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Московский листок

В ПФР заверили, что в России нет бедных пенсионеров

Опубликовано 18.12.2017 в разделе комментариев 12

В ПФР заверили, что в России нет бедных пенсионеров

В Российской Федерации нет пенсионеров находящихся за чертой бедности, говорится в ежегодном отчете фонда. "В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек", - отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Отмечается, что в 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 млн работавших в 2016 году пенсионеров. "В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тыс. рублей (164,1% к прожиточному минимуму пенсионера)", - говорится в сообщении.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.

"В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей (104,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей", - утверждают в фонде.

В целом в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей. В ПФР также отметили, что в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, будут с 1 января увеличены на 3,7%. После индексации размер фиксированной выплаты составит 4982,9 рубля в месяц.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

Напомним, что в 2017 году Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров, заняв сороковую строчку в Глобальном пенсионном индексе инвестиционной компании Natixis Global Asset Management. В прошлом году она занимала то же место. Всего в списке 43 позиции. Три нижние строчки занимают Бразилия (41-е место), Греция (42-е) и Индия (43-е место). Фаворитами рейтинга оказались Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

При составлении рейтинга аналитики учитывали несколько показателей, влияющих на комфорт пребывания на пенсии, объединенных в 4 группы. Так, по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход, Россия находится на 43 месте, по доступу к качественным медицинским услугами – на 42, по качеству жизни на 36, а по материальному благополучию – на 35.

 



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Всего комментариев к статье: 12
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Про пенсии
Долгожитель написал 19.12.2017 11:55
А бедность- это вода без хлеба или хлеб без воды? Или есть другие варианты?
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(без названия)
Пьер Рошен написал 19.12.2017 11:07
<<Апостол: "Властное Сучье племя надо бы посадить на пенсию простых граждан!!!">>
Какой вы, право, садист!
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(без названия)
Апостол написал 19.12.2017 10:23
Властное Сучье племя надо бы посадить на пенсию простых граждан!!!
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(без названия)
нЕСОГЛАСНЫЙ Сергей написал 19.12.2017 06:57
То чего в нынешней России нет, так это ПРАВДЫ! Благодаря путину кругом развелось столько вранья, что начинаешь сомневаться даже в арифметике. По путинской алгебре выходит 2х2 совсем не 4, а где-то в районе 40, так у него и с пенсионерами! ОТОБРАЛ у них все что заработали они и их родители и продолжает свои пресс-конференции!
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Геббельс охренел бы от такой супернаглой лжи
скоро написал 19.12.2017 00:26
скажут,что все пенсионеры долларовые миллионеры,
благодаря Ути-ну.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 18.12.2017 23:48
<<В ПФР заверили, что в России нет бедных пенсионеров>>
====
Хоть раз не соврали...
.
Господь с вами!
.
Откуда же в оккупированной РСФСР могли взяться бедные пенсионеры, если они нищие и практически уже убитые геноцидом, так как их душевой доход ниже "официального" прожиточного минимума?
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Re: Да здравствует
великий ПУ! написал 18.12.2017 21:21
ПУиК
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Re: Перед выборами могли бы
пофантастичнее чонить ляпнуть. написал 18.12.2017 21:20
"ты погоди, не спеши.." ))
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Ложь
Остающийся без пенсии написал 18.12.2017 19:09
"В Российской Федерации нет пенсионеров находящихся за чертой бедности" - наглая ложь врагов народа и страны. Но не докажешь, как говорят, мочись в глаза, а они ... Ну, а скоро на фоне отъема социалки, в т.ч., в сфере медицины и при увеличении пенсионного возраста и аферами с изменениями пенсионного законодательства и баллами, пенсию будут получать только олигархи и бюрократия, то есть буржуазия, поскольку иные навряд ли будут доживать.
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Не переживайте.
После выборов написал 18.12.2017 18:25
все подорожает. Не меньше, чем в 2 раза.
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конечно нет...
kerg написал 18.12.2017 18:23
а кто не согласен тот экстримист, раскачивает лодку и тп. Да здравствует великий ПУ!
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 18.12.2017 18:12
Перед выборами могли бы пофантастичнее чонить ляпнуть.
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