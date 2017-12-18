Навальный подаст заявление в ЦИК для регистрации на президентские выборы

Оппозиционный политик Алексей Навальный в течение текущей недели подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты на выборах в марте 2018 года, сообщает Дождь со ссылкой на источники в ФБК. Отмечается, что штаб Навального практически завершил сбор необходимых документов.
Политик также сообщил, что уведомил Центральную избирательную комиссию о встрече 24 декабря с группой избирателей для подачи заявления об участии в выборах. Собрания планируется устроить в 20 городах страны.
Согласно российскому законодательству, для выдвижения политику необходима группа, в которую войдут не менее 500 избирателей. "Наша кампания — общероссийская, мы посчитали правильным и выдвижение проводить не только в Москве. Сегодня утром соответствующие
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GlennExibe написал 19.12.2017 07:53
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