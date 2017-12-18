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Московский листок

Россельхознадзор отчитался об уничтожении 18,9 тонн санкционных продуктов

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 5

Россельхознадзор отчитался об уничтожении 18,9 тонн санкционных продуктов

Россельхознадзор уничтожил с 6 августа 2015 года более 18,9 тыс. тонн запрещенных к ввозу в страну продуктов, при этом 123 тонны "санкционки" было уничтожено в течение минувшей недели.

"В рамках исполнения указ президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Россельхознадзором на 18 декабря задержано 19201,9 тонн запрещенной к ввозу продукции. Из них уничтожено 18923,43 тонн", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года ввезенных на территорию России продуктов, подпадающих под антисанкционные меры.

Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль. С 27 октября 2017 года запрет был распространен на живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также на поставки свежих, охлаждённых или замороженных пищевых субпродуктов.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Фита написал 18.12.2017 19:26
Как можно издавать такие антинародные указы, как будто наш народ в этих продуктах не нуждается.
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А почему бы не отдать это в Кремль?
Саша Чайкин написал 18.12.2017 19:08
Роспотребнадзор действует необдуманно.Ну,закон не позволяет отдать эти
продукты крепостным,нищим или животным-отдайте в Кремль, они сами напишут
нужный закон и все растащат по дворцам!
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Детские
Дома написал 18.12.2017 18:50
Прям заелись.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:43
Может лучше свиньям скормить или в зоопарк, или в собачий - кошачий вечно побирающийся приют?
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Ну, вот и еще одна победа!
Скоро написал 18.12.2017 18:31
ваще заживем! Тока вот свинок жалко, зачем их живьем тракторами давить? Стоит ли светлое будущее слезинки свинки?
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