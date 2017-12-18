Россельхознадзор отчитался об уничтожении 18,9 тонн санкционных продуктов

Россельхознадзор уничтожил с 6 августа 2015 года более 18,9 тыс. тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов, при этом 123 тонны "санкционки" было уничтожено в течение минувшей недели.

"В рамках исполнения указ президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Россельхознадзором на 18 декабря задержано 19201,9 тонн запрещенной к ввозу продукции. Из них уничтожено 18923,43 тонн", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года ввезенных на территорию России продуктов, подпадающих под антисанкционные меры.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.