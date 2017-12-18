Суд подтвердил взыскание с АФК "Система" 136 млрд рублей в пользу "Роснефти"

Апелляционный суд подтвердил взыскание с АФК "Система" 136,3 млрд рублей по иску "Роснефти", отклонив жалобы как "Роснефти", так и Системы". "Оставить решение Арбитражного суда Башкирии без изменений", - цитирует ТАСС решение судьи.

Представитель АФК "Система" сообщил, что компания подаст кассационную жалобу на решение суда. "Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать", - заявил официальный представитель "Системы" Сергей Копытов.

В августе Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск "Роснефти" к АФК "Система", постановив взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей. Однако обе стороны подали апелляции. "Роснефть" настаивает на полном удовлетворении своих претензий - 170,6 млрд рублей. Такие убытки, по мнению "Роснефти", возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году. "Система" также подала жалобу, посчитав решение суда несправедливым.

На сообщениях решения суда по делу "Башнефти" акции АФК "Система" на Московской бирже снижались на 18% — до 8,45 руб. за бумагу. Это минимальный показатель с декабря 2014 года. По состоянию на 14:55 мск снижение акций АФК «Система» замедлилось до 11,55%. Цена за бумагу составила 9,11 руб., капитализация — 87,96 млрд руб.

Ранее стало известно, что АФК "Система" отменила продажу пакета акций "Детского мира" после ареста активов компании по иску "Роснефти" на 131 млрд руб. "Объявленное ранее предложение по продаже акций ПАО "Детский мир" не может быть завершено в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" и приведшими к введению обеспечительных мер и аресту имущества АФК "Система", в том числе всех принадлежащих корпорации акций "Детского мира", - говорится в заявление "Системы".

"Таким образом, требования и действия НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику РФ. Помимо преднамеренного разрушения стоимости АФК "Система" и ее дочерних компаний, безответственные действия НК "Роснефть" и АНК "Башнефть" теперь повлияли на другие международные и российские организации", - заявили в АФК.

"Это наглядный пример того, как в результате безответственных действий истцов ухудшается инвестиционный климат страны. Буквально за несколько часов "Роснефть" умудрились повернуть вспять уже заключённую сделку, работа над которой велась несколько недель. Полагаем, что также Россия потеряла и большое количество потенциальных инвесторов, которых отпугнули действия истцов", - завил представитель "Системы" Сергей Копытов.