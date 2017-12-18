Число бедных в России достигло шестилетнего максимума

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале текущего года достигла 13,1% от населения, что является самым высоким показателем этого периода за последние шесть лет, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

За год доля бедных в общей численности населения увеличилась на 0,3%. В январе - сентябре 2017 года за чертой бедности проживали 13,8% населения страны, что меньше, чем в 2015-2016 гг., но выше, чем в 2012-2014 гг.

В целом в январе - октябре 2017 г. реальные располагаемые доходы сократились на 1,3%, в то время как реальная зарплата и пенсии увеличились на 3 и 3,9%.

С 2014 по 2016 г. и в январе - сентябре 2017 г. отрицательную динамику показывали большинство компонентов в составе доходов, в частности заработок от предпринимательской деятельности, оплата труда (с учетом скрытой) и прочие доходы. В 2016 г. и январе - сентябре 2017 г. сокращались и доходы от собственности.

Падение реальных доходов способствовало снижению уровня благосостояния населения. В целом по России среднедушевые доходы в III квартале 2017 г. снизились до 302% от величины прожиточного минимума с 308% годом ранее (и с 344% в III квартале 2013 г.). Доходы упали в 62 регионах, рост же произошел лишь в 22. Рекордсменами падения стали Ненецкий автономный округ, Архангельская и Астраханская области, а наибольший рост показали Смоленская и Амурская области, Крым и Севастополь.