2012 года - инсургентов из Левого фронта и НПСР, правда, поручено было поставить на место не Кумину, а Афонину, заместителю Зюганова по партии и, как говорят, наиболее вероятному преемнику "папы Зю".
Запомните на всякий случай фамилию - Афонин, а не Грудинин.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
|
|
аа написал 19.12.2017 16:56
да не плевать ли огромному большинству, куда пойдет зюганов? если не знает дороги - пусть спрашивает. подскажут, куда ему идти.
гоблен написал 19.12.2017 15:23
Ну разве что в Орле поставили памятник Ивану Грозному - наверно, сильный коммунист был!
В Новосибирске установили памятник Николаю Второму.
Холстомер написал 19.12.2017 14:38
михаил написал 19.12.2017 14:24
Н написал 19.12.2017 13:47
Федот написал 19.12.2017 13:00
семен-нина написал 19.12.2017 12:08
Маловато платит Грудинин своим говнометам, надо бы побольше, чтоб с огоньком работали.
гоблен написал 19.12.2017 12:04
Или он не знает, что Зюга работает на кремль? Дурачок совсем, да?
гоблен написал 19.12.2017 12:02
И создал он сотоварищи "нечто более серьезное чем КПРФ" - Объединенную коммунистическую партию (ОКП), которая в отличие от КПРФ действительно коммунистическая и действительно оппозиционная кремлю.
Федот написал 19.12.2017 10:08
Rot-Front написал 19.12.2017 07:24
Мужик очень разумный и может навести порядок, зюга же работает на кремль, чтобы не дать объединению
и лезет в кандидаты, зная что он битая политфигура
егор написал 19.12.2017 05:20
Нина написал 19.12.2017 05:16
Но когда он поближе увидел этих "демократов" в деле, поумнел и вышел из "Яблока", и не просто отказался работать в ельцинской системе, но стал разоблачать ложь приватизаторов.
И что? Как говорится, за одного битого двух небитых дают.
Важна его позиция сегодня и то, что он делает сегодня. А сделал он к настоящему времени много хорошего, поэтому его и поддерживают те, кто за социализм.
Семен написал 19.12.2017 04:31
В лучшем случае, соберутся на митинг в сотню человек в многомиллионной Москве.
Даже Мухин уповает на Навального, а не на левых.
Ни Болдырев, ни Грудинин не обещают начать строить социализм. У них есть общая согласованная программа действий для вывода экономики страны из кризиса и разрухи. И многие люди поддерживают эту программу.
А миллиардер Грудинин или нет, это на данном этапе дело десятое. Важно, что доход, который зарабатывает его предприятие, вкладывается в развитие производства, в жилье для населения, в образование детей и т.п. Т.е. в то, на что в других регионах и даже в богатой Москве средства сокращают, а не в частные яхты, особняки и поместья за границей.
Голосование было совсем не фейковым. И неправильно судить о людях по себе: если я чего-то не знаю, то и другие не знают.
Болдырев и его единомышленники, включая в том числе Грудинина, небезызвестного журналиста Бушина и других, уже давно пытаются объединить людей, недовольных разрушением экономики России. Целый год они проводили различные переговоры и мероприятия, на которые всех левых приглашали.
А никто ничего не знает, никто ничего не слышал?
Ну, может на этом форуме и не слышали, а, вообще, многие их услышали: на youtube полно роликов с их выступлениями, под которыми немало комментариев с поддержкой.
А от КПРФ чего ждать? Что есть, то есть. Хотелось бы, чтобы руководство КПРФ прозрело: программу КПРФ многие бы поддержали (Грудинин ее всегда рекламирует), но в Зюганове люди не видят ни лидера, ни борца. Члены КПРФ, может, и видят, а другие - нет.
Например, в Одинцове при опросе о том, за кого собираетесь голосовать, Зюганов набрал примерно столько же процентов, сколько Собчак. А теперь, благодаря сочувствию Навальному, у Собчак процент, может, даже станет побольше: глупых у нас много, а политтехнологи, нанятые для Собчак, неплохие. Явно лучше, чем у Зюганова.
Пока единого кандидата от левых и патриотических сил не выдвинули: ни от какой-либо партии, ни как самовыдвиженца. А идея была хорошая, и многие бы такого кандидата поддержали.
В любом случае, то, что делают сейчас Болдырев и Грудинин (их не надо противопоставлять, они делают одно дело) достойно уважения и поддержки и польза от этого непременно будет. Их выступления сейчас более эффективны в качестве пропаганды социализма, чем все газеты компартий, вместе взятые. А те (из оппозиционеров), кто сейчас на них катит бочку, только теряют свой авторитет.
Господь написал 19.12.2017 00:13
Поэтому,ребятушки-коммунисты,вот что я вам скажу:на Бога надейтесь,а сами,
понимаешь,не плошайте.Возьмите вашего товарища Зюганова за ручки,за ножки,раскачайте и на историческую помойку закиньте. Иначе ну никак.
Дольше терпеть просто стыдно.Попробуйте,не робейте.
дополнение написал 18.12.2017 23:26
Маруся написал 18.12.2017 22:52
Потому что ты сам миллионер!
Trewq написал 18.12.2017 22:34
Viber написал 18.12.2017 22:07
За него левые силы России голосовать не будут! Как говорится, он свой шанс упустил.
А Болдырев это достойная кандидатура, которая способна собрать голоса (если не будет подтасовок, что мало
вероятно) больше путина!
не написал 18.12.2017 21:05