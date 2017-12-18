<<В ПФР заверили, что в России нет бедных пенсионеров>>

В Российской Федерации нет пенсионеров находящихся за чертой бедности, говорится в ежегодном отчете фонда. "В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек", - отмечается в сообщении на сайте ПФР.

Отмечается, что в 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8%. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 млн работавших в 2016 году пенсионеров. "В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тыс. рублей (164,1% к прожиточному минимуму пенсионера)", - говорится в сообщении.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.

"В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей (104,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей", - утверждают в фонде.

В целом в 2017 году Пенсионный фонд направил на пенсионное и социальное обеспечение 8,1 трлн рублей. В ПФР также отметили, что в следующем году страховые пенсии неработающих пенсионеров, включая фиксированную выплату, будут с 1 января увеличены на 3,7%. После индексации размер фиксированной выплаты составит 4982,9 рубля в месяц.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

Напомним, что в 2017 году Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров, заняв сороковую строчку в Глобальном пенсионном индексе инвестиционной компании Natixis Global Asset Management. В прошлом году она занимала то же место. Всего в списке 43 позиции. Три нижние строчки занимают Бразилия (41-е место), Греция (42-е) и Индия (43-е место). Фаворитами рейтинга оказались Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

При составлении рейтинга аналитики учитывали несколько показателей, влияющих на комфорт пребывания на пенсии, объединенных в 4 группы. Так, по уровню доступа к финансовым услугам, которые позволили бы максимизировать пенсионный доход, Россия находится на 43 месте, по доступу к качественным медицинским услугами – на 42, по качеству жизни на 36, а по материальному благополучию – на 35.