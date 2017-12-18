Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Число бедных в России достигло шестилетнего максимума

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 3

Число бедных в России достигло шестилетнего максимума

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале текущего года достигла 13,1% от населения, что является самым высоким показателем этого периода за последние шесть лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

За год доля бедных в общей численности населения увеличилась на 0,3%. В январе - сентябре 2017 года за чертой бедности проживали 13,8% населения страны, что меньше, чем в 2015-2016 гг., но выше, чем в 2012-2014 гг.

В целом в январе - октябре 2017 г. реальные располагаемые доходы сократились на 1,3%, в то время как реальная зарплата и пенсии увеличились на 3 и 3,9%.

С 2014 по 2016 г. и в январе - сентябре 2017 г. отрицательную динамику показывали большинство компонентов в составе доходов, в частности заработок от предпринимательской деятельности, оплата труда (с учетом скрытой) и прочие доходы. В 2016 г. и январе - сентябре 2017 г. сокращались и доходы от собственности.

Падение реальных доходов способствовало снижению уровня благосостояния населения. В целом по России среднедушевые доходы в III квартале 2017 г. снизились до 302% от величины прожиточного минимума с 308% годом ранее (и с 344% в III квартале 2013 г.). Доходы упали в 62 регионах, рост же произошел лишь в 22. Рекордсменами падения стали Ненецкий автономный округ, Архангельская и Астраханская области, а наибольший рост показали Смоленская и Амурская области, Крым и Севастополь.

 



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 07:03
ВСЕ это заслуга путина!!!!
Ответить
(без названия)
!!!QQQ!!!OQQ!-TOTJA!!!&& написал 19.12.2017 01:27
"Дед Отмороз написал 18.12.2017 17:21
Зато число всяких миллиардеров и миллионеров, наживших непосильным трудом наворованное у народов России, увеличилось до трехтысячелетнего максимума. "
- Таки рассеянские бабки в долбостройку что говорили - Мы долго и тяжело и бедно таки работали и мучались - таки пусть хоть они поживут по человечески... То таки да...
Ответить
(без названия)
Дед Отмороз написал 18.12.2017 17:21
Зато число всяких миллиардеров и миллионеров, наживших непосильным трудом наворованное у народов России, увеличилось до трехтысячелетнего максимума. Чтоб они сдохли падлы нехорошей смертью. Аминь.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как часто вы занимаетесь сексом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Официальное видео перехвата НЛО
Официальное видео перехвата НЛО
19.12.2017
Маразм правосудия
Маразм правосудия
19.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин "отлил в граните" редкую хуцпу (12)
Дмитрий Гудков подал заявку на оппозиционный митинг в Москве 24 декабря (1)
Поклонская стала самым цитируемым в СМИ депутатом (2)
Самолет разбился, двое погибли. Но могло быть гораздо хуже (6)
Задержан бывший мэр Нижнего Новгорода Сорокин (3)
Банки передадут силовикам биометрические данные своих клиентов (2)
13% россиян не занимались сексом в 2017 году (10)
Россияне задолжали по алиментам более 100 млрд рублей (3)
Экс-губернатор Хорошавин попросил суд его оправдать (2)
Пока колонизаторы осваивают землю, индейцы воюют за шкуры бизонов (30)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кого сдал нам Трамп ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О революции и эволюции
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Заткнись, немецкий профессор!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Адекватная реакция на фейковые новости
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss