Навальный подаст заявление в ЦИК для регистрации на президентские выборы

Оппозиционный политик Алексей Навальный в течение текущей недели подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года, сообщает Дождь со ссылкой на источники в ФБК. Отмечается, что штаб Навального практически завершил сбор необходимых документов.

Политик также сообщил, что уведомил Центральную избирательную комиссию о встрече 24 декабря с группой избирателей для подачи заявления об участии в выборах. Собрания планируется устроить в 20 городах страны.

Согласно российскому законодательству, для выдвижения политику необходима группа, в которую войдут не менее 500 избирателей. "Наша кампания — общероссийская, мы посчитали правильным и выдвижение проводить не только в Москве. Сегодня утром соответствующие